Туристическая толчея, селфи у моста, галочка напротив Сан-Марко… Моя прогулка устроена иначе. Мы пройдём по тихим улочкам района Академии и любимой набережной Бродского. Вы полюбуетесь барочной эстетикой, а я расскажу об истории и ускользающей красоте места и поймаю атмосферные моменты на Polaroid. А в конце прокатимся на гондоле.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Площадь Сан-Марко. Мы понаблюдаем, как тени отражаются в водах каналов, рассмотрим детали фасадов, поговорим о пропроциях.

Район Академии и старинные палаццо. Одно из немногих мест, где Венеция всё ещё похожа сама на себя. Пройдём по скрытым дворикам, пустынным мостам. Увидим палаццо маркизы — возлюбленной Бродского.

Церковь Санта-Мария-делла-Салюте. Полюбуемся барочной базиликой на входе в Гранд-канал — это один из самых узнаваемых силуэтов Венеции и прекрасное место для моментального фото.

Набережная Джудекки и фабрика гондол. Побываем в любимом месте Бродского. Отсюда через канал видна единственная в мире действующая фабрика гондол. Вы понаблюдаете за работой мастеров, а при желании зайдёте внутрь.

Возвращение на гондоле к площади Сан-Марко.

Организационные детали

В стоимость входит одна полароидная фотография, другие — по желанию, по €5 за снимок

Дополнительно оплачивается переправа на гондоле — €2 за чел.

Посещение фабрики гондол — по желанию, за доплату на месте