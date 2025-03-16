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в том, чтобы получить максимум впечатлений за минимальное время. И этом нам, безусловно, помогла экскурсия с Валерией по 4 островам лагуны. За 6 (!!!) часов было пройдено более 25 тысяч шагов (и это ещё не считая переездов на вапаретто). Экскурсия получилась очень динамичной, информативной, познавательной и наполненной незабываемой атмосферой венецианской культуры. Мы прожили по сути 4 маленькие жизни каждого из островов, поняли их характеры и нашли их сокровища. Валерия «заразила» нас Венецией окончательно и бесповоротно!!! Поэтому вердикт окончательный и обжалованию не подлежит: рекомендуем однозначно! Но помните, друзья, когда Вы выбираете эту экскурсию, будьте готовы «подстраиваться» под расписания вапаретто - это очень важно, иначе вся «логистика» полетит. У Валерии маршрут экскурсии максимально выверен (и это-то при продолжительности в 6 часов) - за что ей отдельное спасибо. Другой вариант - взять в аренду такси на целый день и не быть привязанным к особенностям общественного транспорта:-)