Золотой дом императора Нерона в Риме

Хорошая статья о Золотом доме императора Нерона в Риме, Италия. История 📖 дома, как он строился, его достопримечательности 🏛️, последующие разрушения и раскопки

Золотой дом императора Нерона, Рим, Италия

Золотой дом Нерона в Риме является детищем римского императора Нерона, правившего Римской империей 14 лет, с 54 по 68 год нашей эры. К сожалению, Нерон оставил после себя весьма нелестную славу. В описаниях античных историков он представлен как жестокий и деспотичный правитель. Его имя ныне упоминается символ многих пороков человечества.

Но были в этом человеке качества, достойные уважения. Например, Нерон был достаточно развитой в культурном плане личностью. История упоминает факты его приверженности к рисованию, гравировке, музыке, сочинительству стихов.

Нерон оставил потомкам достаточно обширное поэтическое наследие. Очень рано Нерон загорелся идеей создания дворца дворцов, но воплотить свою идею в жизнь ему удалось не скоро.

Создание Золотого дома

Вид на остатки столовой Золотого дома Нерона, Рим, Италия

Вступив на престол, Нерон долгое время вынужден был проживать в скромном дворце предыдущего правителя Рима Калигулы. На холме Палатине, где в то время располагались шикарные виллы римских императоров, не было места для возведения еще одного дворца. Целых 10 лет Нерон вынужден был довольствоваться скромным для императора дворцом. Проблему решил пожар (64 г. н.э.), вошедший в историю под эпитетом Великий. Неделю свирепствовал огонь, уничтожив большое количество зданий. Так освободилось место для строительства. На пепелище Нерон и воплотил в жизнь свою идею Земного рая, вынашиваемую им многие годы. Он решил построить не просто дворец, а целую резиденцию. Свой шедевр Нерон назвал Золотым домом.

Описание дворца Нерона

Экскурсия по Золотому дому Нерона, Рим, Италия

4 года шло строительство комплекса, включающего шикарный дворец, искусственные озера, сады, по густоте своей скорее напоминающие леса, живописные луга. Вилла Нерона заняла около ста гектаров и расположилась на четырех (из семи) холмах. Его территория, со слов современников Нерона, могла вместить все население Рима.

Перед дворцом, в центре ансамбля, находилась скульптура императора, изображенного в образе Бога солнца - Гелиоса. Ее высота составляла 35 метров! За статуей, занимая целый холм, находился огромный портик.

Далее - прямоугольной формы пруд, заполненный морской водой. Нерон любил развлечься, совершая прогулки на лодках. Отдельные сооружения вилы соединялись протяженными галереями, украшенными колоннами. Здание дворца поражало роскошью. Внутренние помещения были украшены золотой лепниной и мрамором. Стены залов были расписаны фресками с мифологическими сюжетами. Дворец завершал позолоченный купол. По задумке архитекторов, солнце проникало в каждый уголок дворца, и он блистал в его лучах, оправдывая свое имя.

Император гордился своим дворцом, приравнивая себя к олимпийским богам, которым ничего не стоит сделать сон явью.

Разрушение

Вид на руины Золотого дома Нерона на Палатинском холме

К сожалению, Нерон всего несколько месяцев прожил в своем творении. Римский император погиб от руки собственного слуги. Не суждено было долго жить после смерти императора и его творению. Золотой дом был разрушен. На его месте позднее появился Колизей, Триумфальная арка и другие сооружения, ставшие впоследствии великими.

Дворец в наше время

Прогулка по ортогональному залу дворца Нерона

На протяжении нескольких столетий руины Дома Нерона были погребены под слоем земли. В 15 веке, при раскопках, случайно были найдены несколько залов. Начались работы, сопровождавшиеся копированием рисунков фресок. По этим зарисовкам была проведена реконструкция некоторых залов, по ним же мы можем судить об украшениях античного шедевра.

Сегодня фрагменты стен дворца можно увидеть при входе в парк Colle Oppio, на Эсквилинском холме. Все внутренние залы комплекса находятся под землей. Через отверстие округлой формы в куполе бывшего ортогонального зала, в подземные помещения проникает свет.