Что вы увидите
- Гранд Канал
- Площадь Сан Марко
Что вас ожидает
- Узнаете об архитектурных стилях, конструктивных особенностях и истории 📖 важных персонажей, сможете понять историческое оживление этого города.
- Вы услышите истории Ричарда Вагнера, Д'Аннунцио и Тициана, богатейших семей, меценатов искусства древнего и современного, дожей..... и голливудских звёзд.
- Посетите площади Св. Марко
- Предлагаю провести час пешком и час на катере.
Важно знать:
- Дополнительно оплачивается капитану/ гондольеру катер или гондола, на ваш выбор.
Катер стоит 130 евро/ 45 мин или гондола стоит 80 евро/ 30 минут
Что не входит
- катер 130 евро \ до 8 чел
- или
- гондола 80 евро\ до 6 чел / 30 мин
Начало и место завершения
🚩 Piazza San Marco 3, 30124
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Кристина К.
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Кристина К. проводит ещё 4 экскурсии
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