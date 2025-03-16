Романтические экскурсии по Венеции

Найдено 3 экскурсии в категории «Романтические» в Венеции на русском языке, цены от €104, скидки до 35%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
4 в 1: путешествие по островам Венецианской лагуны
5.5 часов
5 отзывов
Водная прогулка
Индивидуальная экскурсия 4 в 1: жемчужины Венецианской лагуны
Погрузитесь в атмосферу волшебства и красоты, посетив четыре уникальных острова Венеции за один день
6 апр в 09:00
11 апр в 09:00
€390 за всё до 6 чел.
Вино и Венеция - вечер в стиле местных
Пешая
2 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 9 чел.
Вино и Венеция - вечер в стиле местных
Погрузитесь в аутентичную атмосферу Венеции, посетив традиционные мини-бары. Откройте для себя винные сюжеты города и насладитесь местными закусками
Начало: У вокзала Санта-Лучия
Сегодня в 19:00
Завтра в 14:30
€170 за всё до 9 чел.
Венецианские истории любви
Пешая
2 часа
-
35%
Индивидуальная
до 4 чел.
Венецианские истории любви
Увидеть город глазами куртизанок, художников, поэтов - и Казановы, конечно
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
€104€160 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владимир
    16 марта 2025
    4 в 1: путешествие по островам Венецианской лагуны
    Экскурсия была отлично организована и очень интересной!
  • Е
    Екатерина
    1 февраля 2025
    4 в 1: путешествие по островам Венецианской лагуны
    Всем привет из сказочной Венеции. В этот раз наша поездка была непродолжительной - всего два полных дня, поэтому задача состояла
    читать дальше

    в том, чтобы получить максимум впечатлений за минимальное время. И этом нам, безусловно, помогла экскурсия с Валерией по 4 островам лагуны. За 6 (!!!) часов было пройдено более 25 тысяч шагов (и это ещё не считая переездов на вапаретто). Экскурсия получилась очень динамичной, информативной, познавательной и наполненной незабываемой атмосферой венецианской культуры. Мы прожили по сути 4 маленькие жизни каждого из островов, поняли их характеры и нашли их сокровища. Валерия «заразила» нас Венецией окончательно и бесповоротно!!! Поэтому вердикт окончательный и обжалованию не подлежит: рекомендуем однозначно! Но помните, друзья, когда Вы выбираете эту экскурсию, будьте готовы «подстраиваться» под расписания вапаретто - это очень важно, иначе вся «логистика» полетит. У Валерии маршрут экскурсии максимально выверен (и это-то при продолжительности в 6 часов) - за что ей отдельное спасибо. Другой вариант - взять в аренду такси на целый день и не быть привязанным к особенностям общественного транспорта:-)

    Всем привет из сказочной Венеции. В этот раз наша поездка была непродолжительной - всего два полныхВсем привет из сказочной Венеции. В этот раз наша поездка была непродолжительной - всего два полныхВсем привет из сказочной Венеции. В этот раз наша поездка была непродолжительной - всего два полныхВсем привет из сказочной Венеции. В этот раз наша поездка была непродолжительной - всего два полныхВсем привет из сказочной Венеции. В этот раз наша поездка была непродолжительной - всего два полныхВсем привет из сказочной Венеции. В этот раз наша поездка была непродолжительной - всего два полных
  • А
    Александр
    26 января 2025
    4 в 1: путешествие по островам Венецианской лагуны
    Очень насыщенная и познавательная экскурсия с профессиональным знающим человеком. Организация на высшем уровне, все было спланировано и осуществлено в индивидуальном порядке с учетом всех наших пожеланий. Рекомендуем Валерию и данный маршрут!
  • Ю
    Юля
    17 июля 2023
    Вино и Венеция - вечер в стиле местных
    Вероника потрясающая! Интересно легко и познавательно одновременно!
  • Н
    Наталья
    17 ноября 2019
    Вино и Венеция - вечер в стиле местных
    Отличная экскурсия
  • Е
    Елена
    15 ноября 2019
    Вино и Венеция - вечер в стиле местных
    Очень интересная и познавательная экскурсия с погружением в жизнь коренных венецианцев. Наталья отличный гид. Показала нам местные Бакари и посоветовала что попробовать. Рекомендую эту экскурсию

Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Романтические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Венеции
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. 4 в 1: путешествие по островам Венецианской лагуны
  2. Вино и Венеция - вечер в стиле местных
  3. Венецианские истории любви
Какие места ещё посмотреть в Венеции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Дворец Дожей
  2. Мост Риальто
  3. Самое главное
  4. Сан-Марко
  5. Мост Вздохов
  6. Гранд-канал
  7. Площадь Сан-Марко
  8. Собор Святого Марка
  9. Рынок Риальто
  10. Палаццо Контарини дель Боволо
Сколько стоит экскурсия по Венеции в апреле 2025
Сейчас в Венеции в категории "Романтические" можно забронировать 3 экскурсии от 104 до 390 со скидкой до 35%. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Венеции (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Романтические», 8 ⭐ отзывов, цены от €104. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь