Солисты Opera e Lirica из самых известных итальянских театров и музыкальных академий исполнят эту захватывающую дух историю в сопровождении хора и оркестра. Зрители получат необыкновенные и незабываемые впечатления в окружении завораживающей атмосферы церкви Святого Павла в Стенах.

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Описание билета

Опера «Травиата»

«Травиата» — это трехактная опера, созданная великим композитором Джузеппе Верди на итальянском либретто Франческо Марии Пьяве. Впервые она была исполнена 6 марта 1853 года в оперном театре Ла Фениче в Венеции. Верди стремился представить оригинальную и провокационную идею для венецианской публики, выбрав в качестве основы свою работу «Даму с камелиями», основанную на романе Александра Дюма (филс).

Захватывающее исполнение

Солисты Opera e Lirica, представляющие самые известные итальянские театры и музыкальные академии, исполнят эту увлекательную историю в сопровождении хора и оркестра. Зрители смогут насладиться необыкновенными и незабываемыми впечатлениями в атмосфере церкви Святого Павла в Стенах.

Танцевальное сопровождение

Историю дополнит выступление талантливых танцовщиц Opera e Lirica, которые представят романтическую хореографию, создавая тем самым уникальную атмосферу.

Информация о спектакле

Название: La traviata

La traviata Жанр: Мелодрама в трех действиях

Мелодрама в трех действиях Либретто: Франческо Мария Пьяве

Франческо Мария Пьяве Музыка: Джузеппе Верди

Джузеппе Верди Продолжительность: примерно 120 минут

Исполнители

Виолетта Валери (сопрано): Александра Бучек

Александра Бучек Альфредо Жермонт (тенор): Эмиль Алекперов

Эмиль Алекперов Джорджио Жермонт (баритон): Кристиан Альдерете

Кристиан Альдерете Флора Бервуа-Аннина (меццо-сопрано): Сара Тибурци

Сара Тибурци Гастон, виконт де Леториер (тенор): Андреа Печчи

Андреа Печчи Барон Дуфоль (баритон): Андреа Скорсолини

Андреа Скорсолини Доктор Гренвиль (бас): Доменико Форте

Доменико Форте Комиссийский Агент (бас): Джузеппе Тровато

Хор и специальные гости

В исполнении хора выступят слуги и дворяне, друзья Виолетты и Флоры, а также пикадоры, матадоры и цыгане. Специальным гостем станет Анджело Нардинокки, исполняющий роль Маркиза Д'Обиньи.

Танцоры и художественное оформление

Танцевальные номера представят Франческо Сгура и Кристина Мусумечи. Сцены и костюмы будут оформлены Болеро Сартория, а художественным руководителем выступит Джузи Куккаро из Opera e Lirica Orchestra.

Важно знать

Обратите внимание, что на мероприятии запрещено присутствие домашних животных.