Описание билета
Исторические художественные галереи Палаццо Альтемпс
Погрузитесь в атмосферу истории, посетив художественные галереи, расположенные в великолепном 16-вековом дворце Палаццо Альтемпс в Риме. Эта популярная достопримечательность ждет вас, и чтобы избежать очередей, рекомендуется заранее зарезервировать входной билет. Сопровождающий поможет вам с билетами, чтобы вы могли сосредоточиться на восприятии искусства.
Площадь Сант-Аполлинаре
Начните свое путешествие на площади Сант-Аполлинаре, находящейся в самом сердце Рима. Уделите время осмотру дворца, который некогда служил резиденцией кардинала Марко Ситтико Альтемпса в 1568 году. С 1997 года он стал частью Национального римского музея, открывая свои двери для ценителей искусства.
Коллекция скульптур
Прогуляйтесь по впечатляющей коллекции греческих и римских скульптур в своем собственном темпе. В галереях представлены работы, подаренные римскими дворянскими семьями в период с 16 по 17 века, включая коллекции из Египта и Бонкомпаньи Людовизи.
Церковь Сант-Анисето
Не забудьте посетить церковь Сант-Анисето, украшенную великолепными фресками, расположенную во дворце. Здесь вы сможете ознакомиться с коллекциями эпохи Возрождения и Барокко, а также полюбоваться знаменитыми произведениями, такими как Трон Людовизи и Галатское самоубийство.
Драгоценная библиотека и антикварные рынки
Погрузитесь в мир искусства, рассматривая драгоценную библиотеку редких книг и восхищаясь фресками Паллавичини-Роспильози. Также стоит осмотреть исключительные произведения искусства, найденные на местных антикварных рынках.
Туры дополненной реальности
Откройте для себя древность с помощью туров дополненной реальности. Посетите площадь Пьяцца Навона с очками дополненной реальности — это передовая технология, позволяющая вам насладиться реконструкцией зданий и археологическими находками.
Важная информация для посетителей
Перед посещением не забудьте взять с собой:
- Паспорт или удостоверение личности
Обратите внимание, что запрещено приносить:
- Оружие и острые предметы
- Чемоданы и большие сумки
- Алкоголь и наркотики
- Стеклянные предметы
Также стоит учитывать, что данное место не подходит для:
- Людей с ограниченными возможностями передвижения
- Людей в инвалидных креслах
ежедневно, кроме понедельника, 10:00 - 16:00
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (18-99)
|€30
|Детский (6-17)
|€25
|Детский (0-5)
|€0
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Палаццо Альтемпс
- Площадь Пьяцца Навона
Что включено
- Зарезервированный входной билет в Палаццо Альтемпс.
- Видеогид по площади Навона (доступен на английском, французском и итальянском языках)
- Помощь на месте встречи
Что не входит в цену
- Встреча в отеле и высадка
- Еда и напитки
- Гид/аудиогид
- Вход в подземелье Навона