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Мастер-класс по изготовлению карнавальных масок

Раскрасьте и украсьте свою карнавальную маску в Венеции. Узнайте о древних техниках и заберите домой уникальный сувенир
На мастер-классе по изготовлению карнавальных масок в Венеции участники смогут создать уникальный сувенир своими руками. Опытный инструктор расскажет о древних методах украшения масок и поможет выбрать подходящий дизайн. В процессе
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работы участники узнают интересные факты об истории масок в Венеции. Каждому предоставляется возможность украсить свою маску с помощью профессионального декоратора. По окончании занятия можно забрать свое творение домой в качестве памятного сувенира

5 причин купить этот мастер-класс

  • 🎨 Создание уникальной маски
  • 📜 Узнать историю масок
  • 👨‍🏫 Опытный инструктор
  • 🎁 Сувенир на память
  • 🖌️ Профессиональные материалы
Мастер-класс по изготовлению карнавальных масок
Мастер-класс по изготовлению карнавальных масок
Мастер-класс по изготовлению карнавальных масок
Ближайшие даты:
15
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июл21
июл
Время начала: 09:30, 11:30, 12:30, 16:00, 17:30

Что можно увидеть

  • Венеция

Описание мастер-класса

Что вас ожидает: Украсьте свой собственный уникальный сувенир из Венеции на мастер-классе по изготовлению карнавальных масок с опытным инструктором. Узнайте о древних методах украшения масок с помощью папье-маше. Выберите маску для украшения во время курса. Узнайте, как украсить свою собственную маску веселым и занимательным способом с помощью профессионального и ремесленного декоратора масок. Послушайте интересные факты об использовании масок в Венеции в предыдущие века, пока вы изготавливаете свою собственную. Заберите домой свое собственное красочное творение в качестве особого сувенира. Важная информация:
Рекомендуется соответствующая одежда для рисования • Экскурсия может быть двуязычной • Экскурсия не проводится в случае исключительно высокого прилива (в этих случаях ее можно перенести на последующие дни, в противном случае деньги будут возвращены) • К сожалению, эта экскурсия не полностью доступна для людей в инвалидных колясках или людей с трудностями при ходьбе Не подходит для:.

• Люди в инвалидных креслах • Люди с ограниченными возможностями передвижения Запрещено:

Домашние животные.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Мастер-класс по декорированию маски из папье-маше
  • Все необходимые краски и материалы
  • Маска для домашнего использования
  • Фартук
Место начала и завершения?
Riva degli Schiavoni, 4209, 30122 Venezia VE
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Рекомендуется соответствующая одежда для рисования
  • Экскурсия может быть двуязычной
  • Экскурсия не проводится в случае исключительно высокого прилива (в этих случаях ее можно перенести на последующие дни, в противном случае деньги будут возвращены)
  • К сожалению, эта экскурсия не полностью доступна для людей в инвалидных колясках или людей с трудностями при ходьбе
  • Не подходит для:
  • Люди в инвалидных креслах
  • Люди с ограниченными возможностями передвижения
  • Запрещено:
  • Домашние животные
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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