Индивидуальная
до 1 чел.
Венецианские бакари: эксклюзивное погружение в культуру вина и закусок
Познакомьтесь с уникальным миром венецианских бакари, где вино и закуски рассказывают истории местных традиций
Начало: У железнодорожного вокзала Санта Лучия
Завтра в 09:00
3 апр в 09:00
€150 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Атмосферная Венеция без туристов
Начало: У моста Риальто
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€198 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Гений Тициана - экскурсия с экспертом по Венеции
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
3 апр в 09:00
€200 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна10 марта 2018Хорошая экскурсия,но не стоит этих денег
Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Сан-Поло»
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Сколько стоит экскурсия по Венеции в апреле 2025
Сейчас в Венеции в категории "Сан-Поло" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 200. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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