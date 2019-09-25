4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Истинный дух Венеции на главной городской площади

Экскурсия начнется в самом сердце Венеции, на площади Сан-Марко. Вы окажетесь в центре некогда самого красивого салона Европы, где находились офисы и апартаменты могущественных прокураторов Республики. Я расскажу историю легендарной площади и покажу ее знаковые строения: Часовую башню, Дворец Дожей, Колонны Святого Марка и Святого Теодора, колокольню Кампаниле. Вы узнаете, какую роль исторически играла площадь Сан-Марко в Венеции, каким образом она вымощена и другие интересные детали.

Посещение кафедрального собора

Я покажу доминанту площади и одну из самых красивых церквей мира — изумительный собор Сан-Марко. Мы зайдем внутрь по специальному «пасу», который дает право лицензированным гидам Венеции провести туристов без очереди. Вы увидите великолепный цикл золотых мозаик и капеллу самой почитаемой иконы в Венеции — Мадонны Никопея. Я расскажу о технике наложения мозаик и раскрою их значение. Мы зайдем за алтарь XIV века и увидим главное сокровище Венеции — уникальный Золотой алтарь, шедевр византийских мастеров.

Венеция с высоты птичьего полета

В завершение мы поднимемся на террасу собора Сан-Марко и увидим оригинальные бронзовые скульптуры коней IV века до нашей эры — единственную в мире Квадригу, которая чудом дошла из античного мира до наших дней. Вы посмотрите на площадь Сан-Марко сверху и насладитесь одним из лучших в городе видов на Венецию.