Что вас ожидает: Встретьтесь с гидом и отправляйтесь на колокольню Святого Марка. Пройдите по билетам без очереди и быстро поднимитесь наверх на лифте. Полюбуйтесь потрясающими видами знаковых достопримечательностей города, включая купола собора Святого Марка, площадь Святого Марка и мерцающую лагуну. Сделайте панорамные снимки с этой уникальной точки обзора на высоте 98 метров, откуда открывается захватывающий вид на архитектурную красоту и яркую жизнь Венеции. Продолжите свое путешествие в Галерее истории Сан-Марко, где вы можете изучить связь между водой и Венецией и ее характерную лодку — гондолу. Посмотрите, как настоящую гондолу разбирают, чтобы показать ее сложное мастерство, и полюбуйтесь реконструированным «фельце», традиционным навесом гондолы. Отправьтесь в виртуальную реальность, которая перенесет вас в историческую Венецию, позволяя увидеть площадь Сан-Марко такой, какой она была когда-то, и представить себе Дворец дожей как средневековую крепость. Важная информация: Не подходит для:

Люди в инвалидных креслах • Люди с клаустрофобией.