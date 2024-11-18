2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Авторская экскурсия «Контрасты Венеции»: история, культура, тайны
Забудьте о времени, погружаясь в мир венецианских легенд и реальности. Откройте для себя город, где история оживает на каждом шагу
Начало: На площади Сан-Марко
30 дек в 09:30
31 дек в 09:30
€193 за всё до 4 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Исчезающая Венеция: уникальное путешествие с местным экспертом
Познайте Венецию не как обычный турист, а через глаза инженера. Откройте технические и культурные тайны вместе с местным жителем
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
22 дек в 08:00
€227 за всё до 4 чел.
3 часа
Групповая
до 15 чел.
По следам царицы Савской: авторская экскурсия по Венеции
Увидеть город сквозь призму мифов и легенд
Начало: Площадь Сан Марко
Расписание: в будние дни в 10:00, в субботу и воскресенье в 11:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 11:00
€60 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- РРоман18 ноября 2024Это была очень познавательная и хорошая экскурсия. Я конечно знаком немого с историей, но Валерию удалось меня удивить. Никакого посмотрите
- MMIKHAIL30 октября 2024Очень здорово провели время и познакомились с нетуристической Венецией вдали от толпы людей. Вся семья была в восторге от структуры и подачи инофрмации, с удовольствием еще вернемся. Спасибо!
- ЕЕкатерина18 октября 2024Экскурсия по Венеции с Валерием — это нечто особенное! Валерий оказался потрясающим гидом, с глубокими знаниями и страстной любовью к
- ГГалина17 октября 2024Валерия влюбила нас в Венецию) 2.5 часа пролетели незаметно! Мы прошлись по основным достопримечательностям и узнали про вкусные места, куда ходят местные)) А ещё получили множество невероятных снимков! Советуем от всей Души🤍
- ЕЕлена15 сентября 2024Очень понравилась экскурсия с Валерией, интересная подача информации. Минимум сухой истории и максимум интересных фактов. Огромная благодарность и до новых встреч.
- ДДмитрий19 июля 2024Очень приятная прогулка по Венеции с Валерием. Остроумный, технически и исторически эрудированный гид. Кроме отличных впечатлений получили еще массу полезных рекоммендаций. Валерий, благодарю от имени нашей семьи! Всего наилучшего!
Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Авторские»
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Сколько стоит экскурсия по Венеции в декабре 2024
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