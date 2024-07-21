Полюбуйтесь потрясающей коллекцией греческих и римских скульптур с этим зарезервированным входным билетом в Палаццо Альтемпс в Риме. Посмотрите коллекцию Boncompagni Ludovisi и комнаты, украшенные фресками.

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Описание билета

Исторические художественные галереи Палаццо Альтемпс

Погрузитесь в атмосферу истории, посетив художественные галереи, расположенные в великолепном 16-вековом дворце Палаццо Альтемпс в Риме. Эта популярная достопримечательность ждет вас, и чтобы избежать очередей, рекомендуется заранее зарезервировать входной билет. Сопровождающий поможет вам с билетами, чтобы вы могли сосредоточиться на восприятии искусства.

Площадь Сант-Аполлинаре

Начните свое путешествие на площади Сант-Аполлинаре, находящейся в самом сердце Рима. Уделите время осмотру дворца, который некогда служил резиденцией кардинала Марко Ситтико Альтемпса в 1568 году. С 1997 года он стал частью Национального римского музея, открывая свои двери для ценителей искусства.

Коллекция скульптур

Прогуляйтесь по впечатляющей коллекции греческих и римских скульптур в своем собственном темпе. В галереях представлены работы, подаренные римскими дворянскими семьями в период с 16 по 17 века, включая коллекции из Египта и Бонкомпаньи Людовизи.

Церковь Сант-Анисето

Не забудьте посетить церковь Сант-Анисето, украшенную великолепными фресками, расположенную во дворце. Здесь вы сможете ознакомиться с коллекциями эпохи Возрождения и Барокко, а также полюбоваться знаменитыми произведениями, такими как Трон Людовизи и Галатское самоубийство.

Драгоценная библиотека и антикварные рынки

Погрузитесь в мир искусства, рассматривая драгоценную библиотеку редких книг и восхищаясь фресками Паллавичини-Роспильози. Также стоит осмотреть исключительные произведения искусства, найденные на местных антикварных рынках.

Туры дополненной реальности

Откройте для себя древность с помощью туров дополненной реальности. Посетите площадь Пьяцца Навона с очками дополненной реальности — это передовая технология, позволяющая вам насладиться реконструкцией зданий и археологическими находками.

Важная информация для посетителей

Перед посещением не забудьте взять с собой:

Паспорт или удостоверение личности

Обратите внимание, что запрещено приносить:

Оружие и острые предметы

Чемоданы и большие сумки

Алкоголь и наркотики

Стеклянные предметы

Также стоит учитывать, что данное место не подходит для: