3 отзыва оставили туристы

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Рим с нуля: рождественские истории

Знакомство со столицей католического рождества

5
3 отзыва
Ave
Ave – Гид из Рима
Эта прогулка 👣 идеальна для тех, кто назначил свидание Вечному городу на предрождественский период.

Вы не только познакомитесь с главными достопримечательностями 🏛️ города и симпатичными местечками в стороне от туристических троп, но и насладитесь атмосферой праздника на роскошно украшенных улицах и площадях.

Вас ждут величайшие архитектурные памятники, прогулка сквозь тысячелетия римской истории 📖 и, конечно, уютные римские кафе и бары 🍹 с горячим шоколадом и глинтвейном.
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • ☃️Зимняя
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-2 человек

  • €225 за экскурсию

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Рим с нуля: рождественские истории
Рим с нуля: рождественские истории

Что вас ожидает

История и визитные карточки города
Мы встретимся на Капитолийском холме, откуда берёт начало история 📖 современной Европы. Здесь вы полюбуетесь потрясающим видом на форумы и Колизей и узнаете, что они представляли собой в период расцвета Римской империи. Вы побываете в двухтысячелетнем Пантеоне и бросите монетку в самый знаменитый в мире фонтан ⛲ — Треви. А после по сияющим праздничными огнями улицам направитесь к Испанской лестнице.

Великолепные и сказочные площади
Вы прогуляетесь 👣 по «суперзвезде» стиля барокко — площади Навона, где проходит главная рождественская ярмарка Рима. Здесь вас ждёт погружение в праздничную атмосферу Вечного города: песни уличных музыкантов, местные сувениры 🎁 и традиционные рождественские сладости. Вы рассмотрите фонтан работы Бернини — короля римской скульптуры — и вспомните сцены из любимых фильмов. Затем мы немного переведём дух в предпразднично-томной атмосфере римского Монмартра и побываем на элегантной Пьяцца дель Пополо с её древним обелиском, богатыми церквями и рождественским вертепом.

Маленькие гедонистические радости
Какое же Рождество без угощений! Я покажу вам свои любимые кафе, где вы выпьете чашечку вкуснейшего итальянского кофе, перекусите и отдохнёте в душевной обстановке. И это важно, ведь главная задача любого путешествия и приключения — наслаждаться настоящим моментом! А в конце нашей прогулки вы получите несколько советов от местного жителя, как приятно продолжить вечер в Риме 😃

Организационные детали

Гастрономические расходы не входят в стоимость экскурсии 🧭.

Рим с нуля: рождественские истории
Рим с нуля: рождественские истории
Рим с нуля: рождественские истории
Рим с нуля: рождественские истории
Рим с нуля: рождественские истории
Рим с нуля: рождественские истории
Рим с нуля: рождественские истории

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ave
Ave
Привет! Меня зовут Анна, мне 28 лет. Я профессиональный гид, но в первую очередь — гид по призванию. Стараюсь проживать каждый день как маленький праздник. И ещё я очень любопытная: обожаю «расследовать», то есть ввязываться во всякие небольшие авантюры, благодаря которым я узнаю новые места, новые заведения и новых людей. Верю, что во всех сферах жизни нужно уметь объяснять сложное простым языком и таким образом делать далекое — близким, непонятное — понятным. Хорошая экскурсия — это приключение, во время которого надо не столько запоминать имена и даты, сколько открывать для себя новые горизонты, удивляться, чувствовать запахи, пробовать еду, смаковать напитки и даже ходить в гости. Делиться секретными находками, влюблять в окружающие меня реалии — это еще одна моя страсть. Я по-настоящему счастлива, когда мне удаётся зажечь в глазах людей искорку любопытства и вдохновения. Потому что чем больше неравнодушных, добрых и смелых, тем лучше жизнь вокруг нас
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3 отзыва оставили туристы

27 декабря 2019
Смело обращайтесь к Анне, я даже не знаю что именно отметить как наиболее понравившееся :) вот всё понравилось! Про особенности: возможность быстро перестроить ход экскурсии под обстоятельства; умение работать с детьми (без заигрывания, очень здоровое общение, с пользой при том); множество интересных фактов; «особенные» места - вишенки на этом прекрасном торте:) Анна, большое спасибо!
10 декабря 2018
Сказать что на Экскурсии с Анной было интересно-ничего не сказать. Если Вы предпочитаете ум глупости, энергию сухим цифрам и авантюризм соблюдению правил-Вам к Анне. Любовь к Вечному городу -это то, чем Вы заразитесь от Анны. Здорово, что есть люди искренне влюблённые в свою работу, ищущие нестандартные решения и готовые делиться этим. Спасибо Анне за этот Чудесный день.
Татьяна
9 января 2018
Аня - отличный гид. Экскурсия нам очень понравилась, несмотря на то что она длилась целый день, мы никапельки не устали и не были перегружины потоками информации, так как Аня очень легко и с юмором говорит о серьезных исторических событиях и датах и ни в коем случае не навязывает свою точку зрения, что очень часто случается в гидами. Также Аня смогла показать нам скрытые от туристического потока места и кафешки, которые самостоятельно отыскать очень сложно. Я не первый раз в Риме, но благадаря Ане только в этот раз смогла хоть немного его понять и однозначно полюбить) Если вам нужна интресная и небанальная экскурсия по Риму, то обращайтесь к Ане, она однозначно оправдает ваши ожидания!

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