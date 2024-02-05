И Илья Галерея Академии: шедевры венецианских художников Очень емкий и познавательный рассказ, прекрасное знание истории живописи и хронологии ее развития. Мы получили огромные удовольствие! Особый шарм - это как Кристина рассказывает - неповторимый стиль и эмоции!

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