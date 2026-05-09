Прикоснуться к настоящей Италии - вдали от туристических маршрутов
Это экскурсия по атмосферному региону Лацио, который откроется вам во всей природной красоте. Мы посетим небольшие деревушки, где история читается в камне, а жизнь течёт в своём ритме.
Озёра, каскады и борго, будто выросшие из скал, помогут почувствовать ту самую Италию — удивительную, живую, многослойную.
Описание экскурсии
Чери (15 минут от станции Торреинпьетра, 10 минут подъём + 10 минут прогулка) Самое маленькое поселение Лацио, спрятанное на туфовой скале. Именно здесь скрывались жители города Черветери от чумы.
Браччано (20 минут в пути, 30 минут осмотр) Город у кристально чистого озера с величественным средневековым замком Орсини. Поговорим о призраках замка и трагической любви Паоло и Изабеллы, а ещё выпьем капучино на берегу озера.
Тревиньяно-Романо (30 минут в пути, 20 минут прогулка) Гармоничное сочетание средневековой истории и современной архитектуры. Прогуляемся по набережной и заглянем в церковь Санта-Мария-Ассунта, где хранится картина школы Рафаэля.
Каскады Монте-Джелато (20 минут в пути, 20 минут осмотр) Живописные водопады реки Трея у подножия горы. Здесь сохранилась древняя водяная мельница, а сама местность стала съёмочной площадкой для более чем 100 итальянских фильмов.
Кальката-Веккья (12 минут в пути, 30 минут прогулка + 1 час на обед) Одно из самых атмосферных борго Италии. Деревушка хиппи, художников и ведьм, где мы посетим вертеп известной голландской художницы.
Ангуиллара-Сабация (30 минут в пути, 30 минут осмотр) Прогулка по городу и в летний сезон купание в озере (1 час).
Возвращение (30 минут в пути) Завершим маршрут у станции Торреинпьетра.
Организационные детали
Поездка пройдёт на автомобиле Peugeot 208. Есть детское кресло
Дополнительно оплачиваются обед и кофе-паузы по желанию
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции Торреинпьетра
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Риме
Провела экскурсии для 532 туристов
Я — путешественник по призванию и исследователь по натуре. За годы жизни в Риме я дополнила свои два высших образования постоянным изучением итальянской истории и искусства. Я побывала во многих
странах, пока не увидела Италию. Именно здесь мне захотелось остановиться навсегда, именно Рим захватил моё сердце.
Мне никогда здесь не скучно: я продолжаю его изучать как самостоятельно, так и посещая экскурсии и курсы по искусству, читая книги по истории на итальянском языке. Здесь я живу c 1997 года, и мне есть чем поделиться — Рим и его пригороды я знаю не хуже местных жителей.
Приглашаю вас погрузиться в беззаботную римскую жизнь, увидеть великолепные площади и фонтаны, прогуляться по роскошным улицам и средневековым проулкам, узнать историю города от Ромула до наших дней, откушать в ресторанах, о которых туристы ещё не знают;-) И просто взглянуть на Рим глазами местных жителей.
