Венецианский Арсенал – экскурсии в Венеции

Найдено 3 экскурсии в категории «Венецианский Арсенал» в Венеции на русском языке, цены от €80, скидки до 20%. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Обзорная экскурсия по Венеции
Пешая
2 часа
-
20%
72 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Венеции
Сан Марко, Дворец Дожей, Большой канал, мост Риальто и мост вздохов ждут вас на этой увлекательной экскурсии по Венеции. Удобная обувь и фотоаппарат обязательны
Начало: В Венеции, у вокзала
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
€160€200 за всё до 4 чел.
Фотосессия: счастливые моменты в Венеции
Пешая
1.5 часа
1 отзыв
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотосессия: счастливые моменты в Венеции
Прогулка по нетуристической Венеции с местным жителем. Узнайте секреты города и получите живые фото на память
Начало: На площади Сан-Марко
Сегодня в 09:30
Завтра в 07:00
€80 за человека
Увезти Венецию в своём сердце
Пешая
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Увезти Венецию в своём сердце
Прогулка за кулисами города масок и карнавалов
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
€180 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    14 мая 2025
    Фотосессия: счастливые моменты в Венеции
    Огромная благодарность Ольге за такую экскурсию и фотосессию, и отдельно за приятную беседу 🩷 На память остались такие замечательные фотографии и новые знания о Венеции

Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Венецианский Арсенал»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Венеции
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Обзорная экскурсия по Венеции
  2. Фотосессия: счастливые моменты в Венеции
  3. Увезти Венецию в своём сердце
Какие места ещё посмотреть в Венеции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Дворец Дожей
  2. Мост Риальто
  3. Самое главное
  4. Сан-Марко
  5. Мост Вздохов
  6. Гранд-канал
  7. Рынок Риальто
  8. Площадь Сан-Марко
  9. Собор Святого Марка
  10. Палаццо Контарини дель Боволо
Сколько стоит экскурсия по Венеции в мае 2025
Сейчас в Венеции в категории "Венецианский Арсенал" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 180 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 73 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Венеции (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Венецианский Арсенал», 73 ⭐ отзыва, цены от €80. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль