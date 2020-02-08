20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Очарование утреннего Рима

На рассвете вам откроется совершенно другой Рим — освещенный утренним солнцем, без суетливой толпы туристов, очередей, автобусов и зазывал. Для часовой фотосессии мы можем выбрать один из моих проверенных маршрутов или составить новый с учетом ваших пожеланий. Площадь Навона, Замок Святого Ангела, аутентичный район Трастевере и смотровая площадка Пинчо, Испанская лестница и знаменитый фонтан Треви, античный Колизей, Римский форум и Капитолийский холм, — расскажите мне, куда вы хотите отправиться, и я постараюсь составить оптимальный маршрут и выбрать лучшие ракурсы. А закончить прогулку мы можем в одной из римских кофеен, чтобы сделать несколько кадров и насладиться утренним эспрессо.

Фотосессия в декорациях Вечного города

Утренние часы — идеальное время для съемки: мягкое освещение первых лучей солнца, и весь город в нашем распоряжении! Фотосессия пройдет в формате непринужденной прогулки, по пути я расскажу об особенностях жизни в современном Риме, дам несколько практических советов, помогу выбрать интересные маршруты для самостоятельного изучения города, подскажу любимые кафе римлян и отвечу на любые ваши вопросы. А на память об этом замечательном утре у вас останется 30 атмосферных снимков в художественной обработке.