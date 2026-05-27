Классическая Венеция: обзорная экскурсия с посещением базилики Сан-Марко

За три часа экскурсии вы познакомитесь с главными достопримечательностями одного из самых красивых и необычных городов в мире.
Богатое архитектурное наследие Венеции служило вдохновением для многих художников, поэтов и путешественников.
Мы прогуляемся по набережной, о которой писал Бродский, увидим Венецианский пантеон, соборы и церкви.
Главным пунктом нашей программы станет знаменитая базилика Сан-Марко — вы сможете разглядеть ее не только снаружи, но и внутри.
Богатое архитектурное наследие Венеции служило вдохновением для многих художников, поэтов и путешественников.
Мы прогуляемся по набережной, о которой писал Бродский, увидим Венецианский пантеон, соборы и церкви.
Главным пунктом нашей программы станет знаменитая базилика Сан-Марко — вы сможете разглядеть ее не только снаружи, но и внутри.
Описание экскурсииГород художников, архитектурных шедевров и карнавалов Групповая обзорная экскурсия по Венеции с посещением базилики Сан-Марко представляет собой захватывающее путешествие по одному из самых уникальных и красивых городов мира. Венеция, столетиями служившая источником вдохновения для художников, поэтов и путешественников, привлекает своей неповторимой атмосферой, архитектурой и культурным наследием. Экскурсия начинается со встречи группы у единственного ж/д вокзала города, откуда начинается обзорная часть экскурсии. На прогулке экскурсовод рассказывает о истории Венеции, ее уникальной географии и культурном значении. В сопровождении гида вы пройдете узкими улочками, любуясь знаменитыми достопримечательностями Венеции, такими как Риальто, Дворец Дожей, Кампо Санто Стефано и многими другими. Золотая церковь Важной частью экскурсии является посещение базилики Сан-Марко — величественного здания, являющегося одним из наиболее впечатляющих примеров византийской архитектуры в Италии. Базилика Святого Марка олицетворяет величие и вечность Венеции, напоминая нам о богатстве ее истории и культурного наследия. Ее изысканная архитектура и богатая история делают ее одной из самых важных и почитаемых достопримечательностей не только города, но и всего мира. Групповая обзорная экскурсия по Венеции с посещением базилики Сан-Марко предлагает уникальную возможность погрузиться в историю и красоту этого места вместе с опытными экскурсоводами, делая путешествие еще более запоминающимся и информативным. Важная информация Эта экскурсия для тех, кто приезжает в город впервые и хочет увидеть ключевые достопримечательности за один день. Она не подойдет искушенным путешественникам и местным жителям.
Ежедневно, кроме воскресенья в 09:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мост босоногих и одноименную церковь, где покоится последний венецианский дож
- Набережную, о которой писал Бродский в эссе «Набережная неисцелимых». Поэт посетил это место в свой первый приезд в Венецию
- Венецианский Пантеон, типичные венецианские улочки и классический дворик
- Защитные сооружения проекта MOSE, узнаете о высокой воде 1966 года
- Школу Святого Иоанна Евангелиста, церковь Фрари, собор Санти-Джованни-э-Паолои и самое большое потолочное полотно. А также кампо Санта Маргерита, Сан Барнаба и Сан Поло
- Где и как жили обнищавшие дворяне
- Зону красных фонарей
- Набережную Ка Доро, мост Риальто
- Легендарный книжный магазин «Аква Альта» изнутри
- Главную достопримечательность базилику Сан-Марко изнутри
Что включено
- Услуги русскоговорящего гида
Что не входит в цену
- Входные билеты в базилику - 6 евро
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сан Джакомето
Завершение: Basilica San Marco
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, кроме воскресенья в 09:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Венеции
Похожие экскурсии на «Классическая Венеция: обзорная экскурсия с посещением базилики Сан-Марко»
Индивидуальная
до 6 чел.
Венеция - от площади Сан-Марко до моста Риальто
Индивидуальная экскурсия по Венеции: от площади Сан-Марко до моста Риальто. Узнайте о правителях, ремесленниках и карнавалах этого чарующего города
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
€120 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сокровища собора Сан-Марко
Почувствовать ритм Венеции на центральной площади и посетить кафедральный собор
Начало: Площадь Сан Марко
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€175 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Площадь Сан-Марко вдоль и поперёк
Узнать главное об архитектурном ансамбле и в деталях изучить базилику Святого Марка
Начало: На площади Сан-Марко
1 июн в 08:00
8 июн в 08:00
€160 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Площадь Сан-Марко - сердце Венеции
Погрузитесь в атмосферу Венецианской республики, исследуя Площадь Сан-Марко. Узнайте тайны Базилики Святого Марка и дворца Дожей, полюбуйтесь видом на Риальто
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
€160 за всё до 10 чел.
€70 за человека