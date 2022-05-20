Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Венеции

Муранское стекло: мастер-класс по производству

Наш мастер-класс пройдёт в уютной мастерской в центре Венеции, где с помощью опытных рук мастера, после небольшой

Наш мастер–класс пройдёт в уютной мастерской в центре Венеции, где с помощью опытных рук мастера, после небольшой теоретической части и демонстрации работы с огнем, вы приступите к созданию своего шедевра!
Муранское стекло: мастер-класс по производству
Муранское стекло: мастер-класс по производству
Муранское стекло: мастер-класс по производству
Муранское стекло: мастер-класс по производству
Муранское стекло: мастер-класс по производству
Муранское стекло: мастер-класс по производству

Что вас ожидает:

Муранское стекло — роскошный сегмент интерьера

Муранское стекло ассоциирующийся с непревзойденным итальянским стилем, мастерство производства муранского стекла, которое знаменито во всем мире, имеет многовековую историю и древние корни которые уносят нас в римскою и византийскою эпохи. Шедевр производства муранского стекла достигает своего пика между пятнадцатым и девятнадцатым веками, это относится непосредственно к уже процветающему периоду, но печи с осколками стекла и мозаичной плиткой были найдены на одном из островов Венеции — Торчелло и датируются 600-ми годами.
После теоретической части и демонстрации виртуозной работы с огнем вы сможете приступить к созданию собственного произведения. Процесс полностью безопасный — вам выдадут специальные очки, и под чутким руководством мастера вы попробуете создать свой шедевр, который станет прекрасным сувениром на память о Венеции.

Истинное мастерство

Престижные ремесленные мастерские дают нам подлинное значение венецианского стекла: древнее искусство с его ревностно охраняемыми секретами, уникальное в своём совершенстве и способное преодолеть века.
Однако за этой неземной красотой стоит тяжелая работа тех, кто моделирует стекло в формы, размеры и предметы, используя различные техники, получая цвета, гравюры, атласную отделку, руки мастера вкладывают часть магии в свои стеклянные творения. Традиции, умение, искусность мастеров и ручной труд — сочетание, которое на протяжении веков характеризирует и возвысило венецианскую традицию производства стекла сделав его не просто изделием, а искусством, символом достатка и утонченного вкуса.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Изделие которое делает мастер при демонстрации и изделие изготовленное вами, остается вам на память
Что не входит
  • Мастерская, мастер и материалы оплачивается на месте отдельно - 55 евро с человека
Место начала и завершения?
P. za San Marco, Venezia
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по договоренности
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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