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Катание на катере или на гондоле в Венеции

4.7
3 отзыва
Кристина К.
Кристина К. – Гид из Венеции
Tур по Большому Каналу и по маленкими каналами на катере или на гондоле.

Лучше чем в любом месте города можно понять душу Венеции.

Большой Канал - это галерея под открытым небом архитектурных чудес.

Вода магически переливается в рефлексах лучей и света, фантастические фасады дворцов, сегодня тёмные и обветренные столетиями, когда-то сверкающие золотом, красным и голубым.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €70 за экскурсию

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Катание на катере или на гондоле в Венеции
Катание на катере или на гондоле в Венеции

Что вы увидите

  • Гранд Канал
  • Площадь Сан Марко
Что вас ожидает
  • Узнаете об архитектурных стилях, конструктивных особенностях и истории 📖 важных персонажей, сможете понять историческое оживление этого города.
  • Вы услышите истории Ричарда Вагнера, Д'Аннунцио и Тициана, богатейших семей, меценатов искусства древнего и современного, дожей..... и голливудских звёзд.
  • Посетите площади Св. Марко
  • Предлагаю провести час пешком и час на катере.

Важно знать:

  • Дополнительно оплачивается капитану/ гондольеру катер или гондола, на ваш выбор.
Катер стоит 130 евро/ 45 мин или гондола стоит 80 евро/ 30 минут
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • катер 130 евро \ до 8 чел
  • или
  • гондола 80 евро\ до 6 чел / 30 мин
Начало и место завершения
🚩 Piazza San Marco 3, 30124
Катание на катере или на гондоле в Венеции
Катание на катере или на гондоле в Венеции
Катание на катере или на гондоле в Венеции
Катание на катере или на гондоле в Венеции

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Кристина К.
Кристина К.
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3 отзыва оставили туристы

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