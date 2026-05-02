28 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Добро пожаловать в Венецию

Время пролетело незаметно и даже пятилетний ребенок с удовольствием проходил пешком
На обзорной прогулке вы услышите историю основания Венеции, прикоснётесь к городским легендам и познакомитесь с привычками жителей. Пройдёте по ключевым улицам и площадям, увидите Дворец дожей и первую венецианскую церковь. А я расскажу о происхождении городской символики и поделюсь советами для самостоятельных прогулок.
5
74 отзыва
Добро пожаловать в Венецию
Добро пожаловать в Венецию
Добро пожаловать в Венецию

Описание экскурсии

  • Площадь Святого Марка — символ города с величественной базиликой
  • Дворец дожей — секреты венецианской республики и её правителей
  • Старинная торговая улица — центр ремесленной и купеческой жизни
  • Дворец последнего правителя Венеции — история падения республики
  • Первая венецианская церковь — атмосфера зарождения города

Я расскажу, как Венеция строилась на воде и почему веками избегала захватов и восстаний. Вы узнаете о святых образах на фасадах домов, районе куртизанок и символике города. Мы поговорим о быте венецианцев, их привычках и традициях, о том, как они живут сегодня, что едят и где любят проводить время.

Завершим прогулку на площади Святого Марка, но ваши открытия Венеции только начнутся — вы получите советы по музеям, церквям и уютным ресторанам для дальнейшего знакомства с городом.

Организационные детали

  • По предварительной договорённости можно начать экскурсию в другом месте. В этом случае изменится маршрут, но не содержание программы
  • Чтобы успеть как можно больше, мы не заходим в музеи и церкви

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кристина
Кристина — ваш гид в Венеции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1219 туристов
Дорогие путешественники, здравствуйте! С начала 2000 годов я живу в Италии. Венеция для меня стала родным и любимым городом. После знакомства с ней я увлеклась историей, получила все необходимые лицензии
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и успешно работаю с путешественниками. Моя любимая работа — знакомить вас с местами, которые вы не найдёте в путеводителях, и дарить незабываемые моменты, которые останутся в памяти надолго. Приезжайте и не пожалеете!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 74 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
69
4
5
3
2
1
Е
Нам очень понравилась экскурсия с Кристиной. Она провела нас по интересным улочкам, историческим местам и соборам, там нет толп туристов и гулять намного комфортнее, чем в толпе по основным туристическим
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тропам. Кристина рассказала много интересных исторических фактов и легенд про жителей города. Конечно мы посетили и площадь Сан Марко и рынок, но в основном экскурсия проходила в комфортной обстановке в очень красивых местах Венеции без толпы. Очень рекомендую гида.

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Анна
Путешествовали семьей 6 человек - Кристина оргазовала прекрасный маршрут, минуя толпы туристов к основным достопртмечательностям.
Интересно и позитивно!
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Ольга
Замечательный гид Кристина. Все интересно, подробно и красочно рассказала. Порекомендовала прекрасное место для обеда. Помогала с орг моментами до путешествия. Однозначно, рекомендую ❤️
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нина
Гуляли по улочкам и вдоль каналов с Кристиной 2,5 часа, посетили все основные достопримечательности (не заходили во дворец и выставки), посмеялись, попили кофе. В этот раз впечатления от Венеции совсем другие, погруженные в историю и нюансы архитектуры! Большое спасибо!
Гуляли по улочкам и вдоль каналов с Кристиной 2,5 часа, посетили все основные достопримечательности (не заходили
Гуляли по улочкам и вдоль каналов с Кристиной 2,5 часа, посетили все основные достопримечательности (не заходили
Гуляли по улочкам и вдоль каналов с Кристиной 2,5 часа, посетили все основные достопримечательности (не заходили
Гуляли по улочкам и вдоль каналов с Кристиной 2,5 часа, посетили все основные достопримечательности (не заходили
Гуляли по улочкам и вдоль каналов с Кристиной 2,5 часа, посетили все основные достопримечательности (не заходили
Гуляли по улочкам и вдоль каналов с Кристиной 2,5 часа, посетили все основные достопримечательности (не заходили
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Сергей
Кристина отлично проводит экскурсию. Она знает очень много о Венеции, её истории, прошлом и настоящем. Рассказывает в доступной, понятный манере. Очень интересно. Рекомендую всем!
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Егор
Спасибо Кристине за экскурсию!

Содержательно, интересно, профессионально с точки зрения маршрута и тайм-менеджмента. Чувствуется что Кристина очень любит этот город и занимается историей и экскурсиями давно.

То, что мы были с тремя маленькими детьми, не помешало насладиться процессом знакомства с городом. Будем советовать друзьям и обязательно попросимся к Кристине на экскурсии когда запланируем задержаться в Венеции на подольше.
Спасибо Кристине за экскурсию!
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