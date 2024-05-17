Экскурсии в галерею Академии

Найдено 4 экскурсии в категории «Галерея Академии» в Венеции на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ночная Венеция: пешком и по воде в компании коренного венецианца
Индивидуальная
2.5 часа
101 отзыв
Ночная Венеция: пешеходно-водная прогулка с коренным гидом
Исследуйте таинственную Венецию ночью в сопровождении опытного местного гида. Истории, архитектура и неповторимая атмосфера
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
260 за всё до 7 чел.
Галерея Академии: шедевры венецианских художников
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Галерея Академии Венеции: путешествие через эпохи искусства
Погрузитесь в мир венецианской живописи, открывая шедевры Тициана, Веронезе и других мастеров в компании опытного гида
Начало: Напротив музея
12 июня в 13:00
13 июня в 13:00
154 за всё до 6 чел.
Сокровища галереи Академии - национальное достояние
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Сокровища галереи Академии - национальное достояние
Погрузитесь в мир венецианского искусства с индивидуальной экскурсией по галерее Академии. Узнайте о шедеврах великих мастеров и истории живописи
Начало: у входа в музей Галерея Академия
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
219 за всё до 10 чел.
Галереи Академии в Венеции
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Галереи Академии в Венеции
Начало: Campo della Carità
Расписание: По пятницам и вторникам в 12:00
13 июня в 12:00
20 июня в 12:00
150 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    17 мая 2024
    Ночная Венеция: пешком и по воде в компании коренного венецианца
    Экскурсия прекрасна тем, что Марко - коренной венецианец. Город перестаёт быть туристическим, а становится «домашним»: гид рассказывает не только о
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    достопримечательностях (о них, конечно, тоже), но и о настоящей жизни города, о своём детстве: здесь мальчишки играли в футбол, здесь был кинотеатр, какие проблемы у мэрии и тд. А ещё он погружает Вас в мир городских легенд, и это ОЧЕНЬ интересно! У Марко прекрасный русский язык и отменный юмор! Огромное спасибо от нашей группы!

  • А
    Антон
    11 мая 2024
    Ночная Венеция: пешком и по воде в компании коренного венецианца
    Недавно я принял участие в экскурсии "Пешком и по воде в компании коренного венецианца" с гидом по имени Марко. Хочу
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    поделиться своими впечатлениями об этом опыте. Марко — коренной житель Венеции, и это чувствуется в каждом его слове. Он обладает богатыми знаниями о городе, его истории и культуре. Рассказы Марко позволили по-новому взглянуть на многие известные и скрытые уголки Венеции, что было исключительно ценно для глубокого понимания этого удивительного города. Однако, в процессе нашей прогулки я заметил, что Марко часто смотрел на часы, что могло создать впечатление некоторой спешки или необходимости следовать строгому графику. Это моментами могло вносить некоторую суету в обстановку и не позволяло полностью расслабиться и погрузиться в атмосферу Венеции. Несмотря на это, я бы рекомендовал Марко как гида, особенно для тех, кто хочет узнать о Венеции из первых уст. Его глубокие знания и любовь к городу безусловно делают экскурсию познавательной и яркой. В будущем, возвращаясь в Венецию, я бы с удовольствием снова воспользовался услугами Марко, особенно для посещения музеев. Однако, я бы предпочёл, чтобы в следующий раз было больше времени для осмотра и меньше ощущения спешки, чтобы максимально насладиться прогулкой по этому великолепному городу.

    Недавно я принял участие в экскурсии "Пешком и по воде в компании коренного венецианца" с гидом
  • И
    Илья
    5 февраля 2024
    Галерея Академии: шедевры венецианских художников
    Очень емкий и познавательный рассказ, прекрасное знание истории живописи и хронологии ее развития. Мы получили огромные удовольствие! Особый шарм - это как Кристина рассказывает - неповторимый стиль и эмоции!
  • О
    Ольга
    21 марта 2023
    Галереи Академии в Венеции
    Мне очень понравилась экскурсия в Галереях Академии в Венеции с Экскурсоводом Кристиной. Было интересно узнать о художниках эпохи Ренессанса, очень рекомендую Кристину, как прекрасного рассказчика, отзывчивого человека.
  • М
    Маргарита
    7 ноября 2022
    Галереи Академии в Венеции
    Обязательно посетите Галерею Академии в Венеции. Это место -бальзам для души. А с Кристиной, это вдвойне интереснее. Кристина прекрасный экскурсовод,
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    много знает про Венецию профессионал, с ней очень интересно. И если есть возможность, закажите с Кристиной несколько разных экскурсий. Вы не пожалеете.

  • М
    Максим
    10 апреля 2022
    Сокровища галереи Академии - национальное достояние
    Марко очень увлечён своим делом и рассказывает интересно, отвечает на все дополнительные вопросы с полным знанием и подробно, эмоционально и со своим личным подходом. Отлично!
  • А
    Анатолий
    30 октября 2019
    Сокровища галереи Академии - национальное достояние
    Обаятельный,внимательный,вежливый и знающий своё дело!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Галерея Академии»

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  5. Мост Вздохов
  6. Набережная
  7. Гранд-канал
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  9. Рынок Риальто
  10. Остров Бурано
Сколько стоит экскурсия по Венеции в июне 2024
Сейчас в Венеции в категории "Галерея Академии" можно забронировать 4 экскурсии от 150 до 260. Туристы уже оставили гидам 106 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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