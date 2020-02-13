28 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Проникнуться атмосферой и культурой необычного города на обзорной экскурсии

Кристина
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Кристина – ваш гид
На этой прогулке вы узнаете о жизни, истории и традициях самого необычного в мире города, увидите знаковые достопримечательности и нетривиальные детали, а также услышите рассказы, которые помогут вам проникнуться особым духом и культурой Венеции.

Я также поделюсь с вами секретами о том, как легко ориентироваться в городе, где купить необычные сувениры и попробовать настоящую венецианскую кухню.
195 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии28 отзывов
4.82
Добро пожаловать в Венецию!
Добро пожаловать в Венецию!

Программа

Я расскажу вам историю Венеции: о том, как был основан город на воде, как люди заселили острова и важных событиях в городской истории: вы узнаете, почему на Венецию никто никогда не нападал и почему здесь не было восстаний. Вы узнаете о памятниках, дворцах и домах, и о знаменитых творцах, которые жили здесь в разное время.

Атмосфера Венеции раскроется в незаметных, на первый взгляд, деталях и в городских рассказах: о святых образах на фасадах домов, районе куртизанок, делении Венеции на районы и о происхождении городской символики.

Чтобы познакомить вас с культурой и бытом Венеции, я расскажу о жизни в городе, квартирах, в которых селятся венецианцы, о том, что они едят и как проводят время, венецианских привычках, обычаях и утрате традиций.

Я также порекомендую музеи, церкви и рестораны, в которые стоит сходить. Расскажу, где лучше остановиться и предоставлю всю необходимую информацию для самостоятельного знакомства с городом.

Наша прогулка передаст настоящий дух города и оставит массу ярких впечатлений. Добро пожаловать в Венецию!

Маршрут

  • Вы посетите площадь Святого Марка с ее базиликой.
  • Узнаете секреты Дворца Дожей.
  • Пройдете по самой старой торговой улице.
  • Увидите дворец последнего венецианского правителя.
  • Почувствуйте атмосферу первой Венецианской церкви.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная, длится 2 или 3 часа. Начнем на железнодорожном вокзале или пиаццале Рома (конечная для всего наземного транспорта), пройдем по самым знаковым местам города и закончим на площади Св. Марка.
  • Чтобы успеть как можно больше, мы не будем заходить в музеи и церкви.
Добро пожаловать в Венецию!
Добро пожаловать в Венецию!
Добро пожаловать в Венецию!
Добро пожаловать в Венецию!
Добро пожаловать в Венецию!
Добро пожаловать в Венецию!
Добро пожаловать в Венецию!
Добро пожаловать в Венецию!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Кристина
Кристина
Дорогие путешественники, здравствуйте! Вот уже 20 лет как я живу в Италии. Венеция для меня стала родным и любимым городом. После знакомства с ней я увлеклась историей, получила все необходимые лицензии и успешно работаю с туристами. Моя любимая работа - познакомить вас с местами, которые не найдете в путеводителях и подарить незабываемые моменты, которые останутся в памяти на долго. Приезжайте и не пожалеете!
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28 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

13 февраля 2020
Экскурсия понравилась. Кристина рассказывала с юмором, интересно и подробно отвечала на вопросы. Информация легко усваивалась и запоминалась.
31 декабря 2019
Спасибо огромное Кристине за экскурсию! От всей нашей команды из 8 человек выражаем огромную благодарность! За три часа экскурсии Кристина провела целый курс из истории Венеции, очень интересно, узнали много! Маршрут проходил не только по основным туристическим тропам и знаковым местам, но и по тихим улочкам, со своей историей и изюминкой! Смело советуем вам Кристину, не пожалеете!
24 сентября 2019
Кристина нам понравилась, владеет материалом, охотно отвечала на все наши вопросы.
Помогла в организации трансферов, соориентировала по Венеции, где поесть, что посмотреть. Наша группа из 8 человек выражает ей общую благодарность.
28 июня 2019
Кристина суперпрофессионал своего дела. Отлично знает Венецию и доступно поясняет, отвечает на дополнительные вопросы. Было увлекательно, познавательно и интересно!
17 мая 2019
Прекрасная экскурсия с позитивной приятной и знающей буквально все Кристиной! Спасибо!
6 сентября 2018
Очень хорошая экскурсия . Большое спасибо Кристине !!!
17 августа 2018
Замечательная экскурсия! Позновательная и нескучная. Экскурсовод Кристина отлично знает свое дело. После такой экскурсии мы влюбились в Венецию.
9 августа 2018
Были на экскурсии с Кристиной в конце июля 2018 г. Очень понравилось, что маршрут проходил по малолюдным улочкам, не пересекаясь с толпами туристов. Было интересно и осталось много красивых фотографий. В конце экскурсии, проходившей утром, Кристина рекомендовала варианты дальнейшей самостоятельной прогулки по Венеции для второй половины дня. С удовольствием воспользовались ее рекомендациями и не пожалели.
16 июля 2018
Мы были в Венеции буквально одни выходные и перед нами стояла весьма нетривиальная задача - успеть многое на котороткий промежуток времени. Помогла справляться нам с этой задачей наш гид по Венеции Кристина. Кристина показала нам этот удивительный город с совсем необычной стороны: мы далеко не всегда шли туристическими "тропами", но и почувствали магию тихих, прохладных, узких улочек. Встретили на своем маршруте церквушки и соборы, заглянули вовнутрь, увидели и узнали много того интересного, что пряталось за фасадами и что обязательно стоило увидеть. Рассматривали детали старинных зданий и дворцов, узнавали их истории и постепенно с каждым новым шагом все больше погружались в атмосферу Венеции. Кристина постаралась уместить в одну экскурсию и историю, и легенды, и интересные факты, и все это было легко; ненавязчиво и интересно. Спасибо большое за это день нашему гиду!
16 июня 2018
Кристина отличный гид, активная, позитивная, грамотная. Экскурсия была во второй половине дня, жара и толпа уже спали, было комфортно. Приятное окончание экскурсии, идея Кристины - панорамный вид на город. Также хочется отметить оперативный ответ на бронь, другие гиды не ответили даже за 5 часов, запланированная экскурсия срывалась, но Кристина оказалась на связи даже в 2 часа ночи. Спасибо!
Ещё 18 отзывов

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