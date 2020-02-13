28 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Программа

Я расскажу вам историю Венеции: о том, как был основан город на воде, как люди заселили острова и важных событиях в городской истории: вы узнаете, почему на Венецию никто никогда не нападал и почему здесь не было восстаний. Вы узнаете о памятниках, дворцах и домах, и о знаменитых творцах, которые жили здесь в разное время.

Атмосфера Венеции раскроется в незаметных, на первый взгляд, деталях и в городских рассказах: о святых образах на фасадах домов, районе куртизанок, делении Венеции на районы и о происхождении городской символики.

Чтобы познакомить вас с культурой и бытом Венеции, я расскажу о жизни в городе, квартирах, в которых селятся венецианцы, о том, что они едят и как проводят время, венецианских привычках, обычаях и утрате традиций.

Я также порекомендую музеи, церкви и рестораны, в которые стоит сходить. Расскажу, где лучше остановиться и предоставлю всю необходимую информацию для самостоятельного знакомства с городом.

Наша прогулка передаст настоящий дух города и оставит массу ярких впечатлений. Добро пожаловать в Венецию!

Маршрут