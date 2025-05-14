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20%
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Венеции
Сан Марко, Дворец Дожей, Большой канал, мост Риальто и мост вздохов ждут вас на этой увлекательной экскурсии по Венеции. Удобная обувь и фотоаппарат обязательны
Начало: В Венеции, у вокзала
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
€160
€200 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотосессия: счастливые моменты в Венеции
Прогулка по нетуристической Венеции с местным жителем. Узнайте секреты города и получите живые фото на память
Начало: На площади Сан-Марко
Сегодня в 09:30
Завтра в 07:00
€80 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Увезти Венецию в своём сердце
Прогулка за кулисами города масок и карнавалов
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
€180 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория14 мая 2025Огромная благодарность Ольге за такую экскурсию и фотосессию, и отдельно за приятную беседу На память остались такие замечательные фотографии и новые знания о Венеции
- ООлег4 января 2025Наталья отличный человек и экскурсовод, которая смогла правильно спланировать экскурсию, рассказать максимально интересно о городе венеция.
- ААнжелика21 октября 2024Маршрут не успели весь пройти, и немного смутило, что гид настойчиво предлагала нам купить свои другие экскурсии.
Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Арсенал»
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