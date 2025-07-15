Посетители смогут подняться на колокольню Святого Марка без очереди и насладиться панорамными видами Венеции.
Галерея истории Сан-Марко предлагает уникальную возможность узнать о связи города с водой и его знаменитых гондолах.
Здесь можно увидеть, как разбирают настоящую гондолу, и насладиться виртуальной реальностью, которая перенесет вас в прошлое Венеции. Это незабываемое путешествие сквозь века и архитектурные шедевры города
Галерея истории Сан-Марко предлагает уникальную возможность узнать о связи города с водой и его знаменитых гондолах.
Здесь можно увидеть, как разбирают настоящую гондолу, и насладиться виртуальной реальностью, которая перенесет вас в прошлое Венеции. Это незабываемое путешествие сквозь века и архитектурные шедевры города
5 причин купить этот билет
- 🔝 Подъем на колокольню без очереди
- 📸 Потрясающие панорамные виды
- 🎨 Уникальная галерея истории
- 🚤 Узнайте о гондолах
- 🕶 VR-путешествие в прошлое
Время начала: 10:30, 11:30, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
- Колокольня Святого Марка
- Собор Святого Марка
- Площадь Святого Марка
- Дворец дожей
Описание билета
Что вас ожидает: Встретьтесь с гидом и отправляйтесь на колокольню Святого Марка. Пройдите по билетам без очереди и быстро поднимитесь наверх на лифте. Полюбуйтесь потрясающими видами знаковых достопримечательностей города, включая купола собора Святого Марка, площадь Святого Марка и мерцающую лагуну. Сделайте панорамные снимки с этой уникальной точки обзора на высоте 98 метров, откуда открывается захватывающий вид на архитектурную красоту и яркую жизнь Венеции. Продолжите свое путешествие в Галерее истории Сан-Марко, где вы можете изучить связь между водой и Венецией и ее характерную лодку — гондолу. Посмотрите, как настоящую гондолу разбирают, чтобы показать ее сложное мастерство, и полюбуйтесь реконструированным «фельце», традиционным навесом гондолы. Отправьтесь в виртуальную реальность, которая перенесет вас в историческую Венецию, позволяя увидеть площадь Сан-Марко такой, какой она была когда-то, и представить себе Дворец дожей как средневековую крепость. Важная информация: Не подходит для:
Люди в инвалидных креслах • Люди с клаустрофобией.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Ведущий
- Проход без очереди на колокольню
- Вход в историческую галерею Сан-Марко
- Ощущение виртуальной реальности
Что не входит в цену
- Экскурсия по колокольне
Место начала и завершения?
Calle S. Gallo, 1093/b, 30124 Venezia VE, Italia
Когда и как рано покупать?
Когда: См. календарь
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- Не подходит для:
- Люди в инвалидных креслах
- Люди с клаустрофобией
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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