Погрузитесь в атмосферу Венеции с местным жителем, который покажет нетуристические уголки города.
Участники фотопрогулки смогут сделать яркие снимки на площади Сан-Марко, Славянской набережной и в садах Святой Елены. Экскурсия включает рассказы о венецианских традициях и карнавале.
В конце каждый получит 30-40 обработанных фотографий, которые станут прекрасным воспоминанием о поездке
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Уникальные фотографии
- 🌟 Посещение секретных мест
- 📚 Интересные истории и легенды
- 🏛 Знакомство с культурой Венеции
- 🎭 Узнаете о венецианском карнавале
Что можно увидеть
- Площадь Сан-Марко
- Славянская набережная
- Арсенал
- Сады Святой Елены
Описание фото-прогулки
- Мы начнём прогулку на площади Сан-Марко. Сделаем фотографии на Славянской набережной, в Арсенале, садах Святой Елены.
- Свернём с туристических маршрутов и отправимся вглубь города, где каждая улочка — отличный фотофон для снимков.
- Я поделюсь интересными фактами о происхождении Венеции и жизни местных.
- Расскажу, как создаются знаменитые маски и проходит венецианский карнавал.
- В конце прогулки у вас останутся не только яркие впечатления, но и красивые фотографии на память.
Организационные детали
- После фотопрогулки в течении 7 дней я пришлю каждому участнику ссылку на 30–40 обработанных фотографий в цветокоррекции.
- Съёмка проходит на Canon Mark IV.
в понедельник, вторник и воскресенье в 09:30, 12:00, 16:00 и 17:00, в среду, четверг, пятницу и субботу в 07:00, 12:00, 16:00 и 17:00
Выбрать дату
Стоимость фото-прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€80
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Сан-Марко
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник и воскресенье в 09:30, 12:00, 16:00 и 17:00, в среду, четверг, пятницу и субботу в 07:00, 12:00, 16:00 и 17:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Венеции
Провела экскурсии для 31 туриста
Меня зовут Оля. Я работаю фотографом с 2011 года. Живу в Венеции с 2021 года. Приглашаю вас отправиться со мной в путешествие по каналам и улочкам Венеции — города, который словно влюблён в море. Это будет увлекательная прогулка, полная загадок и тайн старинного города на воде.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Валерия
31 окт 2025
Очень приятный гид! Я получила колоссальное удовольствие не только он знакомства с городом и фотосессии, но и от общения с Ольгой!
Теленик
18 окт 2025
Спасибо большое Ольге за прекрасные часы проведеные вместе. Ольга интересный собеседник, много рассказала о Венеции) в следующем году обязательно приеду и конечно же, обращусь к Ольге) С нетерпением жду фото)
Елена
9 сен 2025
Ольга замечательная! Помимо фото и помощи с позированием, рассказала много полезного о Венеции. Спасибо большое!
E
Ekaterina
25 авг 2025
Была на экскурсии-фотосессии с Ольгой. Отличный туристический формат, когда можно познакомиться с городом и получить профессиональные фотографии. Я была одна, поэтому прогулка получилась индивидуальная. Время пролетело незаметно, было очень интересно и весело. Фотографии Ольга направила через несколько дней, качеством я осталась довольна. Буду рекомендовать друзьям и в следующий раз обязательно обращусь вновь! Спасибо, Оля❤️
Рита
21 июл 2025
Экскурсия и фотосессия оказалась индивидуальной. Приятная беседа с Ольгой сопровождались фотографированием на фоне достопримечательностей Венеции. Надеюсь, что фотографии получатся интересными и красивыми. Спасибо Ольге за доставленное удовольствие.
Anna
18 июл 2025
Ольга провела с нашей семьей невероятную фотосессию! Она супер профессионал и очень прекрасный человек! Всем рекомендую!
Виктория
15 мая 2025
Огромная благодарность Ольге за такую экскурсию и фотосессию, и отдельно за приятную беседу На память остались такие замечательные фотографии и новые знания о Венеции
Входит в следующие категории Венеции
