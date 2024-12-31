Индивидуальная
до 5 чел.
Галерея Академии Венеции: путешествие через эпохи искусства
Погрузитесь в мир венецианской живописи, открывая шедевры Тициана, Веронезе и других мастеров в компании опытного гида
Начало: Напротив музея
26 мая в 10:30
27 мая в 12:00
€154 за всё до 5 чел.
-
20%
Мини-группа
до 10 чел.
Второе свидание с Венецией
Для тех, кто уже знаком с Венецией, предлагаем углубиться в её историю. Увидите старинные церкви и дворцы, узнаете секреты карнавальных масок
Начало: У моста Скальци
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€44
€55 за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Галереи Академии Белли Арти: Венеция из глубины веков
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
€120 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальный тур по Венеции - ваш маршрут в сердце итальянской романтики
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€200 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория31 декабря 2024У нас была прогулка по Венеции с гидом Лилией. Всё понравилось, она очень интересно рассказывала. Единственное- иногда, по пути к
Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Галерея Академии изящных искусств»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Венеции
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Венеции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
Сколько стоит экскурсия по Венеции в мае 2025
Сейчас в Венеции в категории "Галерея Академии изящных искусств" можно забронировать 4 экскурсии от 44 до 200 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Венеции (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Галерея Академии изящных искусств», 7 ⭐ отзывов, цены от €44. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль