На мастер-классе по изготовлению карнавальных масок в Венеции участники смогут создать уникальный сувенир своими руками. Опытный инструктор расскажет о древних методах украшения масок и поможет выбрать подходящий дизайн. В процессе
5 причин купить этот мастер-класс
- 🎨 Создание уникальной маски
- 📜 Узнать историю масок
- 👨🏫 Опытный инструктор
- 🎁 Сувенир на память
- 🖌️ Профессиональные материалы
Что можно увидеть
- Венеция
Описание мастер-класса
Что вас ожидает: Украсьте свой собственный уникальный сувенир из Венеции на мастер-классе по изготовлению карнавальных масок с опытным инструктором. Узнайте о древних методах украшения масок с помощью папье-маше. Выберите маску для украшения во время курса. Узнайте, как украсить свою собственную маску веселым и занимательным способом с помощью профессионального и ремесленного декоратора масок. Послушайте интересные факты об использовании масок в Венеции в предыдущие века, пока вы изготавливаете свою собственную. Заберите домой свое собственное красочное творение в качестве особого сувенира. Важная информация:
Рекомендуется соответствующая одежда для рисования • Экскурсия может быть двуязычной • Экскурсия не проводится в случае исключительно высокого прилива (в этих случаях ее можно перенести на последующие дни, в противном случае деньги будут возвращены) • К сожалению, эта экскурсия не полностью доступна для людей в инвалидных колясках или людей с трудностями при ходьбе Не подходит для:.
• Люди в инвалидных креслах • Люди с ограниченными возможностями передвижения Запрещено:
Домашние животные.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Мастер-класс по декорированию маски из папье-маше
- Все необходимые краски и материалы
- Маска для домашнего использования
- Фартук
Место начала и завершения?
Riva degli Schiavoni, 4209, 30122 Venezia VE
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Рекомендуется соответствующая одежда для рисования
- Экскурсия может быть двуязычной
- Экскурсия не проводится в случае исключительно высокого прилива (в этих случаях ее можно перенести на последующие дни, в противном случае деньги будут возвращены)
- К сожалению, эта экскурсия не полностью доступна для людей в инвалидных колясках или людей с трудностями при ходьбе
- Не подходит для:
- Люди в инвалидных креслах
- Люди с ограниченными возможностями передвижения
- Запрещено:
- Домашние животные
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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