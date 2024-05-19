1 чел.
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Билеты
1 час
Собор Святого Марка внутри и Золотой Алтарь Пала Д’оро. Можно без очередей
Начало: Piazza San Marco
«Что вас ожидает: Шедевр византийского искусства, с доступом без очереди Кафедральный собор Венеции «Собор Сан Марко» — самый главный в городе»
Расписание: Ежедневно в 14:00
Завтра в 12:00
5 июля в 14:00
€75 за всё до 4 чел.
Билеты
2 часа
Алмаз в короне Дворец дожей - главный музей Венеции БЕЗ ОЧЕРЕДИ
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности с туристом.
Завтра в 13:00
4 июля в 17:00
€120 за всё до 5 чел.
Билеты
1.5 часа
Дворец Дожей без очередей
Начало: Площадь Сан Марко напротив бара Ал Тодаро
«Мы предлагаем вам прогуляться и посмотреть на эти величественные здания без очередей и спешки, а наш гид подробно расскажет вам все об их истории и ответит на все ваши вопросы»
Завтра в 13:00
4 июля в 13:00
€120 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- OOksana19 мая 2024забронировав экскурсию в соборе св. Марка мы контактировали с гидом Кристиной, которая прислала ссылку сайта собора, где можно купить входные
- ССергей4 января 2024Все отлично!
- РРичард9 августа 2023Интересная экскурсия с прекрасным гидом. Также посетил экскурсии по Сан Марко и катание на гондоле, которые также всецело рекомендую))
- OOlegs26 июля 2023Гид Кристина интересно рассказала про собор, за час обошли его полностью. Чувствуется любовь к городу и своей профессии. Спасибо большое!
- HHERBEST9 июля 2023Отличная экскурсия. Очень рекомендую. Нашим гидом была Кристина.
- ККислякова15 декабря 2022Добрый день! Гид Кристина провела очень интересную и познавательную экскурсию по Дворцу Дожей. Я узнала много нового. Рекомендую)
Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Проход без очереди»
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Сколько стоит экскурсия по Венеции в июле 2024
Сейчас в Венеции в категории "Проход без очереди" можно забронировать 3 экскурсии от 75 до 120. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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