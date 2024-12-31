Галерея Академии изящных искусств – экскурсии в Венеции

Найдено 4 экскурсии в категории «Галерея Академии изящных искусств» в Венеции на русском языке, цены от €44, скидки до 20%. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Галерея Академии: шедевры венецианских художников
Пешая
1.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Галерея Академии Венеции: путешествие через эпохи искусства
Погрузитесь в мир венецианской живописи, открывая шедевры Тициана, Веронезе и других мастеров в компании опытного гида
Начало: Напротив музея
26 мая в 10:30
27 мая в 12:00
€154 за всё до 5 чел.
Второе свидание с Венецией
Пешая
2.5 часа
-
20%
1 отзыв
Мини-группа
до 10 чел.
Второе свидание с Венецией
Для тех, кто уже знаком с Венецией, предлагаем углубиться в её историю. Увидите старинные церкви и дворцы, узнаете секреты карнавальных масок
Начало: У моста Скальци
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€44€55 за человека
Галереи Академии Белли Арти: Венеция из глубины веков
Пешая
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Галереи Академии Белли Арти: Венеция из глубины веков
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
€120 за экскурсию
Индивидуальный тур по Венеции - ваш маршрут в сердце итальянской романтики
2 часа
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальный тур по Венеции - ваш маршрут в сердце итальянской романтики
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€200 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    31 декабря 2024
    Второе свидание с Венецией
    У нас была прогулка по Венеции с гидом Лилией. Всё понравилось, она очень интересно рассказывала. Единственное- иногда, по пути к
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    следующему пункту, Лилия делилась информацией только с теми, кто находился рядом с ней, не дожидаясь остальных. Возможно, это нормально, но было жаль пропускать интересные факты о Венеции. Я старалась быть рядом, но мама отставала, поэтому потом приходилось пересказывать ей и остальным то, что они не услышали.

Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Галерея Академии изящных искусств»

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  4. Индивидуальный тур по Венеции - ваш маршрут в сердце итальянской романтики
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  2. Мост Риальто
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  4. Сан-Марко
  5. Мост Вздохов
  6. Гранд-канал
  7. Рынок Риальто
  8. Площадь Сан-Марко
  9. Собор Святого Марка
  10. Палаццо Контарини дель Боволо
Сколько стоит экскурсия по Венеции в мае 2025
Сейчас в Венеции в категории "Галерея Академии изящных искусств" можно забронировать 4 экскурсии от 44 до 200 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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