Венеция: аудиоэкскурсия по следам Вивальди, Тинторетто и Марко Поло

Откройте для себя истории музыки, искусства и приключений в самом сердце Венеции во время аудиоэкскурсии.
Маршрут проведёт вас через столетия венецианской истории — по узким улочкам, оживлённым площадям и вдоль живописного канала Джудекка.
Вы пройдёте по следам четырёх выдающихся личностей, которые сформировали культурное наследие города.
Описание аудиогида
- Услышите аудиорассказ, который оживит Венецию историями о купцах, художниках, путешественниках и музыкантах
- Познакомитесь со знаменитым дизайнером Робертой ди Камерино и узнаете, как ей удалось прославиться своими бархатными изделиями
- Погрузитесь в мир Тинторетто. Его драматический стиль изменил венецианскую живопись, а его шедевры можно увидеть в церквях и дворцах города
- Узнаете историю Марко Поло. Недалеко от дома его семьи вы услышите о путешествии исследователя в Азию и книге, которая познакомила европейцев с чудесами Востока
- Откроете для себя Антонио Вивальди — «Красного священника», чья музыка звучала в Оспедале-делла-Пьета. Вы узнаете, как его произведения, вновь обрели популярность
Вы увидите:
- Мост Риальто — самый известный и старейший мост через Гранд-канал в Венеции
- Еврейское гетто Венеции — исторический район, где с 16 века проживала еврейская община. Сегодня это культурный центр с синагогами и музеями
- Церковь Мадонна-дель-Орто — готический храм 14 века, известный произведениями Тинторетто, который был прихожанином этой церкви
Организационные детали
Обратите внимание: билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату.
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
- Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
- Отправиться на экскурсию можно в любой день и время
- Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать
Важно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
- При заказе 1 аудиогида вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество аудиотуров
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€7
Необходима полная оплата.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У моста Гулье
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Венеции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 18334 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё
