Артистическая Венеция - с дамой ордена Тамплиеров

Прогуляться по скрытым уголкам города - и увидеть его свежим взглядом + полароидное фото на память
Туристическая толчея, селфи у моста, галочка напротив Сан-Марко… Моя прогулка устроена иначе. Мы пройдём по тихим улочкам района Академии и любимой набережной Бродского.

Вы полюбуетесь барочной эстетикой, а я расскажу об истории и ускользающей красоте места и поймаю атмосферные моменты на Polaroid. А в конце прокатимся на гондоле.
Артистическая Венеция - с дамой ордена Тамплиеров

Описание экскурсии

Площадь Сан-Марко. Мы понаблюдаем, как тени отражаются в водах каналов, рассмотрим детали фасадов, поговорим о пропроциях.

Район Академии и старинные палаццо. Одно из немногих мест, где Венеция всё ещё похожа сама на себя. Пройдём по скрытым дворикам, пустынным мостам. Увидим палаццо маркизы — возлюбленной Бродского.

Церковь Санта-Мария-делла-Салюте. Полюбуемся барочной базиликой на входе в Гранд-канал — это один из самых узнаваемых силуэтов Венеции и прекрасное место для моментального фото.

Набережная Джудекки и фабрика гондол. Побываем в любимом месте Бродского. Отсюда через канал видна единственная в мире действующая фабрика гондол. Вы понаблюдаете за работой мастеров, а при желании зайдёте внутрь.

Возвращение на гондоле к площади Сан-Марко.

Организационные детали

  • В стоимость входит одна полароидная фотография, другие — по желанию, по €5 за снимок
  • Дополнительно оплачивается переправа на гондоле — €2 за чел.
  • Посещение фабрики гондол — по желанию, за доплату на месте
  • При желании сделаем перерыв на кофе — не входит в стоимость

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Сан-Марко
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Стелла
Стелла — ваш гид в Венеции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 31 туриста
Я живу в Италии — в Венеции и Вероне — с 1999 года. Родилась, выросла и училась в Дрездене (Германия) в семье военного. Ещё с детства мне привили любовь к
истории. С 2002 по 2008 годы училась и получила диплом в Моденском университете (Италия) на историческом факультете. Прослушала курсы истории у Натальи Басовской в РГГУ (Москва) «Всеобщая история. Средние века». Являюсь дамой духовно-рыцарского ордена тамплиеров Италии и Вероны.

от €220 за экскурсию