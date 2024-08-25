3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Ассизи и Святой Франциск: Путешествие по духовным святыням
Присоединяйтесь к путешествию по Ассизи, чтобы вдохновиться историей и культурой средневекового города на склоне Монте-Субазио
««Праздник наступления весны» или «Майские календы» («Calendimaggio») отмечается в Ассизи каждый год в первые четверг, пятницу и субботу мая»
Завтра в 12:00
5 сен в 08:00
€160 за всё до 10 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Рим с нуля: уникальное путешествие по следам Юлия Цезаря
Погрузитесь в величие Рима: от Капитолийского холма до Piazza del Popolo. История, культура и лучшие римские кафе ждут вас
Начало: В районе Piazza Venezia
«Мы пойдём по местам, связанным с именем Цезаря, окажемся на месте его гибели и постараемся разобраться, как развивались события в роковой для легендарного полководца мартовский день…»
21 сен в 13:00
24 сен в 13:00
€400 за всё до 10 чел.
3 часа
Билеты
Экскурсионный билет: Музеи Ватикана и Сикстинская капелла
Исследуйте величие Ватикана: проникнитесь искусством и историей без траты времени в очередях
Начало: У музеев Ватикана
«Музеи закрыты 1 и 6 января, 11 февраля, 19 марта, 1 мая, 29 июня, 14 и 15 августа, 1 ноября, 8, 25 и 26 декабря, а также в день Пасхи»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:45 и 13:15
Завтра в 11:45
5 сен в 11:45
€95 за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга25 августа 2024Нашим гидом была обаятельная Кристина. Подготовлена безупречно, экскурсию провела на высоком уровне. 2,5 часа рассказа, без клише, профессионально, со знанием
- MMayya25 августа 2024Огромное спасибо организаторам и отдельно нашему чудесному гиду Алле, 3 часа слушали ее с открытым ртом,все очень доступно,интересно,комфортно(обходили людные места,всегда были в теньке).
- ЕЕкатерина22 августа 2024Экскурсовод отлично знает материал, давала подсказки - куда ещё сходить, на что обратить внимание. Отдельный плюс - это возможность из Сикстинской Капеллы сразу выйти к Собору Святого Петра и не стоять очередь на вход.
- AAlexei10 августа 2024Очень интересная экскурсия! Отличная подача информации! Рекомендую экскурсии с Анной как для взрослых, так и для детей, для тех кто в Риме первый раз, а также для тех, кто был здесь много раз!
- IIura9 августа 2024Анна Большая Умница. Большое спасибо, прекрасная экскурсия!!!
- ООльга26 мая 2024Прогулка в компании Анны по Риму - это было незабываемо!!! Шесть часов погружения в историю Рима оставили очень легкое и неперегруженное
- ООлег9 мая 2024Очень понравился паломнический город Ассизи! Благодаря Елене узнали много нового и интересного. Материал хорошо структурирован, ничего лишнего, за 3 часа много успели посмотреть. Однозначно рекомендуем экскурсию с Еленой по Ассизи!
- ИИгорь28 сентября 2023Описание экскурсии соответствует полностью тому, что мы увидели и услышали. Для нас важнее было познакомится ближе с жизнью Франциска Ассизского
- ЮЮрий16 мая 2023Римская ВеснаХочу выразить признательность за отличную экскурсию гиду Наташе. Было очень интересно и познавательно. За два часа прошлись по многим историческим местам Вечного города. Спасибо
- ИИрина18 марта 2023Большое спасибо Елене за прекрасную экскурсию
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