Вечерняя экскурсия ⛳ по самому живописному кварталу старого города Трастевере (Trastevere) в составе мини-группы.

Мы отправимся на другой берег реки Тибр, в истинно римский и самый атмосферный район города, и увидим достопримечательности 🏛️ и красоты Рима, которые не описаны в путеводителях.

Хотите с головой погрузиться в настоящую Италию, в повседневную жизнь римлян, узнать секреты, легенды и живые истории 📖 самого колоритного квартала Вечного города? Увидеть настоящий, не туристический и безумно интересный Рим? Тогда эта прогулка 👣 для вас!

Наш маршрут пройдет по самым красивым и колоритным улочкам Рима, а завершится на легендарной площади Трилусса, где вы сможете попробовать знаменитый итальянский аперитив или остаться на ужин в настоящей римской траттории.

Что мы увидим/посетим:

Театр Марцелла

Набережная Тибра

Остров Тиберина

Район Трастевере и его достопримечательности

Улица Лунгаретта и Римские таверны;

Церковь Санта Мария ин Трастевере;

Площадь Трилусса

Самая красивая улица Рима via Giulia

Площадь Фарнезе и вилла Фарнезе

Знаменитую площадь Кампо ди Фиори

Мы ответим на любые вопросы по городу, сможем дать рекомендации, которые пригодятся вам на протяжении всего путешествия по Италии и по Риму.