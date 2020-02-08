20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Запечатлеть себя на фоне античного города в часы, когда весь Рим принадлежит только вам

Светлана
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Светлана – ваш гид
Если вы просто не можете уехать из Вечного города без прекрасных портретных снимков — эта утренняя фотоссесия на фоне почти безлюдного Рима создана для вас.

Стоит только проснуться пораньше, и город откроется с другой стороны: прохлада площади Навона, ступеньки Испанской лестницы без толпы туристов, величие Колизея и Римского форума в лучах рассветного солнца.

За час мы прогуляемся по основным римским достопримечательностям и, конечно, сделаем десятки атмосферных фотографий в лучших декорациях Вечного города.
104 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 3 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии20 отзывов
4.8
Фотопрогулка по утреннему Риму
Фотопрогулка по утреннему Риму

Что вас ожидает

Очарование утреннего Рима
На рассвете вам откроется совершенно другой Рим — освещенный утренним солнцем, без суетливой толпы туристов, очередей, автобусов и зазывал. Для часовой фотосессии мы можем выбрать один из моих проверенных маршрутов или составить новый с учетом ваших пожеланий. Площадь Навона, Замок Святого Ангела, аутентичный район Трастевере и смотровая площадка Пинчо, Испанская лестница и знаменитый фонтан Треви, античный Колизей, Римский форум и Капитолийский холм, — расскажите мне, куда вы хотите отправиться, и я постараюсь составить оптимальный маршрут и выбрать лучшие ракурсы. А закончить прогулку мы можем в одной из римских кофеен, чтобы сделать несколько кадров и насладиться утренним эспрессо.

Фотосессия в декорациях Вечного города
Утренние часы — идеальное время для съемки: мягкое освещение первых лучей солнца, и весь город в нашем распоряжении! Фотосессия пройдет в формате непринужденной прогулки, по пути я расскажу об особенностях жизни в современном Риме, дам несколько практических советов, помогу выбрать интересные маршруты для самостоятельного изучения города, подскажу любимые кафе римлян и отвечу на любые ваши вопросы. А на память об этом замечательном утре у вас останется 30 атмосферных снимков в художественной обработке.

Организационные детали

  • Оптимальное время начала экскурсии — примерно 7 утра
  • Также можно организовать фотосессию на римских виллах Боргезе, Памфили, Торлония
Фотопрогулка по утреннему Риму
Фотопрогулка по утреннему Риму
Фотопрогулка по утреннему Риму
Фотопрогулка по утреннему Риму
Фотопрогулка по утреннему Риму
Фотопрогулка по утреннему Риму
Фотопрогулка по утреннему Риму
Фотопрогулка по утреннему Риму
Фотопрогулка по утреннему Риму
Фотопрогулка по утреннему Риму
Фотопрогулка по утреннему Риму
Фотопрогулка по утреннему Риму
Фотопрогулка по утреннему Риму

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Светлана
Светлана
Привет! Меня зовут Светлана, и я уже больше восьми лет живу в одном из самых прекрасных и романтичных городов Европы. За это время я получила второе высшее образование в римском университете RomaTre по специальности лингвист, закончила курсы гидов в одной из лучших школ профессиональной подготовки MirabiliaUrbis. Рим — это смесь прошлого и настоящего. Это город, который, в первую очередь, заставляет чувствовать, а мысли оставить на потом, и я буду рада показать вам его!
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20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

8 февраля 2020
Фотопрогулка однозначно удалась! Светлана - легкая и приятная в общении девушка, мы быстро нашли общий язык и никаких неловкостей. Так как я путешествовала одна, то такая фотоэкскурсия была идеальным вариантом получить яркие красивые фото меня и вечного города. Теперь с удовольствием пересматриваю чудесные фотографии!
2 января 2020
Отличные фотографии как результат очень приятной прогулки.
13 декабря 2019
Всё понравилось, буду рекомендовать.
Валерия
23 октября 2019
Огромное спасибо Светлане за чудесное утро, прекрасную прогулку, легкую фотосессию и вкусный завтрак в кафе)) Ждём фотографий и новой встречи! Рекомендуем!
24 сентября 2019
Спасибо Светлане за замечательную фотопрогулку!) У нас была прогулка с малышкой 9 мес, тем не мене, все прошло отлично. Фото были готовы через пару дней. Теперь мы рассматриваем замечательные фотографии с нашей поездки!
Ольга
13 августа 2019
Светлана организовала замечательную фотопрогулку, выбирая локации с учетом наших пожеланий. Очень быстро подготовила для нас фотографии. Благодаря фотогиду у нас есть замечательная фотопамять в стиле лавстори. Спасибо, Светлана.
Екатерина
9 апреля 2019
Светлана - гибкий, клиентоориентированный и увлеченный своим делом человек. Прогулка - не историческая, никакого изложения исторических событий вы не получите, но Светлана и не гид. Она - фотограф, который всячески старается помочь своим клиентам раскрепоститься, так как это - весьма важный момент в фотосессии. Мы были очень зажаты, потому что было раннее, холодное утро и никаких желаний, кроме как вернуться домой, у нас не было. Но!! буквально, через полчаса, благодаря солнцу и Светлане, ранний Рим начал преображаться и уже хотелось идти "походкой от бедра", позировать около каждого бордюра и просто наслаждаться пребыванием в вечном городе. Света, спасибо тебе большое за то, что смогла нас растрясти, направляла, подсказывала, помогала, была мягкой и терпеливой:-) Очень ждем фото, обязательно похвастаемся ими здесь на сайте в твоем профиле. Рекомендую.

PS.
Сегодня наконец-то получили нашу фотосессию, остались в восторге. Настолько интересные, оригинальные, живые и красивые фото! Очень жаль, что технические ограничения сайта не позволяют продемонстрировать Светины чудесные кадры. Рекомендую смело всем, кто не любит штампы
24 февраля 2019
Благодарим Светлану за отличную фотосессию в Риме! Прекрасные фотографии в прекрасном городе, как приятно рассматривать уже дома и вспоминать вечный город,
Светлана открытый, располагающий к себе человек. благодаря чему и фотосессия прошла легко и позитивно.
6 января 2019
Экскурсия прошла отлично. Мне все очень понравилось!Фотографии великолепные.Фотосессию Света сопровождала и рассказами, историческими экскурсии. Даже мой сын-подросток увлекся.Я ей очень признательна.Благодаря ей у нас останется память о Вечном городе.
1 декабря 2018
Экскурсия со Светланой бвла 8 ноября. Запроса на экскурсию у нас особо не было, больше интересовала фотосессия, но Светлана очень интересно рассказывала о Риме, посоветовала нам места для самостоятельного посещения и в процессе прогулки делала с'емку. Фотополучили своевременно. Качеством очень довольны. Советуем всем, кто хочет запечатлеть себя на фоне прекрасных видов Рима. Это того стоит.
Ещё 10 отзывов

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