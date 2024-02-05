1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Галерея Академии Венеции: путешествие через эпохи искусства
Погрузитесь в мир венецианской живописи, открывая шедевры Тициана, Веронезе и других мастеров в компании опытного гида
Начало: Напротив музея
«Галерея Академии хранит более 800 полотен венецианских мастеров, включая работы Тициана, Веронезе и других»
12 июня в 13:00
13 июня в 13:00
€154 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сокровища галереи Академии - национальное достояние
Погрузитесь в мир венецианского искусства с индивидуальной экскурсией по галерее Академии. Узнайте о шедеврах великих мастеров и истории живописи
Начало: у входа в музей Галерея Академия
«Дополнительные расходы: входной билет в галерею — €12 за человека»
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
€219 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Галереи Академии в Венеции
Начало: Campo della Carità
«Что вас ожидает: Мировой художественный музей Галереи Академии самая богатая картинная Галерея Венеции»
Расписание: По пятницам и вторникам в 12:00
13 июня в 12:00
20 июня в 12:00
€150 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИлья5 февраля 2024Очень емкий и познавательный рассказ, прекрасное знание истории живописи и хронологии ее развития. Мы получили огромные удовольствие! Особый шарм - это как Кристина рассказывает - неповторимый стиль и эмоции!
- ООльга21 марта 2023Мне очень понравилась экскурсия в Галереях Академии в Венеции с Экскурсоводом Кристиной. Было интересно узнать о художниках эпохи Ренессанса, очень рекомендую Кристину, как прекрасного рассказчика, отзывчивого человека.
- ММаргарита7 ноября 2022Обязательно посетите Галерею Академии в Венеции. Это место -бальзам для души. А с Кристиной, это вдвойне интереснее. Кристина прекрасный экскурсовод,
- ММаксим10 апреля 2022Марко очень увлечён своим делом и рассказывает интересно, отвечает на все дополнительные вопросы с полным знанием и подробно, эмоционально и со своим личным подходом. Отлично!
- ААнатолий30 октября 2019Обаятельный,внимательный,вежливый и знающий своё дело!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Галереи»
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