Водная прогулка
Индивидуальная экскурсия 4 в 1: жемчужины Венецианской лагуны
Погрузитесь в атмосферу волшебства и красоты, посетив четыре уникальных острова Венеции за один день
6 апр в 09:00
11 апр в 09:00
€390 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 9 чел.
Вино и Венеция - вечер в стиле местных
Погрузитесь в аутентичную атмосферу Венеции, посетив традиционные мини-бары. Откройте для себя винные сюжеты города и насладитесь местными закусками
Начало: У вокзала Санта-Лучия
Сегодня в 19:00
Завтра в 14:30
€170 за всё до 9 чел.
-
35%
Индивидуальная
до 4 чел.
Венецианские истории любви
Увидеть город глазами куртизанок, художников, поэтов - и Казановы, конечно
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
€104
€160 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладимир16 марта 2025Экскурсия была отлично организована и очень интересной!
- ЕЕкатерина1 февраля 2025Всем привет из сказочной Венеции. В этот раз наша поездка была непродолжительной - всего два полных дня, поэтому задача состояла
- ААлександр26 января 2025Очень насыщенная и познавательная экскурсия с профессиональным знающим человеком. Организация на высшем уровне, все было спланировано и осуществлено в индивидуальном порядке с учетом всех наших пожеланий. Рекомендуем Валерию и данный маршрут!
- ЮЮля17 июля 2023Вероника потрясающая! Интересно легко и познавательно одновременно!
- ННаталья17 ноября 2019Отличная экскурсия
- ЕЕлена15 ноября 2019Очень интересная и познавательная экскурсия с погружением в жизнь коренных венецианцев. Наталья отличный гид. Показала нам местные Бакари и посоветовала что попробовать. Рекомендую эту экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Романтические»
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Сколько стоит экскурсия по Венеции в апреле 2025
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