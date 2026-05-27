Классическая Венеция: обзорная экскурсия с посещением базилики Сан-Марко

Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы За три часа экскурсии вы познакомитесь с главными достопримечательностями одного из самых красивых и необычных городов в мире.



Богатое архитектурное наследие Венеции служило вдохновением для многих художников, поэтов и путешественников.



Мы прогуляемся по набережной, о которой писал Бродский, увидим Венецианский пантеон, соборы и церкви.



Главным пунктом нашей программы станет знаменитая базилика Сан-Марко — вы сможете разглядеть ее не только снаружи, но и внутри.

Алина Ваш гид в Венеции Групповая экскурсия €70 за человека 🇷🇺 русский 2.5 часа 1-10 человек Пешком

Описание экскурсии Город художников, архитектурных шедевров и карнавалов Групповая обзорная экскурсия по Венеции с посещением базилики Сан-Марко представляет собой захватывающее путешествие по одному из самых уникальных и красивых городов мира. Венеция, столетиями служившая источником вдохновения для художников, поэтов и путешественников, привлекает своей неповторимой атмосферой, архитектурой и культурным наследием. Экскурсия начинается со встречи группы у единственного ж/д вокзала города, откуда начинается обзорная часть экскурсии. На прогулке экскурсовод рассказывает о истории Венеции, ее уникальной географии и культурном значении. В сопровождении гида вы пройдете узкими улочками, любуясь знаменитыми достопримечательностями Венеции, такими как Риальто, Дворец Дожей, Кампо Санто Стефано и многими другими. Золотая церковь Важной частью экскурсии является посещение базилики Сан-Марко — величественного здания, являющегося одним из наиболее впечатляющих примеров византийской архитектуры в Италии. Базилика Святого Марка олицетворяет величие и вечность Венеции, напоминая нам о богатстве ее истории и культурного наследия. Ее изысканная архитектура и богатая история делают ее одной из самых важных и почитаемых достопримечательностей не только города, но и всего мира. Групповая обзорная экскурсия по Венеции с посещением базилики Сан-Марко предлагает уникальную возможность погрузиться в историю и красоту этого места вместе с опытными экскурсоводами, делая путешествие еще более запоминающимся и информативным. Важная информация Эта экскурсия для тех, кто приезжает в город впервые и хочет увидеть ключевые достопримечательности за один день. Она не подойдет искушенным путешественникам и местным жителям.

Ежедневно, кроме воскресенья в 09:00