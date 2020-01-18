6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Италия
  2. Рим
  3. Экскурсии

  4. Загадочный гений Караваджо

Пройти по римским местам, связанным с великим художником, и познакомиться с его шедеврами

Нелли
Задать вопрос
Нелли – ваш гид
В центре этой экскурсии — творчество и жизнь Микеланджело Меризи, известного как Караваджо.

Слава этого художника преодолела эпохи не только из-за «взрывоопасности» его творчества, но и благодаря обаянию его личности.

Лучший способ познакомиться с миром Караваджо — прогуляться по старому Риму, запросто открывая для себя шедевры мастера в прекрасных храмах, погружаясь в историю и символику полотен, пробираясь среди людных улочек и находя дома 16-17 веков, свидетелей того времени.

В результате вы приблизитесь к пониманию личности Караваджо: его внутренний мир уже не будет казаться поверхностным и сумбурным, а тайны его шедевров окажутся в ваших руках.
125 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии6 отзывов
5
Загадочный гений Караваджо
Загадочный гений Караваджо

Что вас ожидает

Понять личность гения и реформатора
Мы поговорим о самом непочтительном и экстравагантном итальянском художнике — Караваджо, которого называют гением, сумасшедшим, убийцей, революционером. Мы попытаемся разобраться, кем же он был на самом деле. Вы услышите интригующий рассказ о жизни мастера, узнаете, какие загадки и вопросы окружают его ускользающий образ. На прогулке по улицам Рима я помогу вам войти в мир великого художника: вы увидите дом, где жил Караваджо, таверну, в которой он собирался друзьями-сорвиголовами, перекресток, где произошло трагическое событие, сыгравшее роковую роль в судьбе художника, и улицы, где жили его покровители.

Встреча с шедеврами Караваджо
Вы познакомитесь с шестью подлинными картинами итальянского гения, узнаете о методах работы Караваджо и современных находках историков и реставраторов. На экскурсии я расскажу вам, в каком русском музее находится первый вариант работы «Распятие святого Петра» и что случилось с первыми вариантами картин «Призвание святого Павла» и «Святой Матфей с ангелом». Вы попробуете прочитать язык жестов и взглядов на гениальных полотнах, отыщете лицо самого Караваджо в толпе персонажей картины «Страдания святого Матфея» и, конечно, узнаете, кем же была прекрасная красавица на полотне «Мадонна ди Лорето», и услышите связанную с ней историю.

Организационные детали

Картины Караваджо, которые мы рассмотрим на экскурсии, находятся в открытом доступе в храмах, поэтому входные билеты не понадобятся. Однако нужно учесть, что с 12:30 до 15:30 римские храмы закрыты на обед.

Загадочный гений Караваджо
Загадочный гений Караваджо
Загадочный гений Караваджо
Загадочный гений Караваджо
Загадочный гений Караваджо
Загадочный гений Караваджо

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Нелли
Нелли
Лицензированный гид, тур.ассистент и просто «свой человек в Риме». Уже много лет живу и работаю в этом замечательном городе и показываю его таким, какой он для меня — добрый, большой и уютный город. И сколько бы Вы не возвращались в Рим, всегда найдутся интересные новые экскурсии. Вас закружат хаос современной столицы и грандиозные руины античности, роскошь барокко и тишина узеньких улочек. Я просто и увлекательно покажу Вам, как это прекрасно — путешествовать во времени и ВЛЮБИТЬСЯ В РИМ!
Напишите мне

6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

18 января 2020
Экскурсия из тех, что запоминаются на всю жизнь! Нелли безусловно профессиональна и сама неравнодушна к тому о чем рассказывает. В данном случае о трагической судьбе Караваджо она поведала нам так, что пробрало до косточек! Живая история доступно из уст незаурядного экскурсовода. Спасибо!
12 марта 2019
Мы бываем в Риме почти каждый год. Знаем очень много об этом городе и с ним связано очень много личных впечатлений. А в этот раз мы получили, пожалуй, одно из самых замечательных воспоминаний о Риме - экскурсия Нелли. Нелли как рассказчик - удивительно артистична и неподражаема. Мы словно побывали в Риме эпохи Караваджо. Ну и, конечно, насладились картинами живописца, некоторые из которых сложно найти самостоятельно в церквях, где не бывают туристы. В следующий раз планируем еще экскурсию от Нелли, обязательно) Спасибо!
30 января 2019
Маршруи экскурсии был построен по местам в Риме связанным с жизнью Караваджо либо там, где находятся его произведения. Многие места были для нас настоящим открытием. Рассказ Нелли был очень интересным и познавательным. Нам совсем не было скучно и мы вместе с экскурсоводом "проживали" весь жизненный путь великого художника.
Хочется сказать Нелли спасибо ещё раз.
2 января 2019
Для нашей семьи с 2 подростками мальчиками Новый год начался с замечательной экскурсии! Мы не в первый раз сталкивались с творчеством Караваджо, буквально на днях были в галерее Боргезе, да и во многие церкви заходили с его картинами, НО если бы не Нелли, мы бы не получили полной картины его жизни. Мы как-будто окунулись в то время и подсматривали за художником, так Нелли красочно и захватывающе все описывала. Конечно, по пути нам попадались интересные дворики, и мы в них заглядывали, а в церквях были шедевры, про которые невозмо было не рассказать... И мы слушали затаив дыхание, не торопясь выйти на улицу к праздничному шествию... кстати тоже замечательному! И вообще, день 1 января 2019 был волшебный. Гид, прогуляв с нами более 3-х часов, не взяла деньги!!! Спасибо, Нелли! Старшенький тут же купил очки! Так что как будет надевать их, и сразу будем вспоминать, Караваджо и Нелли и Рим
28 мая 2018
Нелли-редкий человек и уникальный гид. Глубокие знания, умение подать их легко и захватывающе. Были на прогулке по местам Караваджо, но не прошли мимо и Рафаэля, и Микеланджело, и места, где убили Цезаря. А все благодаря тому, что Гид щедрой рукой раздавала свои знания, не скупилась, не предлагала взять ещё какую-нибудь у неё экскурсию. Просто дарила свою Любовь к Риму. А когда начался лёгкий дождик, зашли в лучшее в Риме кафе и она угостила самым вкусным в мире кофе, только чтобы я попробовала это чудо. Сложилось впечатление, что гуляешь с прекрасным другом. Спасибо Вам большое. Вспоминаю Вас и нашу прогулку с радостью.
1 мая 2018
В апреле посчастливилось побывать на экскурсии Нелли "Загадочный гений Караваджо". И это было потрясающе! Очень интересный рассказ о любимом художнике перемежался с новыми видами удивительного Рима. Нелли очень приятный рассказчик, сразу чувствуется ее любовь к искусствоведению в целом и к Караваджо в частности. Спасибо Нелли за прекрасные впечатления и приобретенные знания!

Нелли проводит ещё 9 экскурсий

Галерея Боргезе — королева римских музеевГалерея Боргезе — королева римских музеевГалерея Боргезе — королева римских музеев
130 за экскурсию
2 часа
80 отзывов
Увидеть знаменитые коллекции и погрузиться в тонкости искусства Ренессанса и барокко
Какие замыслы заключены в мраморе и красках великих шедевров? Вы пройдёте по главным залам галереи Боргезе, чтобы познакомиться с известными произведениями искусства эпохи Возрождения и барокко, и научитесь «читать» их. Я познакомлю вас с разными школами итальянской живописи и особенностями стилей, и после этой экскурсии в любом другом музее вы будете чувствовать себя чуть большим знатоком искусства.
От пинакотеки до Сиктинской капеллыОт пинакотеки до Сиктинской капеллыОт пинакотеки до Сиктинской капеллы
188 за экскурсию
4 часа
45 отзывов
Познакомиться с главными коллекциями Ватикана и шедеврами мирового искусства
Приглашаю вас совершить «полное погружение» в искусство и познакомиться с главными шедеврами коллекций Ватикана. Пройти по галереям Географических карт и Гобеленов, увидеть подлинные шедевры Рафаэля и Микеланджело, посетить грандиозный Собор святого Петра и настоящее чудо – Сикстинскую капеллу. Мы совершим путешествие во времени, в котором вас ждут великолепные произведения мирового искусства, истории из жизни загадочного Ватикана, римских пап и великих мастеров, а также интересные факты, часто совершенно не известные широкой публике.
Античное сердце РимаАнтичное сердце РимаАнтичное сердце Рима
130 за экскурсию
2 часа
34 отзыва
Понять, почему все дороги по-прежнему ведут сюда
Вы окажетесь лицом к лицу с городом императоров и гладиаторов, меккой для паломнических «полков» и артистов разного толка. Фрагменты римской истории из рассказов о традициях боёв в Колизее, любовных похождениях, династических браках по расчету, местных суевериях и прозвищах сложатся в картину живого Вечного города, который был и остаётся центром притяжения для людей со всего света. Как ему это удаётся? Вы взглянете на Рим пристально, и тайна его очарования проступит сквозь архитектурные черты, как чернила на древних рукописях.
Роскошное римское бароккоРоскошное римское бароккоРоскошное римское барокко
96 за экскурсию
2 часа
9 отзывов
Знакомство с шедеврами Бернини, Борромини и других мастеров эпохи барокко
На экскурсии вы прикоснетесь к архитектурным шедеврам барокко – изящным жемчужинам в ожерелье Рима. Мы прогуляемся по римским улочкам и роскошным городским площадям, поговорим о жизни легендарных архитекторов Бернини и Борромини, их судьбах и творениях. Вы не только полюбуетесь мраморными статуями фасадов и хрустальными брызгами фонтанов, но и погрузитесь потрясающую атмосферу Вечного города.
Тайны и легенды Замка Святого АнгелаТайны и легенды Замка Святого АнгелаТайны и легенды Замка Святого Ангела
130 за экскурсию
2.5 часа
21 отзыв
Интриги римских пап, чередование эпох Вечного Города и секреты древних подземелий
В двух шагах от Ватикана, на набережной Тибра расположился не просто замок, но величественное сооружение, в истории которого переплелись события двух тысячелетий. На экскурсии я проведу вас по закоулкам бывшей резиденции римских пап и открою сокровенные тайны Замка Святого Ангела: его могущественных владельцев, знаменитых узников, неудачных побегов, потайных ходов, папских сокровищ и загадочных посетительниц.
Улочки Трастевере и панорамы ДжаниколоУлочки Трастевере и панорамы ДжаниколоУлочки Трастевере и панорамы Джаниколо
130 за экскурсию
2.5 часа
25 отзывов
Побывать в самом колоритном районе Рима и отыскать его лучшие ракурсы
Мы отправимся в один из старейших районов Рима — самобытный Трастевере, жители которого гордо называют себя «настоящими римлянами». Здесь вы почувствуете истинный дух Вечного города, узнаете о римских привычках, традициях и праздниках. Вдохнете ароматы блюд местной кухни и цветов джельсомино, послушаете уличных музыкантов и увидите дома обычных римлян, обрамляющие шедевры архитектуры.
Чарующий Тиволи и роскошная вилла д’ЭстеЧарующий Тиволи и роскошная вилла д’ЭстеЧарующий Тиволи и роскошная вилла д’Эсте
40 за человека
4 часа
21 отзыв
Старинные фрески, фонтаны и аллеи диковинного сада и истории средневекового городка
Тиволи знаменит своей необыкновенной атмосферой, изумительными видами и тремя виллами, которые являются достоянием ЮНЕСКО. Вместе мы посетим владение д’Эсте, раскроем секреты его сада и прогуляемся по каменным улочкам города. Я открою вам историю кардинала, расскажу об античном прошлом этих мест и о тонкостях паркового искусства.
Холм Авентин: гармония природы и историиХолм Авентин: гармония природы и историиХолм Авентин: гармония природы и истории
80 за экскурсию
2.5 часа
1 отзыв
Живописные виды и увлекательные рассказы на утренней прогулке по Авентину и набережной Тибра
В этой пешеходной экскурсии вы откроете для себя иной, очаровательный и спокойный Рим. Мы прогуляемся по Апельсиновому саду и насладимся ароматом цветов Розария. Античные руины, памятники и церкви поделятся своими тайнами. Я расскажу удивительные истории и помогу увидеть еще одну сторону римской жизни.
Палаццо Колонна — римский ВерсальПалаццо Колонна — римский ВерсальПалаццо Колонна — римский Версаль
125 за экскурсию
2 часа
3 отзыва
Познакомиться с родовым гнездом одного из самых древних и знатных семейств Италии
Попасть в единственную частную резиденцию Рима, приравненную по значению к королевским, — большая удача, ведь музей открыт лишь по субботам утром. Гуляя среди роскошных интерьеров, вы услышите о тысячелетней истории боевых походов, остросюжетных приключений, интриг, любви и тайнах рода, неразрывно связанного с жизнью Вечного города.

Экскурсии по музеям Рима

Музеи Ватикана и собор Святого ПетраМузеи Ватикана и собор Святого ПетраМузеи Ватикана и собор Святого Петра
60 за человека
3 часа
1409 отзывов
Искусство, красота и история Италии в шедеврах ватиканских музеев — билеты без очереди включены
Экскурсия в музеи Ватикана и собор Св. Петра наилучшим образом раскроет искусство, красоту, историю и религиозную культуру Италии. Комплекс музеев, созданный всемогущими римскими папами, входит в 5 самых посещаемых музеев мира. Он насчитывает аж 54 галереи, бесспорно, главные сокровища которых — станцы Рафаэля и Сикстинская капелла с потолочными росписями Микеланджело. В компании лицензированного гида ваш визит в Ватикан значительно упростится и, главное, наполнится смыслом, историей, интересными фактами и яркими рассказами. Входные билеты включены в стоимость и позволят вам комфортно зайти в Ватикан без многочасовой очереди на входе.
По музеям Ватикана с историком искусствПо музеям Ватикана с историком искусствПо музеям Ватикана с историком искусств
273 за экскурсию
3 часа
48 отзывов
Сикстинская капелла, Собор Святого Петра, мировые шедевры, тайны и сокровища Римских пап
Приглашаю вас отправиться к главным сокровищам Ватикана – самого маленького, таинственного и влиятельного государства в мире. Наша прогулка охватит основные музеи Ватикана и собранные в них шедевры мирового искусства, познакомит вас с личностями легендарных Римских пап и культурным наследием католической церкви. И всё это в месте, где скульптуры «разговаривают» сквозь века, а сердце замирает от красоты и величия!
Галерея Боргезе с историком искусстваГалерея Боргезе с историком искусстваГалерея Боргезе с историком искусства
205 за экскурсию
2 часа
32 отзыва
Пройти по главным залам, насладиться величием шедевров и узнать тайны знаменитых экспонатов
Приглашаю посетить одну из лучших галерей Рима — Боргезе, где собраны работы великих итальянцев: Бернини, Рафаэля, Тициана, Боттичелли, Корреджо и Караваджо. Я расскажу историю виллы Боргезе и ее основателя, помогу понять, а главное — почувствовать изумительные картины. Вы пройдете по роскошным залам, винтовым лестницам и насладитесь великолепием скульптур, люстр, каминов и потолочных росписей. После экскурсии вы сможете прогуляться по окружающему галерею ландшафтному парку и осмыслить полученные впечатления в тени деревьев, под мерное журчание фонтанов.
Музеи Ватикана — история шедевров и «зеркало» эпохМузеи Ватикана — история шедевров и «зеркало» эпохМузеи Ватикана — история шедевров и «зеркало» эпох
160 за экскурсию
3 часа
84 отзыва
Погрузиться во времена сотворения великих шедевров и открыть важные этапы истории и культуры Рима
Безусловно, Музеи Ватикана одни из самых известных в мире. Говорю именно так — Музеи, во множественном числе, потому что это целый комплекс музеев, коллекции которых создавались по воле многих Пап, господствовавших на престоле. И этот процесс продолжается по сей день. Моя задача — не просто объяснить вам, благодаря чему Музеи обрели столь высокий статус в мире, познакомить с шедеврами, их авторами и значением, но главное — погрузить в атмосферу времен и событий, когда эти творения создавались, и тем самым открыть историю и культуру различных эпох Рима.
Экскурсия по Замку Святого АнгелаЭкскурсия по Замку Святого АнгелаЭкскурсия по Замку Святого Ангела
183 за экскурсию
2 часа
13 отзывов
Усыпальница, крепость и резиденция римских пап: знакомство с архитектурным шедевром Рима
Замок Святого Ангела в разное время служил императорским мавзолеем, защитой от варваров, папской резиденцией и даже тюрьмой, где долгие годы томился Джордано Бруно. Мы пройдем по всем уровням замка, погрузимся в его историю, заглянем в папские апартаменты и зал Сокровищ, а затем насладимся превосходной панорамой Рима с Террасы Замка Ангела.
Галерея Боргезе. Великое итальянское искусствоГалерея Боргезе. Великое итальянское искусствоГалерея Боргезе. Великое итальянское искусство
150 за экскурсию
2.5 часа
20 отзывов
Открыть шедевры знаменитых творцов Италии и разобраться в художественных вкусах Рима XVII века
Галерея Боргезе — один из музеев, которые нужно обязательно посетить, будучи в Риме. Он находится в одном из самых красивых парков, за пределами старого города. Благодаря моей экскурсии по Галерее вы не только познакомитесь с работами великих живописцев и скульпторов Италии, но также разберетесь во вкусах и тенденциях, определяющих художественное искусство в Риме XVII века.

Выбирайте и другие экскурсии в Риме

ГастрономическиеЗа городомМузеи и искусствоДля детейМода и винтажФотосессииИстория и архитектураНа велосипедеВатиканТрансферыОбзорныеКрыши и панорамыСобор Святого ПетраСикстинская капеллаНеобычные маршрутыТиволиХристианский РимНа автомобилеВ другой городПантеонПешкомНа мотоциклеГрупповыеВ Помпеи из РимаИндивидуальныеКолизей и Римский форумНа корабликеВечерние и ночныеСо скидкойВсеКвестыМастер-классы