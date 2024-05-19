Без очередей в лучшие места Венеции

Найдено 3 экскурсии в категории «Проход без очереди» в Венеции на русском языке, цены от €75. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Собор Святого Марка внутри и Золотой Алтарь Пала Д’оро. Можно без очередей
🚶 Пешая
Билеты
1 час
11 отзывов
Собор Святого Марка внутри и Золотой Алтарь Пала Д’оро. Можно без очередей
Начало: Piazza San Marco
«Что вас ожидает: Шедевр византийского искусства, с доступом без очереди Кафедральный собор Венеции «Собор Сан Марко» — самый главный в городе»
Расписание: Ежедневно в 14:00
Завтра в 12:00
5 июля в 14:00
75 за всё до 4 чел.
Алмаз в короне Дворец дожей - главный музей Венеции БЕЗ ОЧЕРЕДИ
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
9 отзывов
Алмаз в короне Дворец дожей - главный музей Венеции БЕЗ ОЧЕРЕДИ
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности с туристом.
Завтра в 13:00
4 июля в 17:00
120 за всё до 5 чел.
Дворец Дожей без очередей
🚶 Пешая
Билеты
1.5 часа
17 отзывов
Дворец Дожей без очередей
Начало: Площадь Сан Марко напротив бара Ал Тодаро
«Мы предлагаем вам прогуляться и посмотреть на эти величественные здания без очередей и спешки, а наш гид подробно расскажет вам все об их истории и ответит на все ваши вопросы»
Завтра в 13:00
4 июля в 13:00
120 за всё до 4 чел.

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Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Проход без очереди»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Венеции
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Собор Святого Марка внутри и Золотой Алтарь Пала Д’оро. Можно без очередей
  2. Алмаз в короне Дворец дожей - главный музей Венеции БЕЗ ОЧЕРЕДИ
  3. Дворец Дожей без очередей
Какие места ещё посмотреть в Венеции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Сан-Марко
  3. Дворец Дожей
  4. Мост Риальто
  5. Мост Вздохов
  6. Гранд-канал
  7. Набережная
  8. Остров Мурано
  9. Остров Бурано
  10. Рынок Риальто
Сколько стоит экскурсия по Венеции в июле 2024
Сейчас в Венеции в категории "Проход без очереди" можно забронировать 3 экскурсии от 75 до 120. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Венеции (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Проход без очереди», 37 ⭐ отзывов, цены от €75. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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