Это экскурсия по атмосферному региону Лацио, который откроется вам во всей природной красоте. Мы посетим небольшие деревушки, где история читается в камне, а жизнь течёт в своём ритме. Озёра, каскады и борго, будто выросшие из скал, помогут почувствовать ту самую Италию — удивительную, живую, многослойную.

Чери (15 минут от станции Торреинпьетра, 10 минут подъём + 10 минут прогулка)

Самое маленькое поселение Лацио, спрятанное на туфовой скале. Именно здесь скрывались жители города Черветери от чумы.

Браччано (20 минут в пути, 30 минут осмотр)

Город у кристально чистого озера с величественным средневековым замком Орсини. Поговорим о призраках замка и трагической любви Паоло и Изабеллы, а ещё выпьем капучино на берегу озера.

Тревиньяно-Романо (30 минут в пути, 20 минут прогулка)

Гармоничное сочетание средневековой истории и современной архитектуры. Прогуляемся по набережной и заглянем в церковь Санта-Мария-Ассунта, где хранится картина школы Рафаэля.

Каскады Монте-Джелато (20 минут в пути, 20 минут осмотр)

Живописные водопады реки Трея у подножия горы. Здесь сохранилась древняя водяная мельница, а сама местность стала съёмочной площадкой для более чем 100 итальянских фильмов.

Кальката-Веккья (12 минут в пути, 30 минут прогулка + 1 час на обед)

Одно из самых атмосферных борго Италии. Деревушка хиппи, художников и ведьм, где мы посетим вертеп известной голландской художницы.

Ангуиллара-Сабация (30 минут в пути, 30 минут осмотр)

Прогулка по городу и в летний сезон купание в озере (1 час).

Возвращение (30 минут в пути)

Завершим маршрут у станции Торреинпьетра.

