Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Венеции

Галереи Академии Белли Арти: Венеция из глубины веков

Если вы хотите увидеть Венецию историческую, запечатленную

Если вы хотите увидеть Венецию историческую, запечатленную в картинах лучших венецианских живописцев — галереи Академии это ваш музей.

Славная и могучая Венецианская республика представлена здесь в пейзажах, исторических событиях, в картинах народных праздников, регат, морских баталий, в жанровых сценах, в портретах дожей, важных сановников и знатных дам, а также в личиках прославившихся на весь мир венецианских куртизанок, послуживших моделями для многочисленных магдалин, вакханок, добродетелей и аллегорий.
Галереи Академии Белли Арти: Венеция из глубины веков
Галереи Академии Белли Арти: Венеция из глубины веков
Галереи Академии Белли Арти: Венеция из глубины веков
Галереи Академии Белли Арти: Венеция из глубины веков
Галереи Академии Белли Арти: Венеция из глубины веков
Галереи Академии Белли Арти: Венеция из глубины веков

Что вас ожидает:

Скрытые смыслы и детали на полотнах гениев

У туристов бытует мнение, что картины можно посмотреть и самому, без гида. А уж если и звать его, то больше для того, чтобы не стоять очередь в кассу. Позволю себе не согласиться. Смотреть живопись без искусствоведа можно, но это все равно что читать Шекспира в подлиннике — понятно, не всем по плечу. Дело ведь вовсе не в мазках, красках и сюжетах, а в «подспуде», в том послании, которое картина несет. Соль — в скрытых смыслах, деталях, не видных неискушенному глазу. В стилистике выражения и гармонизации пространства, то есть именно в том, что и делает ее произведением искусства. Озвученная картина говорит с вами. Немая — остается немой.
Так что в галереи Академии лучше бы нам пойти вместе. Тем более, что находятся здесь работы лучших художников 14-18-х столетий, а костяк собрания — тузы венецианской живописи эпохи Возрождения — Беллини, Тициан, Тинторетто, Веронезе, Карпаччо. В их полотнах всегда, прямо или косвенно, присутствует национальная тема. Так что просмотрев видеоряд этих картин, вы увидите саму Венецию, смотрящую на нас из глубины веков.

От готики до романтизма…

Славная и могучая Венецианская республика представлена здесь в пейзажах, исторических событиях, в картинах народных праздников, регат, морских баталий, в жанровых сценах, в портретах дожей, важных сановников и знатных дам, а также в личиках прославившихся на весь мир венецианских куртизанок, послуживших моделями для многочисленных магдалин, вакханок, добродетелей и аллегорий. Так называемый «Миф Венеции», настойчиво и скрупулезно продвигавшийся венецианской государственной машиной на протяжении столетий, то есть имидж ее вселенского владычества и абсолютного процветания был создан не без помощи, а часто и по прямому заказу самыми даровитыми и известными художниками.
В Галереях вы увидите также картину мировой славы — энигматическую «Грозу» Джорджоне, учителя Тициана. В процессе экскурсии коснемся и стилей изобразительного искусства от готики до романтизма (период 14-19-го веков), уделив особое внимание чисто венецианскому живописному стилю «тонализм». Эту экскурсию очень рекомендую детям и подросткам для эстетического воспитания глаза и вкуса, а также просто из удовольствия послушать занятные венецианские истории.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входной билет — 10 евро
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности с туристом
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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