Кристина К. – Гид из Венеции

Tур по Большому Каналу и по маленкими каналами на катере или на гондоле.



Лучше чем в любом месте города можно понять душу Венеции.



Большой Канал - это галерея под открытым небом архитектурных чудес.



Вода магически переливается в рефлексах лучей и света, фантастические фасады дворцов, сегодня тёмные и обветренные столетиями, когда-то сверкающие золотом, красным и голубым.