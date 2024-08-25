Экскурсии в Риме весной

Найдено 3 экскурсии в категории «Весенние» в Риме на русском языке, цены от €95. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Ассизи - родина Святого Франциска Ассизского
Пешая
17 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Ассизи и Святой Франциск: Путешествие по духовным святыням
Присоединяйтесь к путешествию по Ассизи, чтобы вдохновиться историей и культурой средневекового города на склоне Монте-Субазио
««Праздник наступления весны» или «Майские календы» («Calendimaggio») отмечается в Ассизи каждый год в первые четверг, пятницу и субботу мая»
Завтра в 12:00
5 сен в 08:00
160 за всё до 10 чел.
Рим с нуля: прогулка с сиестой
Пешая
130 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Рим с нуля: уникальное путешествие по следам Юлия Цезаря
Погрузитесь в величие Рима: от Капитолийского холма до Piazza del Popolo. История, культура и лучшие римские кафе ждут вас
Начало: В районе Piazza Venezia
«Мы пойдём по местам, связанным с именем Цезаря, окажемся на месте его гибели и постараемся разобраться, как развивались события в роковой для легендарного полководца мартовский день…»
21 сен в 13:00
24 сен в 13:00
400 за всё до 10 чел.
Экскурсия в Музеи Ватикана и Сикстинскую капеллу (без очереди, билеты включены)
Пешая
155 отзывов
3 часа
Билеты
Экскурсионный билет: Музеи Ватикана и Сикстинская капелла
Исследуйте величие Ватикана: проникнитесь искусством и историей без траты времени в очередях
Начало: У музеев Ватикана
«Музеи закрыты 1 и 6 января, 11 февраля, 19 марта, 1 мая, 29 июня, 14 и 15 августа, 1 ноября, 8, 25 и 26 декабря, а также в день Пасхи»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:45 и 13:15
Завтра в 11:45
5 сен в 11:45
95 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    25 августа 2024
    Экскурсия в Музеи Ватикана и Сикстинскую капеллу (без очереди, билеты включены)
    Нашим гидом была обаятельная Кристина. Подготовлена безупречно, экскурсию провела на высоком уровне. 2,5 часа рассказа, без клише, профессионально, со знанием
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    дела и места. Оставила очень приятное впечатление. Пять лет назад я была на индивидуальной экскурсии по этому же маршруту (и за другую стоимость естественно), так что есть с чем сравнивать. Блестяще! Браво Кристина!

  • M
    Mayya
    25 августа 2024
    Экскурсия в Музеи Ватикана и Сикстинскую капеллу (без очереди, билеты включены)
    Огромное спасибо организаторам и отдельно нашему чудесному гиду Алле, 3 часа слушали ее с открытым ртом,все очень доступно,интересно,комфортно(обходили людные места,всегда были в теньке).
  • Е
    Екатерина
    22 августа 2024
    Экскурсия в Музеи Ватикана и Сикстинскую капеллу (без очереди, билеты включены)
    Экскурсовод отлично знает материал, давала подсказки - куда ещё сходить, на что обратить внимание. Отдельный плюс - это возможность из Сикстинской Капеллы сразу выйти к Собору Святого Петра и не стоять очередь на вход.
  • A
    Alexei
    10 августа 2024
    Рим с нуля: прогулка с сиестой
    Очень интересная экскурсия! Отличная подача информации! Рекомендую экскурсии с Анной как для взрослых, так и для детей, для тех кто в Риме первый раз, а также для тех, кто был здесь много раз!
  • I
    Iura
    9 августа 2024
    Рим с нуля: прогулка с сиестой
    Анна Большая Умница. Большое спасибо, прекрасная экскурсия!!!
  • О
    Ольга
    26 мая 2024
    Рим с нуля: прогулка с сиестой
    Прогулка в компании Анны по Риму - это было незабываемо!!! Шесть часов погружения в историю Рима оставили очень легкое и неперегруженное
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    впечатление. Маршрут отлично составлен и информация замечательно раскладывается по полочкам! Но самое главное, это чувство юмора Анны- восторг! Я такого удовольствия от экскурсии (а мы с мужем путешественники с претензией) давно не получала! Благодарны Анне от всей души!!!

  • О
    Олег
    9 мая 2024
    Ассизи - родина Святого Франциска Ассизского
    Очень понравился паломнический город Ассизи! Благодаря Елене узнали много нового и интересного. Материал хорошо структурирован, ничего лишнего, за 3 часа много успели посмотреть. Однозначно рекомендуем экскурсию с Еленой по Ассизи!
  • И
    Игорь
    28 сентября 2023
    Ассизи - родина Святого Франциска Ассизского
    Описание экскурсии соответствует полностью тому, что мы увидели и услышали. Для нас важнее было познакомится ближе с жизнью Франциска Ассизского
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    - и Елена сделала акцент именно на этой части. Хотя сам город тоже успела показать. Елена - замечательный рассказчик, в теме разбирается и при этом адаптирует свой рассказ под слушателей. (Ну, во всяком случае, нам с женой так показалось). На редкость насыщенная, информативная и нескучная экскурсия. Елене огромное спасибо, а остальным туристам - рекомендуем послушать рассказы Елены о Умбрии и её удивительных жителях. Pace e bene!

  • Ю
    Юрий
    16 мая 2023
    Римская Весна
    Хочу выразить признательность за отличную экскурсию гиду Наташе. Было очень интересно и познавательно. За два часа прошлись по многим историческим местам Вечного города. Спасибо
  • И
    Ирина
    18 марта 2023
    Ассизи - родина Святого Франциска Ассизского
    Большое спасибо Елене за прекрасную экскурсию

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Весенние»

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Какие места ещё посмотреть в Риме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Римский форум
  3. Колизей
  4. Фонтан Треви
  5. Пантеон
  6. Площадь Венеции
  7. Пьяцца Навона
  8. Капитолийский холм
  9. Район Трастевере
  10. Замок Святого Ангела
Сколько стоит экскурсия по Риму в сентябре 2024
Сейчас в Риме в категории "Весенние" можно забронировать 3 экскурсии от 95 до 400. Туристы уже оставили гидам 302 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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