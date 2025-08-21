Откройте для себя сердце Венеции без очередей.
Посетите два величайших символа города — Дворец дожей и базилику Святого Марка, почувствовав дыхание веков и блеск золотых мозаик.
Посетите два величайших символа города — Дворец дожей и базилику Святого Марка, почувствовав дыхание веков и блеск золотых мозаик.
Описание билетаТри способа ощутить волшебство Венеции Венеция — город, сошедший со страниц сказки. Извилистые каналы, золотые купола и дыхание истории сопровождают каждый шаг. Благодаря этому туру вы сможете миновать длинные очереди и попасть в сердце города — к его двум величайшим достопримечательностям: Дворцу дожей и базилике Святого Марка. Пройдитесь по величественным залам, где правители Венеции решали судьбу города. Полюбуйтесь восхитительными мозаиками базилики и пройдите по легендарному Мосту Вздохов, ощущая величие эпохи и атмосферу прошлого. Незабываемый опыт Это не просто экскурсия — это шаг в историю Венеции. Каждая мозаика, каждый зал и каждая арка рассказывают о блестящем прошлом города, который до сих пор пленяет сердца путешественников. Важная информация:
- Что взять с собой: удобная обувь, наушники, полностью заряженный смартфон.
- Не допускается: домашние животные, шорты, оружие или острые предметы, багаж или большие сумки, короткие юбки, рубашки без рукавов, рюкзаки, алкоголь и наркотики.
- Не подходит для: людей с ограниченными физическими возможностями и пользователей инвалидных колясок.
- Билеты именные. Пожалуйста, предъявите действительное удостоверение личности, соответствующее имени в бронировании. Без него в доступе может быть отказано.
- Базилика может быть закрыта или доступ в неё ограничен из-за религиозных мероприятий или приливов. Посещение ограничено по времени.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворец дожей
- Музей Коррер
- Мост Вздохов
- Площадь Сан-Марко
- Библиотека Марчиана
- Национальный археологический музей
Что включено
- Вход без очереди во Дворец дожей, базилику Святого Марка
- Бесплатное посещение музеев на площади Сан-Марко (Музей Коррер, Археологический музей и Библиотека Марчана)
- Услуги гида
- Аудиосистема для чёткого восприятия речи гида
- Доступ в музей и на террасу Сан-Марко
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Экскурсия по музеям площади Святого Марка
- Аудиогид по музеям площади Святого Марка
Место начала и завершения?
P. za San Marco, 61, 30124 Venezia VE, İtalya
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- Что взять с собой: удобная обувь, наушники, полностью заряженный смартфон
- Не допускается: домашние животные, шорты, оружие или острые предметы, багаж или большие сумки, короткие юбки, рубашки без рукавов, рюкзаки, алкоголь и наркотики
- Не подходит для: людей с ограниченными физическими возможностями и пользователей инвалидных колясок
- Билеты именные. Пожалуйста, предъявите действительное удостоверение личности, соответствующее имени в бронировании. Без него в доступе может быть отказано
- Базилика может быть закрыта или доступ в неё ограничен из-за религиозных мероприятий или приливов. Посещение ограничено по времени
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
в
василиса
21 авг 2025
Наш гид Марина была очень приятной и прекрасно разбиралась в истории.
С
Сафия
11 фев 2025
Гид делилась интересными фактами и рассказами о прошлом — действительно знает историю. В целом отличное впечатление, эту экскурсию стоит посетить
м
марк
1 фев 2025
Отличная организация и прекрасно продуманная экскурсия с остроумным и знающим гидом. Очень понравилось — узнали много нового. Определённо рекомендуем, большое спасибо! 😃
Входит в следующие категории Венеции
Похожие экскурсии из Венеции
Индивидуальная
до 4 чел.
Дворец дожей - путешествие во времени
Мы смогли увидеть и прочувствовать богатство Венецианской республики!
Начало: На площади Святого Марко
Сегодня в 15:30
22 ноя в 09:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Площадь Сан-Марко вдоль и поперёк: индивидуальная экскурсия
Узнайте о крылатом льве на флаге Венеции и о том, почему венецианцы избегают проходить между колоннами
Начало: На площади Сан-Марко
24 ноя в 08:00
1 дек в 08:00
€160 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия: Дворец дожей и музеи Венеции
Исследуйте сокровища Венеции: от готической архитектуры Дворца дожей до величия музеев площади Сан-Марко
1 янв в 10:00
2 янв в 10:30
€334 за всё до 8 чел.