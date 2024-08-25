О Ольга Экскурсия в Музеи Ватикана и Сикстинскую капеллу (без очереди, билеты включены) читать дальше дела и места. Оставила очень приятное впечатление. Пять лет назад я была на индивидуальной экскурсии по этому же маршруту (и за другую стоимость естественно), так что есть с чем сравнивать. Блестяще! Браво Кристина! Нашим гидом была обаятельная Кристина. Подготовлена безупречно, экскурсию провела на высоком уровне. 2,5 часа рассказа, без клише, профессионально, со знанием

M Mayya Экскурсия в Музеи Ватикана и Сикстинскую капеллу (без очереди, билеты включены) Огромное спасибо организаторам и отдельно нашему чудесному гиду Алле, 3 часа слушали ее с открытым ртом,все очень доступно,интересно,комфортно(обходили людные места,всегда были в теньке).

Е Екатерина Экскурсия в Музеи Ватикана и Сикстинскую капеллу (без очереди, билеты включены) Экскурсовод отлично знает материал, давала подсказки - куда ещё сходить, на что обратить внимание. Отдельный плюс - это возможность из Сикстинской Капеллы сразу выйти к Собору Святого Петра и не стоять очередь на вход.

A Alexei Рим с нуля: прогулка с сиестой Очень интересная экскурсия! Отличная подача информации! Рекомендую экскурсии с Анной как для взрослых, так и для детей, для тех кто в Риме первый раз, а также для тех, кто был здесь много раз!

I Iura Рим с нуля: прогулка с сиестой Анна Большая Умница. Большое спасибо, прекрасная экскурсия!!!

О Ольга Рим с нуля: прогулка с сиестой читать дальше впечатление. Маршрут отлично составлен и информация замечательно раскладывается по полочкам! Но самое главное, это чувство юмора Анны- восторг! Я такого удовольствия от экскурсии (а мы с мужем путешественники с претензией) давно не получала! Благодарны Анне от всей души!!! Прогулка в компании Анны по Риму - это было незабываемо!!! Шесть часов погружения в историю Рима оставили очень легкое и неперегруженное

О Олег Ассизи - родина Святого Франциска Ассизского Очень понравился паломнический город Ассизи! Благодаря Елене узнали много нового и интересного. Материал хорошо структурирован, ничего лишнего, за 3 часа много успели посмотреть. Однозначно рекомендуем экскурсию с Еленой по Ассизи!

И Игорь Ассизи - родина Святого Франциска Ассизского читать дальше - и Елена сделала акцент именно на этой части. Хотя сам город тоже успела показать. Елена - замечательный рассказчик, в теме разбирается и при этом адаптирует свой рассказ под слушателей. (Ну, во всяком случае, нам с женой так показалось). На редкость насыщенная, информативная и нескучная экскурсия. Елене огромное спасибо, а остальным туристам - рекомендуем послушать рассказы Елены о Умбрии и её удивительных жителях. Pace e bene! Описание экскурсии соответствует полностью тому, что мы увидели и услышали. Для нас важнее было познакомится ближе с жизнью Франциска Ассизского

Ю Юрий Римская Весна Хочу выразить признательность за отличную экскурсию гиду Наташе. Было очень интересно и познавательно. За два часа прошлись по многим историческим местам Вечного города. Спасибо