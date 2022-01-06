Лучшие месяцы для путешествий по Риму (также самые загруженные и дорогие) - апрель, май, июнь, сентябрь, октябрь и начало ноября. Эти месяцы сочетают в себе удобство пика сезона и приятную погоду

Лучшие месяцы для путешествий по Риму (также самые загруженные и дорогие) - апрель, май, июнь, сентябрь, октябрь и начало ноября. Эти месяцы сочетают в себе удобство пика сезона и приятную погоду.

Испанская лестница Элиев Мост

Самым сложным в путешествии по Риму - это летняя жара в июле и августе, когда температура может подниматься до 40 градусов, а дорогие отели сбрасывают цены на номера. К счастью, кондиционеры являются нормой во всех отелях, кроме самых дешевых (хотя они обычно доступны только с июня по сентябрь).

Весной и осенью утром может быть прохладно, а ближе к обеду чаще всего очень тепло и комфортно. Зимой в Риме хорошо - прохладно и хрустяще, температура держится выше 5 градусов. Уличная жизнь не затихает круглый год, рестораны устанавливают обогреватели, чтобы согреть столики на открытом воздухе, а сцены Рождества украшают церкви до января.

В межсезонье нет той суеты, которая присущи туристическому сезону, но у достопримечательностей может быть более короткий график работы.

Ну, а чтобы ваше путешествие не было испорчено неправильным районом города, рекомендуем статью “Районы Рима: где лучше остановиться туристу”

Рим весной

Весна - идеальное время для посещения Рима. Погода прекрасная - обычно достаточно теплая, чтобы поесть на улице, - а город выглядит великолепно благодаря голубому небу и весенним цветам.

Пантеон

С начала апреля до середины мая полюбуйтесь Испанской лестницей, украшенной сотнями ваз с цветущими яркими азалиями. Испанская лестница - магнит для посетителей с 18-го века, это идеальное место для наблюдения за людьми. 135 сверкающих ступеней поднимаются от площади Пьяцца ди Спанья к достопримечательности - церкви Тринита-деи-Монти.

На вершине ступеней находится Кьеза делла Тринита дей Монти, примечательная прекрасным видом на Рим, открывающимся с парадной лестницы, и впечатляющими фресками работы Даниэле да Вольтерра. Внизу на площади вы найдете фонтан Баркачча, "тонущая лодка". Однако помните о новых правилах, запрещающих сидеть на ступеньках.

Рим летом

Лето начинается с множества фестивалей и считается одним из самых оживленных периодов для туристов.

В июне начинается Estate Romana. Этот большой летний фестиваль, который проходит с июня по сентябрь, включает в себя все - от концертов и танцевальных представлений до книжных ярмарок, кукольных спектаклей и поздних ночных открытий музеев.

Фонтан Треви

Также в июне начинается Lungo il Tevere, летний фестиваль с живой музыкой, кинопоказами, выставками, ремесленными лавками и барами, который проходит на берегу Тибра между Понте Сублицио и Понте Систо.

Рим осенью

Жизнь возвращается в город после августовского затишья. Дети возвращаются в школу, а местные жители - на работу, но в городе по-прежнему царит расслабленное летнее настроение, а погода идеальна.

Римские улицы

Одно из главных событий сентября - Romaeuropa, осенний фестиваль театра, оперы и танца в Риме. Мероприятия, проходящие по всему городу с середины сентября до середины ноября, варьируются от авангардных танцев до инсталляций, мультимедийных шоу, сольных концертов и чтений.

А в конце октября в Риме проходит кинофестиваль Festa del Cinema di Roma, который расстилает красную дорожку для голливудских звезд и звезд итальянского кино. Фестиваль проходит в Аудиториуме Парко делла Музика.

Рим зимой

За исключением Рождества и Нового года, самые низкие цены наблюдаются с ноября по март. Январь - отличное время для покупок, так как начинаются распродажи зимней моды.

Площадь Навона

Увидеть Рим, как местный житель

Рим можно изучать пешком, на мопеде или машине. Но чтобы лучше узнать город, стоит взять экскурсию по Риму (с индивидуальным гидом, 3 часа от 150 евро или с готовым маршрутом от 10 евро). А все детали можно найти в авторском путеводителе Italy-insider.ru

Лучшие развлечения в Риме по месяцам

Вот ежемесячный путеводитель по Риму. Все события могут быть изменены.

Январь в Риме

Когда новогодние праздники стихают, наступают зимние холода. Это тихое время года, но зимние распродажи - желанное развлечение.

Февраль в Риме

Зимняя тишина Рима нарушается красочными карнавальными празднествами и вторжениями веселых регбийных фанатов, приехавших в город на ежегодный турнир по регби "Шесть наций".

Март в Риме

Наступление весны приносит с собой распускающиеся цветы, повышение температуры и непредсказуемые осадки. Если только Пасха не выпадает на конец марта, в городе довольно тихо, и цены в низкий сезон все еще действуют.

Апрель в Риме

Апрель в Риме может похвастаться прекрасной солнечной погодой, пылким празднованием Пасхи и азалиями на Испанской лестнице. Ожидайте высоких цен в сезон.

Май в Риме

Май - очень оживленный, вероятно, из-за более теплых температур.

Июнь в Риме

Наступает лето, а вместе с ним жаркая погода и итальянские школьные каникулы. В городе начинается сезон фестивалей, в рамках которого проводится множество мероприятий на открытом воздухе.

Июль в Риме

Жаркие летние температуры делают осмотр достопримечательностей непростым занятием, но с наступлением вечерней прохлады улицы города оживают, так как местные жители выходят на улицы, чтобы насладиться летними праздниками.

Лето в Риме

Август в Риме

Рим плавится от жары, когда местные жители уезжают из города на летние каникулы. Многие предприятия закрываются около 15 августа, но владельцы отелей предлагают скидки, и в городе проходит множество летних мероприятий.

Сентябрь в Риме

Колизей

В сентябре студенты возвращаются в школу, а местные жители - на работу, но погода еще теплая. Цены в высокий сезон все еще действуют.

Октябрь в Риме

Осень - хорошее время для посещения Рима: держится теплая погода, Romaeuropa гарантирует множество культурных мероприятий, а после возвращения школ туристов становится гораздо меньше.

Ноябрь в Риме

Ноябрь в Риме ассоциируется у меня с обильными дождями. Листья опадают с деревьев, а здания медового цвета, кажется, теряют часть своего загара. Однако ноябрь относительно мягкий месяц, и можно сидеть на улице, потягивая вино на солнце, и приятно гулять по городу. Вы можете почувствовать приближение холода, но наденьте дополнительный слой одежды, и все будет в порядке. В это время года рекомендуется носить с собой зонтик, но это не должно помешать вам посетить город.

Декабрь в Риме