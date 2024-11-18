Авторские экскурсии от местных гидов Венеции

Найдено 3 экскурсии в категории «Авторские» в Венеции на русском языке, цены от €60. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Авторская экскурсия «Контрасты Венеции»
Пешая
15 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Авторская экскурсия «Контрасты Венеции»: история, культура, тайны
Забудьте о времени, погружаясь в мир венецианских легенд и реальности. Откройте для себя город, где история оживает на каждом шагу
Начало: На площади Сан-Марко
30 дек в 09:30
31 дек в 09:30
193 за всё до 4 чел.
Исчезающая Венеция. Авторская экскурсия от местного жителя
Пешая
101 отзыв
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Исчезающая Венеция: уникальное путешествие с местным экспертом
Познайте Венецию не как обычный турист, а через глаза инженера. Откройте технические и культурные тайны вместе с местным жителем
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
22 дек в 08:00
227 за всё до 4 чел.
По следам царицы Савской: авторская экскурсия по Венеции
Пешая
3 часа
Групповая
до 15 чел.
По следам царицы Савской: авторская экскурсия по Венеции
Увидеть город сквозь призму мифов и легенд
Начало: Площадь Сан Марко
Расписание: в будние дни в 10:00, в субботу и воскресенье в 11:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 11:00
60 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Роман
    18 ноября 2024
    Исчезающая Венеция. Авторская экскурсия от местного жителя
    Это была очень познавательная и хорошая экскурсия. Я конечно знаком немого с историей, но Валерию удалось меня удивить. Никакого посмотрите
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    налево, или направо это вот построили в 16 веке не было. Если еще раз окажусь в Венеции, договорюсь снова об экскурсии.

  • M
    MIKHAIL
    30 октября 2024
    Авторская экскурсия «Контрасты Венеции»
    Очень здорово провели время и познакомились с нетуристической Венецией вдали от толпы людей. Вся семья была в восторге от структуры и подачи инофрмации, с удовольствием еще вернемся. Спасибо!
  • Е
    Екатерина
    18 октября 2024
    Исчезающая Венеция. Авторская экскурсия от местного жителя
    Экскурсия по Венеции с Валерием — это нечто особенное! Валерий оказался потрясающим гидом, с глубокими знаниями и страстной любовью к
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    этому волшебному городу. Он мастерски провел нас через узкие улочки, открывая тайные уголки, которые невозможно было бы найти самостоятельно. Каждая остановка сопровождалась увлекательными историями, наполненными интересными фактами и деталями, которые делают Венецию еще более живой и загадочной. Особенно приятно было то, что Валерий не просто рассказывал, но и создавал атмосферу вовлеченности: мы чувствовали себя частью истории города. Он был внимателен, отвечал на все вопросы и даже делился личными рекомендациями о лучших кафе и магазинах, куда обычно ходят местные жители. Валерий показал Венецию с такой стороны, которую трудно увидеть на обычных экскурсиях. Его энтузиазм заразителен, и после экскурсии осталось ощущение, что мы стали ближе к этому удивительному городу. Если хотите погрузиться в настоящую Венецию — эта экскурсия с Валерием станет незабываемым приключением!

    Экскурсия по Венеции с Валерием — это нечто особенное! Валерий оказался потрясающим гидом, с глубокими знаниямиЭкскурсия по Венеции с Валерием — это нечто особенное! Валерий оказался потрясающим гидом, с глубокими знаниямиЭкскурсия по Венеции с Валерием — это нечто особенное! Валерий оказался потрясающим гидом, с глубокими знаниямиЭкскурсия по Венеции с Валерием — это нечто особенное! Валерий оказался потрясающим гидом, с глубокими знаниямиЭкскурсия по Венеции с Валерием — это нечто особенное! Валерий оказался потрясающим гидом, с глубокими знаниямиЭкскурсия по Венеции с Валерием — это нечто особенное! Валерий оказался потрясающим гидом, с глубокими знаниямиЭкскурсия по Венеции с Валерием — это нечто особенное! Валерий оказался потрясающим гидом, с глубокими знаниямиЭкскурсия по Венеции с Валерием — это нечто особенное! Валерий оказался потрясающим гидом, с глубокими знаниямиЭкскурсия по Венеции с Валерием — это нечто особенное! Валерий оказался потрясающим гидом, с глубокими знаниями
  • Г
    Галина
    17 октября 2024
    Авторская экскурсия «Контрасты Венеции»
    Валерия влюбила нас в Венецию) 2.5 часа пролетели незаметно! Мы прошлись по основным достопримечательностям и узнали про вкусные места, куда ходят местные)) А ещё получили множество невероятных снимков! Советуем от всей Души🤍
  • Е
    Елена
    15 сентября 2024
    Авторская экскурсия «Контрасты Венеции»
    Очень понравилась экскурсия с Валерией, интересная подача информации. Минимум сухой истории и максимум интересных фактов. Огромная благодарность и до новых встреч.
  • Д
    Дмитрий
    19 июля 2024
    Исчезающая Венеция. Авторская экскурсия от местного жителя
    Очень приятная прогулка по Венеции с Валерием. Остроумный, технически и исторически эрудированный гид. Кроме отличных впечатлений получили еще массу полезных рекоммендаций. Валерий, благодарю от имени нашей семьи! Всего наилучшего!

Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Авторские»

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Сколько стоит экскурсия по Венеции в декабре 2024
Сейчас в Венеции в категории "Авторские" можно забронировать 3 экскурсии от 60 до 227. Туристы уже оставили гидам 116 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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