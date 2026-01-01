Мои заказы

Экскурсии к озерам Венеции

Найдено 3 экскурсии в категории «Озера» в Венеции на русском языке, цены от €169. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Однодневное путешествие из Венеции в Доломиты и к озеру Мизурина
На автобусе
9 часов
3 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Однодневное путешествие из Венеции в Доломиты и к озеру Мизурина
Начало: Piazzale Roma, 30135 Venezia VE, Italy
«После этого будет длительная остановка у озера Мизурина, также известного как «Жемчужина Доломитовых Альп», где вы сможете прогуляться вокруг великолепного озера и пообедать в ресторане с блюдами местной кухни»
€169 за человека
Поездка на озеро Гарда из Венеции: поезд и теплоход
На теплоходе
На поезде
12 часов
Водная прогулка
Поездка на озеро Гарда из Венеции: поезд и теплоход
Начало: По договоренности
«Гарда — самое большое озеро Италии и самое чистое озеро Европы»
Расписание: По согласованию с гидом
€500 за всё до 3 чел.
Из Венеции: однодневная поездка в Доломитовые Альпы, озеро Мизурина
На автобусе
10 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Из Венеции: однодневная поездка в Доломитовые Альпы, озеро Мизурина
Начало: Isola Nova del Tronchetto, 30135 Venezia VE, Itali
«Тур включает в себя знаменитый город Кортина в Доломитовых Альпах, впечатляющие Тре Чиме ди Лаваредо, которые вы увидите с различных живописных точек обзора, и прекрасные горные озера»
Расписание: См. календарь
€205 за человека

