Путешествие в Венецию станет незабываемым благодаря посещению концерта Вивальди «Четыре сезона» в церкви Сан-Видаль.
В этот день вы также сможете бесплатно посетить Museo della Musica di Venezia, где представлена коллекция из 200 музыкальных инструментов, созданных в период с 1600 по 1900 год.
Вдохновляющая музыка и исторические экспонаты позволят вам почувствовать дух эпохи и насладиться искусством в самом сердце Венеции
В этот день вы также сможете бесплатно посетить Museo della Musica di Venezia, где представлена коллекция из 200 музыкальных инструментов, созданных в период с 1600 по 1900 год.
Вдохновляющая музыка и исторические экспонаты позволят вам почувствовать дух эпохи и насладиться искусством в самом сердце Венеции
5 причин купить этот билет
- 🎶 Живое исполнение Вивальди
- 🎻 Уникальные музыкальные инструменты
- 🏛 Историческая церковь Сан-Видаль
- 🎼 Барочный оркестр Interpreti Veneziani
- 📍 Центр Венеции, рядом с Сан-Марко
Что можно увидеть
- Церковь Сан-Видаль
- Музей музыки
Описание билетаЧто вас ожидает: Венеция, музей под открытым небом, содержит незабываемые сокровища. Этот опыт приведет вас в церковь Сан-Видаль, между галереями Академии и площадью Сан-Марко, в 10 минутах от моста Риальто: на концерт Вивальди «Четыре сезона» и другие пьесы в исполнении самого оригинального, 35-летнего барочного оркестра Венеция, Interpreti Veneziani. Ранее, в тот же день, с этим билетом вы можете бесплатно посетить Museo della Musica di Venezia, коллекцию из 200 оригинальных музыкальных инструментов, созданных с 1600 по 1900 год. Венецианские инструменты, такие как скрипка Маттео Гоффриллера, скрипичного мастера Антонио Вивальди, самого Красного Священника. Важная информация: Запрещено:
- Курение • Еда и напитки • Чемоданы и большие сумки • Животные (разрешены только сервисные собаки) • Еда • Напитки • Велосипеды • Фотографирование со вспышкой • Несовершеннолетние без сопровождения • Фотографирование внутри • Прикасаться к экспонатам • Шум • Аудиозапись • Группы, собравшиеся для вечеринки • Музыкальный музей открыт каждый день с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 19:00.
- Вы можете посетить музей бесплатно до или после даты концерта.
См. календарь
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Церкви Сан-Видаль и Сан-Маурицио
- Museo della Musica di Venezia
Что включено
- Концерт Вивальди
- Посещение музея
- Помощь персонала
Место начала и завершения?
Campo S. Vidal, 2862, 30124 Venezia VE, Italy
Когда и как рано покупать?
Когда: См. календарь
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- Возьмите с собой:
- Комфортная обувь
- Наушники
- Запрещено:
- Домашние животные
- Примите во внимание
- Экскурсия состоит из 20-минутной ознакомительной пешеходной экскурсии по гондоле, за которой следует 30-минутная поездка на гондоле
- Если вы забронировали опцию со случайной рассадкой, вы не будете сидеть в одной гондоле
- Гид будет только в одной гондоле. Участники в других гондолах будут слушать его с помощью аудиоустройства
- Живые комментарии на английском, французском, испанском и итальянском языках. Мобильное приложение предоставляет комментарии на немецком, японском, китайском, русском и хинди
- Каждая гондола вмещает максимум 5 человек
- Гондольер определит ваше место в зависимости от вашего веса
- Тур будет отменен только в случае экстремальных погодных условий
- Маршрут может измениться в случае ветра или плохой погоды
- Комментарии для совместных туров могут быть двуязычными
- Для варианта с серенадой исполнители (певец и музыкант) сядут в гондолу в центре ряда, чтобы все участники могли слышать музыку (музыканты будут присутствовать не в каждой гондоле)
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Венеции
Похожие экскурсии из Венеции
Индивидуальная
до 5 чел.
Галерея Академии Венеции: путешествие через эпохи искусства
Погрузитесь в мир венецианской живописи, открывая шедевры Тициана, Веронезе и других мастеров в компании опытного гида
Начало: Напротив музея
Завтра в 11:30
19 июл в 12:30
€160 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия: Дворец дожей и музеи Венеции
Исследуйте сокровища Венеции: от готической архитектуры Дворца дожей до величия музеев площади Сан-Марко
Сегодня в 12:00
21 июл в 10:00
€334 за всё до 8 чел.
Водная прогулка
Ночная Венеция: пешеходно-водная прогулка с коренным гидом
Исследуйте таинственную Венецию ночью в сопровождении опытного местного гида. Истории, архитектура и неповторимая атмосфера
Сегодня в 17:00
21 июл в 18:00
€274 за всё до 7 чел.