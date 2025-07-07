Посетите символ Венеции — базилику Святого Марка, избегая очередей и с многоязычным аудиогидом.
Выберите билет с возможностью прогуляться по террасе и увидеть потрясающие виды или заглянуть в великолепный Пала д’Оро.
Описание билетаУдобство и свобода осмотра Пройдите через ворота Сан-Пьетро прямо в сердце базилики, обходя очереди. Исследуйте своими темпами сверкающие мозаики и византийские детали — этот билет для самостоятельного осмотра. Дополнительные впечатления с террасой Расширьте визит, выбрав билет с доступом в музей, Лоджию деи Кавалли и на террасу базилики. Насладитесь близким видом на мозаики и потрясающими панорамами Венеции. Изысканное сокровище Пала д’Оро Добавьте посещение Пала д’Оро — золотого алтаря с 1900+ драгоценными камнями, чтобы глубже проникнуться духовным и художественным величием базилики. Важная информация:
- Что взять с собой: паспорт или удостоверение личности, рубашка с длинными рукавами, длинные брюки.
- Не допускается: чемоданы или большие сумки, рюкзаки.
- Важно: соблюдается строгий дресс-код — для входа в базилику Святого Марка плечи и колени должны быть закрыты.
- Базилика является действующим храмом и может быть закрыта без предварительного уведомления из-за литургических церемоний или особых мероприятий.
- Для работы с приложением-аудиогидом необходим заряженный смартфон с минимум 300 МБ свободного места, наушниками и доступом в интернет.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ворота Сан-Пьетро
- Базилика Святого Марка
- Лоджия деи Кавалли
- Терраса базилики
- Пала д’Оро
Что включено
- Билет без очереди в базилику Святого Марка
- Посещение Пала д’Оро и террасы
- Аудиогид
Что не входит в цену
- Устройство для прослушивания аудиогида и наушники
Место начала и завершения?
Piazzetta dei Leoncini, 30124 Venezia VE, Italia
Когда начало
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юрий
7 июл 2025
Было немного больше людей, чем я ожидал, но это всё равно было одним из самых ярких моментов в Венеции.
М
Матвей
18 июн 2025
Всё было именно так, как описано. Красиво внутри.
М
Милана
16 июн 2025
Очень красивый интерьер. Большую часть времени я смотрел вверх, а не вперед — там много всего интересного, но это не казалось перегрузкой. Запоминающееся место в нашей поездке по Венеции.
Е
Егор
5 ноя 2024
Красивое место, но Венеция очень многолюдна. Внутри базилики было прохладнее и спокойнее. Мне понравилось видеть сочетание различных архитектурных стилей.
