Венеция: аудиоэкскурсия по следам Вивальди, Тинторетто и Марко Поло

Погулять по Кампо-Нуово и вдоль канала Джудекка, увидеть мост Риальто и церковь Мадонна-дель-Орто
Откройте для себя истории музыки, искусства и приключений в самом сердце Венеции во время аудиоэкскурсии.

Маршрут проведёт вас через столетия венецианской истории — по узким улочкам, оживлённым площадям и вдоль живописного канала Джудекка.

Вы пройдёте по следам четырёх выдающихся личностей, которые сформировали культурное наследие города.
Описание аудиогида

  • Услышите аудиорассказ, который оживит Венецию историями о купцах, художниках, путешественниках и музыкантах
  • Познакомитесь со знаменитым дизайнером Робертой ди Камерино и узнаете, как ей удалось прославиться своими бархатными изделиями
  • Погрузитесь в мир Тинторетто. Его драматический стиль изменил венецианскую живопись, а его шедевры можно увидеть в церквях и дворцах города
  • Узнаете историю Марко Поло. Недалеко от дома его семьи вы услышите о путешествии исследователя в Азию и книге, которая познакомила европейцев с чудесами Востока
  • Откроете для себя Антонио Вивальди — «Красного священника», чья музыка звучала в Оспедале-делла-Пьета. Вы узнаете, как его произведения, вновь обрели популярность

Вы увидите:

  • Мост Риальто — самый известный и старейший мост через Гранд-канал в Венеции
  • Еврейское гетто Венеции — исторический район, где с 16 века проживала еврейская община. Сегодня это культурный центр с синагогами и музеями
  • Церковь Мадонна-дель-Орто — готический храм 14 века, известный произведениями Тинторетто, который был прихожанином этой церкви

Организационные детали

Обратите внимание: билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату.

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
  • Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
  • Отправиться на экскурсию можно в любой день и время
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
  • При заказе 1 аудиогида вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество аудиотуров

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость аудиогида

Тип билетаСтоимость
Участник€7
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У моста Гулье
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 18334 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё
и интересные загадки о городе, чтобы ваша прогулка была максимально увлекательной. Вам не нужно ждать гида или группу, чтобы пройти экскурсию, начинайте в любое время. Более 300 экскурсий по городам России доступно 24/7 (кроме экскурсий с билетами в музеи). Мы оказываем мгновенную поддержку в чате, по телефону или e-mail.

