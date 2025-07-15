Что вас ожидает: Наш однодневный тур в Доломитовые Альпы, являющиеся объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, с очень ранним выездом гарантирует лучший опыт в регионе, который из года в год принимает все больше посетителей. Ранний выезд позволит нам обойти толпы и насладиться в целом более полезным опытом. Тур включает в себя знаменитый город Кортина в Доломитовых Альпах, впечатляющие Тре Чиме ди Лаваредо, которые вы увидите с различных живописных точек обзора, и прекрасные горные озера. Проведите много времени на озере Мизурина, где у вас будет возможность прогуляться вокруг озера, остановиться в одном из хороших ресторанов вокруг озера или летом подняться на канатной дороге в горную хижину Коль де Варда (не входит в стоимость - около 13 € с человека) для пеших прогулок и предлагает очаровательные виды на озеро Мизурина и знаменитые горные хребты Доломитовых Альп, такие как Сорапис и гора Кристалло. Наслаждайтесь многочисленными живописными остановками на панорамных смотровых площадках в течение дня, прежде чем вернуться обратно в Венецию около 18:00 Зимой мы покажем Кортину, очаровательное озеро Брайес и прекрасную деревню Сан-Кандидо прямо на границе с Австрией. Рождественские ярмарки в деревне будут работать до начала января 2024 года. Важная информация:

Минимальное количество мест ограничено. После подтверждения возможна отмена, если пассажиров недостаточно для выполнения требований. В этом случае вам будет предложен альтернативный вариант или полный возврат средств.

Для проведения мероприятия требуется не менее 5 полностью оплативших поездку человек.

Максимальный размер группы — 8 человек на микроавтобус.

Регистрация за 15 минут до начала забронированного тура. Тур начинается строго в 8:00.

Детей должен сопровождать взрослый. Пожалуйста, сообщите Avventure Bellissime, если требуется детское кресло.

С 15 ноября до открытия Tre Cime этот тур будет включать посещение Сан-Кандидо и озера Брайес.

С 23 ноября по 6 января этот тур будет включать посещение рождественской ярмарки Сан-Кандидо.

При бронировании пассажиры круизного лайнера должны предоставить следующую информацию: название судна, время швартовки, время высадки и время повторной посадки.

• Все пассажиры платят одинаковую цену независимо от возраста. Не подходит для:

Люди с заболеваниями спины • Люди в инвалидных креслах • Люди с болезнью высоты • Люди с заболеваниями, возникшими ранее (в том числе с хроническими) • Люди, которых укачивает в транспорте Возьмите с собой:.

• Комфортная обувь • Удобная одежда Запрещено:

Люди с заболеваниями спины • Люди в инвалидных креслах • Люди с болезнью высоты • Люди с заболеваниями, возникшими ранее (в том числе с хроническими) • Люди, которых укачивает в транспорте Возьмите с собой:.

Крупногабаритный багаж • Чемоданы и большие сумки • Алкоголь и наркотики • Несовершеннолетние без сопровождения • Инвалидные коляски с электроприводом.