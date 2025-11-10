Арт-экскурсия это хорошая идея, если вы уже были на обзорной экскурсии и вам хочется продолжать изучать прекрасную Венецию дальше. Мы прогуляемся по совершенно нестандартному маршруту. Вы узнаете как венецианские мастера
Описание экскурсииЧто вас ждёт:1. Церковь в стиле барокко Санта Мария из Назарет, где похоронен последний венецианский Дож. 2. Великая Скуола Святого Роха, так называемая “Венецианская Секстинская Капелла”, которая полностью расписана великим Тинторетто. 3. Церковь Санта Мария деи Фрари, место где похоронен гениальный Тициан и находится самая знаменитая картина. 4. Увидим красочные ветрины Ка Макана, где мастера до сих пор производят карнавальные маски. 5. Музей Академия хранит в себе несметные сокровища живописи и скульптуры. 6. Наполеоновское Крыло или музей Коррер, сам по себе заслуживает отдельной экскурсии. 7. Базилика Святого Марка в “венецианско-византийском” стиле. Мы с вами:
- поговорим о знаменитых скульпторах и художниках Венеции;
- вы узнаете, что позволило венецианцам возвести город на заболоченной местности;
- вы поймете как исторические события запечатлелись в архитектурных памятниках города;
- разберемся в архитектурных стилях;
- поговорим о карнавальных масках и старинном быте венецианцев;
- заглянем в самые очаровательные венецианские дворики. Важная информация: Авторский маршрут.
Каждый день, в 11.00 и 15.00
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: ЖД вокзал Санта Лючия
Завершение: Площадь Святого Марка
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день, в 11.00 и 15.00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Авторский маршрут
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Венеции
