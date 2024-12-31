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следующему пункту, Лилия делилась информацией только с теми, кто находился рядом с ней, не дожидаясь остальных. Возможно, это нормально, но было жаль пропускать интересные факты о Венеции. Я старалась быть рядом, но мама отставала, поэтому потом приходилось пересказывать ей и остальным то, что они не услышали.