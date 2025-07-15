Что вас ожидает: Украсьте свой собственный уникальный сувенир из Венеции на мастер-классе по изготовлению карнавальных масок с опытным инструктором. Узнайте о древних методах украшения масок с помощью папье-маше. Выберите маску для украшения во время курса. Узнайте, как украсить свою собственную маску веселым и занимательным способом с помощью профессионального и ремесленного декоратора масок. Послушайте интересные факты об использовании масок в Венеции в предыдущие века, пока вы изготавливаете свою собственную. Заберите домой свое собственное красочное творение в качестве особого сувенира. Важная информация:

Рекомендуется соответствующая одежда для рисования • Экскурсия может быть двуязычной • Экскурсия не проводится в случае исключительно высокого прилива (в этих случаях ее можно перенести на последующие дни, в противном случае деньги будут возвращены) • К сожалению, эта экскурсия не полностью доступна для людей в инвалидных колясках или людей с трудностями при ходьбе Не подходит для:.

• Люди в инвалидных креслах • Люди с ограниченными возможностями передвижения Запрещено:

Домашние животные.