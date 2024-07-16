Солисты Opera e Lirica из самых известных итальянских театров и музыкальных академий исполнят эту захватывающую дух историю в сопровождении хора и оркестра.
Зрители получат необыкновенные и незабываемые впечатления в окружении завораживающей атмосферы церкви Святого Павла в Стенах.
4.2
5 отзывов
Ближайшие даты:
Время начала: 20:30
Описание билета
Опера «Травиата»
«Травиата» — это трехактная опера, созданная великим композитором Джузеппе Верди на итальянском либретто Франческо Марии Пьяве. Впервые она была исполнена 6 марта 1853 года в оперном театре Ла Фениче в Венеции. Верди стремился представить оригинальную и провокационную идею для венецианской публики, выбрав в качестве основы свою работу «Даму с камелиями», основанную на романе Александра Дюма (филс).
Захватывающее исполнение
Солисты Opera e Lirica, представляющие самые известные итальянские театры и музыкальные академии, исполнят эту увлекательную историю в сопровождении хора и оркестра. Зрители смогут насладиться необыкновенными и незабываемыми впечатлениями в атмосфере церкви Святого Павла в Стенах.
Танцевальное сопровождение
Историю дополнит выступление талантливых танцовщиц Opera e Lirica, которые представят романтическую хореографию, создавая тем самым уникальную атмосферу.
Информация о спектакле
Название: La traviata
Жанр: Мелодрама в трех действиях
Либретто: Франческо Мария Пьяве
Музыка: Джузеппе Верди
Продолжительность: примерно 120 минут
Исполнители
Виолетта Валери (сопрано): Александра Бучек
Альфредо Жермонт (тенор): Эмиль Алекперов
Джорджио Жермонт (баритон): Кристиан Альдерете
Флора Бервуа-Аннина (меццо-сопрано): Сара Тибурци
Гастон, виконт де Леториер (тенор): Андреа Печчи
Барон Дуфоль (баритон): Андреа Скорсолини
Доктор Гренвиль (бас): Доменико Форте
Комиссийский Агент (бас): Джузеппе Тровато
Хор и специальные гости
В исполнении хора выступят слуги и дворяне, друзья Виолетты и Флоры, а также пикадоры, матадоры и цыгане. Специальным гостем станет Анджело Нардинокки, исполняющий роль Маркиза Д'Обиньи.
Танцоры и художественное оформление
Танцевальные номера представят Франческо Сгура и Кристина Мусумечи. Сцены и костюмы будут оформлены Болеро Сартория, а художественным руководителем выступит Джузи Куккаро из Opera e Lirica Orchestra.
Важно знать
Обратите внимание, что на мероприятии запрещено присутствие домашних животных.
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
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Отзывы и рейтинг
4.2
Основано на 5 отзывах
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И
Ирма
16 июл 2024
Музыканты были просто потрясающими, а оперные певцы – безупречными. Акустика в церкви была потрясающей. Очень рекомендую.
П
Павел
14 июл 2024
Само выступление было замечательным! Однако я бы предпочел посмотреть эту замечательную оперу в театре, а не в церкви. Нет наклонных сидений = плохой обзор. Особенно это актуально для балетных постановок, а не для певцов, так что имейте это ввиду перед заказом.
Н
Наталия
10 июл 2024
Оно того стоит, музыка великолепная и с хорошей акустикой, балет не видно, если не в первом ряду, (мы были в 7 ряду), да и спектакль видно лучше, хотя послушать вполне достаточно. Что-то необычное и доступное. Если вы хотите послушать оперу в Риме, это хороший вариант.
R
Rachel
26 июн 2024
Очень красивая опера. Мощные голоса и действительно топовый оркестр. Единственным недостатком является то, что мы не видим всего представления (в частности, танцевальных моментов), потому что, находясь в церкви, все места находятся на одном уровне. Это немного обидно, но это не мешает вам слушать.
Ю
Юлия
20 июн 2024
Артисты и музыканты были фантастическими! Церковь красивая, но из-за особенностей планировки у нас не было хорошей видимости. Были и танцоры, которых мы не могли видеть.