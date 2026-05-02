28 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

На обзорной прогулке вы услышите историю основания Венеции, прикоснётесь к городским легендам и познакомитесь с привычками жителей. Пройдёте по ключевым улицам и площадям, увидите Дворец дожей и первую венецианскую церковь. А я расскажу о происхождении городской символики и поделюсь советами для самостоятельных прогулок.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Площадь Святого Марка — символ города с величественной базиликой

— символ города с величественной базиликой Дворец дожей — секреты венецианской республики и её правителей

— секреты венецианской республики и её правителей Старинная торговая улица — центр ремесленной и купеческой жизни

— центр ремесленной и купеческой жизни Дворец последнего правителя Венеции — история падения республики

— история падения республики Первая венецианская церковь — атмосфера зарождения города

Я расскажу, как Венеция строилась на воде и почему веками избегала захватов и восстаний. Вы узнаете о святых образах на фасадах домов, районе куртизанок и символике города. Мы поговорим о быте венецианцев, их привычках и традициях, о том, как они живут сегодня, что едят и где любят проводить время.

Завершим прогулку на площади Святого Марка, но ваши открытия Венеции только начнутся — вы получите советы по музеям, церквям и уютным ресторанам для дальнейшего знакомства с городом.

Организационные детали