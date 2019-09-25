4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Почувствовать ритм Венеции на центральной площади и посетить кафедральный собор

Вероника
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Вероника – представитель гидов
Вам предстоит осмотреть знаменитую на весь мир площадь Сан-Марко и зайти без очереди в одноименный собор, который поразит изумительными мозаиками, куполами и скульптурами.

Вы увидите уникальный Золотой алтарь, античную Квадригу, икону Мадонны Никопея и насладитесь великолепным видом Венеции с террасы.

Я расскажу о знаменитых произведениях искусства, которые хранит в своих старинных стенах собор, и раскрою их значение в истории города и мировом искусстве.
125 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии4 отзыва
5
Сокровища собора Сан-Марко
Сокровища собора Сан-Марко

Что вас ожидает

Истинный дух Венеции на главной городской площади
Экскурсия начнется в самом сердце Венеции, на площади Сан-Марко. Вы окажетесь в центре некогда самого красивого салона Европы, где находились офисы и апартаменты могущественных прокураторов Республики. Я расскажу историю легендарной площади и покажу ее знаковые строения: Часовую башню, Дворец Дожей, Колонны Святого Марка и Святого Теодора, колокольню Кампаниле. Вы узнаете, какую роль исторически играла площадь Сан-Марко в Венеции, каким образом она вымощена и другие интересные детали.

Посещение кафедрального собора
Я покажу доминанту площади и одну из самых красивых церквей мира — изумительный собор Сан-Марко. Мы зайдем внутрь по специальному «пасу», который дает право лицензированным гидам Венеции провести туристов без очереди. Вы увидите великолепный цикл золотых мозаик и капеллу самой почитаемой иконы в Венеции — Мадонны Никопея. Я расскажу о технике наложения мозаик и раскрою их значение. Мы зайдем за алтарь XIV века и увидим главное сокровище Венеции — уникальный Золотой алтарь, шедевр византийских мастеров.

Венеция с высоты птичьего полета
В завершение мы поднимемся на террасу собора Сан-Марко и увидим оригинальные бронзовые скульптуры коней IV века до нашей эры — единственную в мире Квадригу, которая чудом дошла из античного мира до наших дней. Вы посмотрите на площадь Сан-Марко сверху и насладитесь одним из лучших в городе видов на Венецию.

Организационные детали

  • Мы пройдём в собор Сан-Марко без очереди.
  • Входной билет в собор не включён в стоимость экскурсии. Цена — 10 евро на человека («скип лайн» в базилику + билеты на террасу + Золотой алтарь). Дети до 6 лет бесплатно.
Сокровища собора Сан-Марко
Сокровища собора Сан-Марко
Сокровища собора Сан-Марко
Сокровища собора Сан-Марко
Сокровища собора Сан-Марко
Сокровища собора Сан-Марко

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Вероника
Вероника
Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Вероника. Я родилась в Москве, но большую часть жизни провела в Италии. Я — лицензированный гид по Венеции с высшим гуманитарным образованием. Всей душой люблю Венецию и готова вместе с командой гидов составить для вас самую яркую и разнообразную программу по городу и его лучшим музеям. Венеция удивляет и околдовывает снова и снова, сколько бы вы ни приезжали сюда. Приглашаем открыть ее вместе с нами!
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

25 сентября 2019
Вероника, Вы СУПЕР!!! Экскурсия отличная, мы очень довольны! Нас не торопили, спокойно все рассказывали, давали время на фото , внимательно все посмотреть и потрогать. Спасибо огромное, советуем всем Веронику!!!
19 августа 2019
Экскурсия очень понравилась.Гид Лилия в спокойной,неспешной манере рассказала очень много интересного.
26 июля 2019
Вероника провела отличную экскурсию, живо и интересно рассказав историю великолепного собора Сан-Марко, понравилось и нам, и нашим взрослым детям. Боялись в жару подниматься наверх, но оказалось не так сложно. Рекомендуем семьям с подросшими детьми
25 февраля 2019
Экскурсия прошла в легкой и непринужденной обстановке. Все понравилось.

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