Описание тура
Если вы давно мечтали об Италии, но не знали с чего начать - начните с самого важного. Наш авторский тур собрал в себе все, что делает Италию уникальной: лазурное море, изысканную гастрономию и захватывающие экскурсии. В одном путешествии вы погрузитесь в атмосферу итальянских прибрежных городков, насладитесь блюдами местной кухни и откроете для себя самые живописные и исторические уголки страны. Идеальный выбор для тех, кто хочет увидеть Италию в ее самых ярких проявлениях.
Вы проживете на уютной вилле в Аквино, где утро начинается с домашнего завтрака, а вечер - с сытным ужином, вином и смехом в саду.
Мы будем маленькой группой (до 8 человек), чтобы вы чувствовали себя как с друзьями, и с идеальной организацией.
Программа тура по дням
Теплая встреча и первое впечатление
Вы прилетаете в Рим, где вас встречаю я, ваш организатор - с улыбкой, заботой и вниманием к деталям. Уже через пару часов вы оказываетесь в сердце региона Лацио - на частной вилле, вдали от суеты.
Первое знакомство - за бокал игристого и домашним итальянским обедом из био-продуктов с собственного хозяйства. Далее знакомство с городом Аквино, где мы будем проживать. Здесь вы увидете первую триумфальную арку римской империи, пройдетесь по дороге 2 века до нашей эры, по которой проходил сам Цезарь, заглянете в церкви 6 и 10 веков, увидите дом знаменитого христианского святого Фомы Аквинского.
Все, что происходит - неспешно и с любовью. Тур только начинается, а вы уже ощущаете себя на своем месте.
Побережье Сорренто - день в духе la dolce vita
Рано утром вы отправляетесь на Амальфитанское побережье, к одному из самых душевных его городков — Сорренто. Это место, где лимоны висят над головами, а улочки пахнут морем и жасмином. Мы прогуляемся по историческому центру, заглянем в лавки с ремесленным лимончелло, попробуем свежую граниту и вдохнём солнечное настроение Кампании.
Обед — в старинном семейном ресторане среди лимонного сада и цветов: свежие антипасти, домашняя паста с морепродуктами, бокал охлаждённого фалангина. Вы чувтсвуете себя в Раю!
После обеда — свободное время: налюбоваться и купить изделия из местной керамики или просто потеряться на старинных улочках, а может попьем апероль с видом на бескрайнее море и Везувий. Возвращение на виллу ближе к вечеру — как всегда, к ужину и отдыху.
Гаэта - крепости на фоне лазурного моря
Этот день посвящён морю. Гаэта — город с античной историей, спрятанный между скалами и соснами, со своим неповторимым ритмом и лазурной водой.
Вы проведёте утро на пляже с бирюзовой водой: белый песок, шезлонги, напитки, плавание. Затем — прогулка к гроту Турка, природному чуду с легендой о бегстве сарацинов и отпечатке святого.
Обед — в ресторане у самого моря: локальные мидии, паста на ваш вкус, белое вино с легкой солоноватой нотой. После — время для отдыха, неспешных фото и возвращения на виллу через живописные деревушки побережья.
Побережье Одиссея
Утром выезжаем в Сперлонгу — городок, где всё залито светом: белые стены домов, голубые окна, цветы в горшках, обрывистые виды на море. Гуляем по старому городу, пробуем традиционный кофе и настоящее джелато.
Обед — в уютной траттории у берега: свежевыловленная морская рыба, приятное охлаждающее вино и десерт на ваш вкус.
Во второй половине дня — отдых на пляже с бирюзовой водой и возвращение на виллу ближе к закату.
Рим и Ватикан
Сегодня — Вечный город. Мы приезжаем утром, чтобы начать день с главного: музеев Ватикана со знаменитой Сикстинской капеллой и Собор Святого Петра.
Затем — обед, в маленьком ресторанчике, куда не доходят туристы: артишоки, паста, вкуснейший тирамису.
После — прогулка с гидом по Риму: Пантеон, Пьяцца Навона фонтан Треви и Колизей. Это не экскурсия по списку, а знакомство с городом глазами местного.
Вечером возвращаемся на виллу — уставшие, вдохновлённые, с чувством, что вы побывали в Риме по-настоящему.
Раскроем тайны древнего аббатства
После завтрака — поездка в знаменитое бенедиктинское аббатство Монтекассино, построенное в Vi веке. Это место силы и тишины, где чувствуешь дыхание времени. Здесь был похоронен святой Бенедикт, и здесь скрывают свои тайны древние ордена.
После — направляемся к морю обед: ресторан с видом на залив, под серебристыми оливами. Мы поднимем бокалы за неделю, прожитую в ритме Италии: с открытым сердцем, хорошей компанией и настоящим вкусом.
Вечером — финальный ужин на вилле, лёгкий, уютный и полный воспоминаний, с сюрпризом от организаторов.
Не прощаемся
Утро начнется с неспешного завтрака на вилле - каппучино, свежая выпечка, круассаны, фрукты и многое другое. Время чтобы еще раз впитать в себя атмосферу Италии. Псоле завтрака - сборы и трансфер в аэропорт Рима. Прощание с Италией - как всегда, с легкой ноткой грусти, но с чувством, что увозите с собой не просто сувениры, а культуру, гастрономию и атмосферу страны. Вы улетаете с яркими впечатлениями, новыми друзьями и уже ждете новых встреч с любимой Италией.
Что включено
- 6 ночей на частной вилле: просторные номера, уют и ощущение дома
- Завтраки и ужины на вилле каждый день тура: домашняя итальянская кухня из био-продуктов с собственного хозяйства
- 6 обедов, из которых 5 в тщательно подобранных мной ресторанах + 1 обед на вилле в день приезда
- Все трансферы по маршруту на комфортабельном авто Мерседес Вито, в том числе трансфер из и в аэропорт
- Постоянное сопровождение организатора
- Все налоги, парковки, входные билеты по маршруту
Что не входит в цену
- Авиаперелет в Рим и обратно (но мы с радостью подберем билеты)
- Дополнительный алкоголь в ресторанах
- Личные расходы (покупки, напитки, мороженое, кофе сверх указанных в программе)