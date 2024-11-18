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этому волшебному городу. Он мастерски провел нас через узкие улочки, открывая тайные уголки, которые невозможно было бы найти самостоятельно. Каждая остановка сопровождалась увлекательными историями, наполненными интересными фактами и деталями, которые делают Венецию еще более живой и загадочной. Особенно приятно было то, что Валерий не просто рассказывал, но и создавал атмосферу вовлеченности: мы чувствовали себя частью истории города. Он был внимателен, отвечал на все вопросы и даже делился личными рекомендациями о лучших кафе и магазинах, куда обычно ходят местные жители. Валерий показал Венецию с такой стороны, которую трудно увидеть на обычных экскурсиях. Его энтузиазм заразителен, и после экскурсии осталось ощущение, что мы стали ближе к этому удивительному городу. Если хотите погрузиться в настоящую Венецию — эта экскурсия с Валерием станет незабываемым приключением!