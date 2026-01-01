Найдено 3 экскурсии в категории « Озера » в Венеции на русском языке, цены от €169. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.

1 чел. По популярности На автобусе 9 часов 3 отзыва Мини-группа до 8 чел. Однодневное путешествие из Венеции в Доломиты и к озеру Мизурина Начало: Piazzale Roma, 30135 Venezia VE, Italy «После этого будет длительная остановка у озера Мизурина, также известного как «Жемчужина Доломитовых Альп», где вы сможете прогуляться вокруг великолепного озера и пообедать в ресторане с блюдами местной кухни» €169 за человека На теплоходе На поезде 12 часов Водная прогулка Поездка на озеро Гарда из Венеции: поезд и теплоход Начало: По договоренности «Гарда — самое большое озеро Италии и самое чистое озеро Европы» Расписание: По согласованию с гидом €500 за всё до 3 чел. На автобусе 10 часов Мини-группа до 8 чел. Из Венеции: однодневная поездка в Доломитовые Альпы, озеро Мизурина Начало: Isola Nova del Tronchetto, 30135 Venezia VE, Itali «Тур включает в себя знаменитый город Кортина в Доломитовых Альпах, впечатляющие Тре Чиме ди Лаваредо, которые вы увидите с различных живописных точек обзора, и прекрасные горные озера» Расписание: См. календарь €205 за человека Другие экскурсии Венеции

