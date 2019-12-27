3 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

История и визитные карточки города

Мы встретимся на Капитолийском холме, откуда берёт начало история 📖 современной Европы. Здесь вы полюбуетесь потрясающим видом на форумы и Колизей и узнаете, что они представляли собой в период расцвета Римской империи. Вы побываете в двухтысячелетнем Пантеоне и бросите монетку в самый знаменитый в мире фонтан ⛲ — Треви. А после по сияющим праздничными огнями улицам направитесь к Испанской лестнице.

Великолепные и сказочные площади

Вы прогуляетесь 👣 по «суперзвезде» стиля барокко — площади Навона, где проходит главная рождественская ярмарка Рима. Здесь вас ждёт погружение в праздничную атмосферу Вечного города: песни уличных музыкантов, местные сувениры 🎁 и традиционные рождественские сладости. Вы рассмотрите фонтан работы Бернини — короля римской скульптуры — и вспомните сцены из любимых фильмов. Затем мы немного переведём дух в предпразднично-томной атмосфере римского Монмартра и побываем на элегантной Пьяцца дель Пополо с её древним обелиском, богатыми церквями и рождественским вертепом.

Маленькие гедонистические радости

Какое же Рождество без угощений! Я покажу вам свои любимые кафе, где вы выпьете чашечку вкуснейшего итальянского кофе, перекусите и отдохнёте в душевной обстановке. И это важно, ведь главная задача любого путешествия и приключения — наслаждаться настоящим моментом! А в конце нашей прогулки вы получите несколько советов от местного жителя, как приятно продолжить вечер в Риме 😃

Организационные детали

Гастрономические расходы не входят в стоимость экскурсии 🧭.