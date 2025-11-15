Вы прогуляетесь по древнему Тиволи и исследуете виллу д’Эсте — шедевр эпохи Возрождения с необычной системой фонтанов. Полюбуетесь видами на озеро Альбано из Кастель-Гандольфо и посетите бывшую летнюю резиденцию Пап. Завершит путешествие дегустация локальных деликатесов (по желанию): сыров, вин, блюд с трюфелем и традиционных десертов.

Описание экскурсии

Тиволи и знаменитая вилла д’Эсте

История Тиволи уходит вглубь 13 века до н. э., когда Рим ещё не существовал. На вилле д’Эсте вы пройдёте через анфилады залов, украшенных фресками 15–17 столетий — от покоев Геракла до апартаментов Венеры и Моисея. А в парке оцените один из самых впечатляющих гидротехнических ансамблей Европы: каскады, гроты, каналы и более 500 фонтанов, созданных мастерами эпохи Ренессанса.

Кастель-Гандольфо и озеро Альбано

Следующая остановка — живописный Кастель-Гандольфо с видом на вулканическое озеро Альбано. Вы посетите бывшую летнюю резиденцию римских Пап, построенную в 17 веке на месте древнего замка, и погуляете по великолепным садам виллы Барберини. Вас ждут розовые аллеи, магнолиевые рощи, террасы и сады, названные в честь Мадонны и нимф.

Гастрономическое открытие региона Лацио

В завершение — дегустация фермерских деликатесов: органические сыры, десерты, блюда с трюфелем и локальные вина, которые производятся только в этом районе.

Вы узнаете:

Почему Тиволи был важнее Рима в древности и как стал курортом для знати

Кто создал уникальные фонтаны виллы д’Эсте и как они работают без насосов

Зачем Папы переезжали в Кастель-Гандольфо и что скрывают сады Барберини

Какие тайны хранят папские залы и как изменилась резиденция после открытия для публики

Какие местные вина, сыры и деликатесы считаются лучшими в Лацио и почему

Примерная программа

7:30 — выезд из Рима

9:00–11:00 — прогулка по вилле д’Эсте

11:00–11:40 — свободное время в Тиволи

11:40–13:00 — трансфер в Кастель-Гандольфо

13:00–14:00 — обед

14:15–15:45 — автобусная экскурсия по садам Барберини

15:45–17:30 — визит в папскую резиденцию и отдых

17:30 — выезд обратно в Рим

