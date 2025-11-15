Тиволи, вилла д’Эсте и Кастель-Гандольфо - из Рима (билеты включены)
Открыть красоту Лацио во всех её проявлениях за один день
Вы прогуляетесь по древнему Тиволи и исследуете виллу д’Эсте — шедевр эпохи Возрождения с необычной системой фонтанов. Полюбуетесь видами на озеро Альбано из Кастель-Гандольфо и посетите бывшую летнюю резиденцию Пап.
Завершит путешествие дегустация локальных деликатесов (по желанию): сыров, вин, блюд с трюфелем и традиционных десертов.
Описание экскурсии
Тиволи и знаменитая вилла д’Эсте
История Тиволи уходит вглубь 13 века до н. э., когда Рим ещё не существовал. На вилле д’Эсте вы пройдёте через анфилады залов, украшенных фресками 15–17 столетий — от покоев Геракла до апартаментов Венеры и Моисея. А в парке оцените один из самых впечатляющих гидротехнических ансамблей Европы: каскады, гроты, каналы и более 500 фонтанов, созданных мастерами эпохи Ренессанса.
Кастель-Гандольфо и озеро Альбано
Следующая остановка — живописный Кастель-Гандольфо с видом на вулканическое озеро Альбано. Вы посетите бывшую летнюю резиденцию римских Пап, построенную в 17 веке на месте древнего замка, и погуляете по великолепным садам виллы Барберини. Вас ждут розовые аллеи, магнолиевые рощи, террасы и сады, названные в честь Мадонны и нимф.
Гастрономическое открытие региона Лацио
В завершение — дегустация фермерских деликатесов: органические сыры, десерты, блюда с трюфелем и локальные вина, которые производятся только в этом районе.
Вы узнаете:
Почему Тиволи был важнее Рима в древности и как стал курортом для знати
Кто создал уникальные фонтаны виллы д’Эсте и как они работают без насосов
Зачем Папы переезжали в Кастель-Гандольфо и что скрывают сады Барберини
Какие тайны хранят папские залы и как изменилась резиденция после открытия для публики
Какие местные вина, сыры и деликатесы считаются лучшими в Лацио и почему
Примерная программа
7:30 — выезд из Рима 9:00–11:00 — прогулка по вилле д’Эсте 11:00–11:40 — свободное время в Тиволи 11:40–13:00 — трансфер в Кастель-Гандольфо 13:00–14:00 — обед 14:15–15:45 — автобусная экскурсия по садам Барберини 15:45–17:30 — визит в папскую резиденцию и отдых 17:30 — выезд обратно в Рим
Организационные детали
Поедем на комфортабельном минивэне Mercedes-Benz с кондиционером, детские кресла по запросу
В стоимость включено: трансфер, билеты на виллу д’Эсте и в сады Барберини
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — Организатор в Риме
Провела экскурсии для 1013 туристов
Наше агентство работает в Риме с 2014 года, и за это время мы провели множество экскурсий, оставив довольными тысячи путешественников. Мы живём в этом городе, что позволяет нам глубоко понимать читать дальше
его историю, культуру и традиции. Наши гиды — эксперты по Древнему Риму, знающие все нюансы и секреты его главных достопримечательностей. Мы страстно увлечены историей и стремимся делиться своими знаниями с другими. Именно это желание вдохновило нас на проведение экскурсий. Мы предлагаем не просто экскурсии, а увлекательные путешествия в прошлое, наполненные интересными фактами и яркими историями. Наша цель — сделать ваш визит в Рим незабываемым и познавательным.