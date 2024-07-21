Палаццо Альтемпс с видеогидом на площади Навона

Полюбуйтесь потрясающей коллекцией греческих и римских скульптур с этим зарезервированным входным билетом в Палаццо Альтемпс в Риме. Посмотрите коллекцию Boncompagni Ludovisi и комнаты, украшенные фресками.
5
1 отзыв
Палаццо Альтемпс с видеогидом на площади Навона
Палаццо Альтемпс с видеогидом на площади Навона
Палаццо Альтемпс с видеогидом на площади Навона
Ближайшие даты:
14
фев15
фев16
фев18
фев19
фев20
фев21
фев
Время начала: 10:00

Описание билета

Исторические художественные галереи Палаццо Альтемпс

Погрузитесь в атмосферу истории, посетив художественные галереи, расположенные в великолепном 16-вековом дворце Палаццо Альтемпс в Риме. Эта популярная достопримечательность ждет вас, и чтобы избежать очередей, рекомендуется заранее зарезервировать входной билет. Сопровождающий поможет вам с билетами, чтобы вы могли сосредоточиться на восприятии искусства.

Площадь Сант-Аполлинаре

Начните свое путешествие на площади Сант-Аполлинаре, находящейся в самом сердце Рима. Уделите время осмотру дворца, который некогда служил резиденцией кардинала Марко Ситтико Альтемпса в 1568 году. С 1997 года он стал частью Национального римского музея, открывая свои двери для ценителей искусства.

Коллекция скульптур

Прогуляйтесь по впечатляющей коллекции греческих и римских скульптур в своем собственном темпе. В галереях представлены работы, подаренные римскими дворянскими семьями в период с 16 по 17 века, включая коллекции из Египта и Бонкомпаньи Людовизи.

Церковь Сант-Анисето

Не забудьте посетить церковь Сант-Анисето, украшенную великолепными фресками, расположенную во дворце. Здесь вы сможете ознакомиться с коллекциями эпохи Возрождения и Барокко, а также полюбоваться знаменитыми произведениями, такими как Трон Людовизи и Галатское самоубийство.

Драгоценная библиотека и антикварные рынки

Погрузитесь в мир искусства, рассматривая драгоценную библиотеку редких книг и восхищаясь фресками Паллавичини-Роспильози. Также стоит осмотреть исключительные произведения искусства, найденные на местных антикварных рынках.

Туры дополненной реальности

Откройте для себя древность с помощью туров дополненной реальности. Посетите площадь Пьяцца Навона с очками дополненной реальности — это передовая технология, позволяющая вам насладиться реконструкцией зданий и археологическими находками.

Важная информация для посетителей

Перед посещением не забудьте взять с собой:

  • Паспорт или удостоверение личности

Обратите внимание, что запрещено приносить:

  • Оружие и острые предметы
  • Чемоданы и большие сумки
  • Алкоголь и наркотики
  • Стеклянные предметы

Также стоит учитывать, что данное место не подходит для:

  • Людей с ограниченными возможностями передвижения
  • Людей в инвалидных креслах

ежедневно, кроме понедельника, 10:00 - 16:00

Выбрать дату

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Взрослый (18-99)€30
Детский (6-17)€25
Детский (0-5)€0

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Палаццо Альтемпс
  • Площадь Пьяцца Навона
Что включено
  • Зарезервированный входной билет в Палаццо Альтемпс.
  • Видеогид по площади Навона (доступен на английском, французском и итальянском языках)
  • Помощь на месте встречи
Что не входит в цену
  • Встреча в отеле и высадка
  • Еда и напитки
  • Гид/аудиогид
  • Вход в подземелье Навона
Место начала и завершения?
Sant’Agnese in Agone, Via di Santa Maria dell’Anim
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно, кроме понедельника, 10:00 - 16:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
21 июл 2024
Очень красивое место

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