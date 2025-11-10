читать дальше эпохи барокко “оживляли” камни.



В нашей экскурсии вы узнаете о таких великих художниках как Тинторетто, Тициан, Паоло Веронезе и многих других.



Поговорим об уникальных мозаиках Базилики Святого Марка, рассмотрим все детали ее богатого убранства.

Арт-экскурсия это хорошая идея, если вы уже были на обзорной экскурсии и вам хочется продолжать изучать прекрасную Венецию дальше. Мы прогуляемся по совершенно нестандартному маршруту. Вы узнаете как венецианские мастера