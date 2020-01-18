6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Понять личность гения и реформатора

Мы поговорим о самом непочтительном и экстравагантном итальянском художнике — Караваджо, которого называют гением, сумасшедшим, убийцей, революционером. Мы попытаемся разобраться, кем же он был на самом деле. Вы услышите интригующий рассказ о жизни мастера, узнаете, какие загадки и вопросы окружают его ускользающий образ. На прогулке по улицам Рима я помогу вам войти в мир великого художника: вы увидите дом, где жил Караваджо, таверну, в которой он собирался друзьями-сорвиголовами, перекресток, где произошло трагическое событие, сыгравшее роковую роль в судьбе художника, и улицы, где жили его покровители.

Встреча с шедеврами Караваджо

Вы познакомитесь с шестью подлинными картинами итальянского гения, узнаете о методах работы Караваджо и современных находках историков и реставраторов. На экскурсии я расскажу вам, в каком русском музее находится первый вариант работы «Распятие святого Петра» и что случилось с первыми вариантами картин «Призвание святого Павла» и «Святой Матфей с ангелом». Вы попробуете прочитать язык жестов и взглядов на гениальных полотнах, отыщете лицо самого Караваджо в толпе персонажей картины «Страдания святого Матфея» и, конечно, узнаете, кем же была прекрасная красавица на полотне «Мадонна ди Лорето», и услышите связанную с ней историю.