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Вечерняя экскурсия по колоритному району Трастевере

4.7
82 отзыва
Rome W.
Rome W. – Гид из Рима
Хотите узнать Рим таким, каким его видят местные жители? Вы отправитесь на вечернюю прогулку 👣 по району Трастевере, куда обычно не доходят туристы.

Вы узнаете, как здесь жили бедные слои населения, и как их уклад жизни добавил Риму очарования.
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  • 👥Групповая
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Группа не более 4 человек

  • €35 за человека

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Вечерняя экскурсия по колоритному району Трастевере
Вечерняя экскурсия по колоритному району Трастевере

Что вы увидите

  • Театр Марцелла
  • Набережная Тибра
  • Остров Тиберина
  • Район Трастевере и его достопримечательности
  • Улица Лунгаретта и Римские таверны
  • Церковь Санта Мария ин Трастевере
  • Площадь Трилусса
  • Самая красивая улица Рима via Giulia
  • Площадь Фарнезе и вилла Фарнезе
  • Знаменитую площадь Кампо ди Фиори
Вечерняя экскурсия ⛳ по самому живописному кварталу старого города Трастевере (Trastevere) в составе мини-группы.
Мы отправимся на другой берег реки Тибр, в истинно римский и самый атмосферный район города, и увидим достопримечательности 🏛️ и красоты Рима, которые не описаны в путеводителях.
Хотите с головой погрузиться в настоящую Италию, в повседневную жизнь римлян, узнать секреты, легенды и живые истории 📖 самого колоритного квартала Вечного города? Увидеть настоящий, не туристический и безумно интересный Рим? Тогда эта прогулка 👣 для вас!
Наш маршрут пройдет по самым красивым и колоритным улочкам Рима, а завершится на легендарной площади Трилусса, где вы сможете попробовать знаменитый итальянский аперитив или остаться на ужин в настоящей римской траттории.

Что мы увидим/посетим:

    Театр Марцелла
    Набережная Тибра
    Остров Тиберина
    Район Трастевере и его достопримечательности
    Улица Лунгаретта и Римские таверны;
    Церковь Санта Мария ин Трастевере;
    Площадь Трилусса
    Самая красивая улица Рима via Giulia
    Площадь Фарнезе и вилла Фарнезе
    Знаменитую площадь Кампо ди Фиори
    Мы ответим на любые вопросы по городу, сможем дать рекомендации, которые пригодятся вам на протяжении всего путешествия по Италии и по Риму.
    Что входит
    • Услуги гида
    Что не входит
    • Личные расходы
    Начало
    🚩 площадь Венеции (piazza Venezia)
    Место завершения
    🏁 площадь Трилусса
    Вечерняя экскурсия по колоритному району Трастевере
    Вечерняя экскурсия по колоритному району Трастевере
    Вечерняя экскурсия по колоритному району Трастевере
    Вечерняя экскурсия по колоритному району Трастевере

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 4 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Rome W.
    Rome W.
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    82 отзыва оставили туристы

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