Однодневная поездка из Венеции в Доломитовые Альпы подарит уникальную возможность насладиться природной красотой региона.
Посетители смогут увидеть знаменитый город Кортина, полюбоваться на величественные Тре Чиме ди Лаваредо и провести время у
Посетители смогут увидеть знаменитый город Кортина, полюбоваться на величественные Тре Чиме ди Лаваредо и провести время у
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные горные пейзажи
- 🏞️ Прогулки у озера Мизурина
- 🚐 Комфортное путешествие
- 🎄 Зимние ярмарки в Сан-Кандидо
- 📸 Живописные фотостопы
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для поездки в Доломитовые Альпы - с июня по сентябрь, когда погода наиболее благоприятна для прогулок и осмотра достопримечательностей. В это время горы особенно красивы, а температура комфортна для путешествий. Зимой, с ноября по март, поездка также привлекательна благодаря снежным пейзажам и рождественским ярмаркам, но стоит учитывать холод и возможные ограничения в передвижении. Весной и осенью можно насладиться спокойствием и меньшим количеством туристов, однако погода может быть переменчивой.
Сейчас июль — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Кортина
- Тре Чиме ди Лаваредо
- Озеро Мизурина
- Озеро Анторно
- Озеро Брайес
- Сан-Кандидо
Описание экскурсии
Что вас ожидает: Наш однодневный тур в Доломитовые Альпы, являющиеся объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, с очень ранним выездом гарантирует лучший опыт в регионе, который из года в год принимает все больше посетителей. Ранний выезд позволит нам обойти толпы и насладиться в целом более полезным опытом. Тур включает в себя знаменитый город Кортина в Доломитовых Альпах, впечатляющие Тре Чиме ди Лаваредо, которые вы увидите с различных живописных точек обзора, и прекрасные горные озера. Проведите много времени на озере Мизурина, где у вас будет возможность прогуляться вокруг озера, остановиться в одном из хороших ресторанов вокруг озера или летом подняться на канатной дороге в горную хижину Коль де Варда (не входит в стоимость - около 13 € с человека) для пеших прогулок и предлагает очаровательные виды на озеро Мизурина и знаменитые горные хребты Доломитовых Альп, такие как Сорапис и гора Кристалло. Наслаждайтесь многочисленными живописными остановками на панорамных смотровых площадках в течение дня, прежде чем вернуться обратно в Венецию около 18:00 Зимой мы покажем Кортину, очаровательное озеро Брайес и прекрасную деревню Сан-Кандидо прямо на границе с Австрией. Рождественские ярмарки в деревне будут работать до начала января 2024 года. Важная информация:
- Минимальное количество мест ограничено. После подтверждения возможна отмена, если пассажиров недостаточно для выполнения требований. В этом случае вам будет предложен альтернативный вариант или полный возврат средств.
- Для проведения мероприятия требуется не менее 5 полностью оплативших поездку человек.
- Максимальный размер группы — 8 человек на микроавтобус.
- Регистрация за 15 минут до начала забронированного тура. Тур начинается строго в 8:00.
- Детей должен сопровождать взрослый. Пожалуйста, сообщите Avventure Bellissime, если требуется детское кресло.
- С 15 ноября до открытия Tre Cime этот тур будет включать посещение Сан-Кандидо и озера Брайес.
- С 23 ноября по 6 января этот тур будет включать посещение рождественской ярмарки Сан-Кандидо.
- При бронировании пассажиры круизного лайнера должны предоставить следующую информацию: название судна, время швартовки, время высадки и время повторной посадки.
• Все пассажиры платят одинаковую цену независимо от возраста. Не подходит для:
Люди с заболеваниями спины • Люди в инвалидных креслах • Люди с болезнью высоты • Люди с заболеваниями, возникшими ранее (в том числе с хроническими) • Люди, которых укачивает в транспорте Возьмите с собой:.
• Комфортная обувь • Удобная одежда Запрещено:
Люди с заболеваниями спины • Люди в инвалидных креслах • Люди с болезнью высоты • Люди с заболеваниями, возникшими ранее (в том числе с хроническими) • Люди, которых укачивает в транспорте Возьмите с собой:.
Крупногабаритный багаж • Чемоданы и большие сумки • Алкоголь и наркотики • Несовершеннолетние без сопровождения • Инвалидные коляски с электроприводом.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кортина д’Ампреццо
- Озеро Мизурина
- Auronzo Lake
Что включено
- Водитель-эскорт, говорящий по-английски
- Минивэн Mercedes или аналогичная марка
- Входные билеты в Tre Cime Di Lavaredo (с середины мая до середины октября)
- Максимум 8 человек на фургон
Что не входит в цену
- Чаевые
- Трансфер в отель и обратно
- Еда и напитки
Место начала и завершения?
Isola Nova del Tronchetto, 30135 Venezia VE, Itali
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Минимальное количество мест ограничено. После подтверждения возможна отмена, если пассажиров недостаточно для выполнения требований. В этом случае вам будет предложен альтернативный вариант или полный возврат средств
- Для проведения мероприятия требуется не менее 5 полностью оплативших поездку человек
- Максимальный размер группы - 8 человек на микроавтобус
- Регистрация за 15 минут до начала забронированного тура. Тур начинается строго в 8:00
- Детей должен сопровождать взрослый. Пожалуйста, сообщите Avventure Bellissime, если требуется детское кресло
- С 15 ноября до открытия Tre Cime этот тур будет включать посещение Сан-Кандидо и озера Брайес
- С 23 ноября по 6 января этот тур будет включать посещение рождественской ярмарки Сан-Кандидо
- При бронировании пассажиры круизного лайнера должны предоставить следующую информацию: название судна, время швартовки, время высадки и время повторной посадки
- Все пассажиры платят одинаковую цену независимо от возраста
- Не подходит для:
- Люди с заболеваниями спины
- Люди в инвалидных креслах
- Люди с болезнью высоты
- Люди с заболеваниями, возникшими ранее (в том числе с хроническими)
- Люди, которых укачивает в транспорте
- Возьмите с собой:
- Комфортная обувь
- Удобная одежда
- Запрещено:
- Крупногабаритный багаж
- Чемоданы и большие сумки
- Алкоголь и наркотики
- Несовершеннолетние без сопровождения
- Инвалидные коляски с электроприводом
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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