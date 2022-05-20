Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Венеции

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Муранское стекло — роскошный сегмент интерьера

Муранское стекло ассоциирующийся с непревзойденным итальянским стилем, мастерство производства муранского стекла, которое знаменито во всем мире, имеет многовековую историю и древние корни которые уносят нас в римскою и византийскою эпохи. Шедевр производства муранского стекла достигает своего пика между пятнадцатым и девятнадцатым веками, это относится непосредственно к уже процветающему периоду, но печи с осколками стекла и мозаичной плиткой были найдены на одном из островов Венеции — Торчелло и датируются 600-ми годами.

После теоретической части и демонстрации виртуозной работы с огнем вы сможете приступить к созданию собственного произведения. Процесс полностью безопасный — вам выдадут специальные очки, и под чутким руководством мастера вы попробуете создать свой шедевр, который станет прекрасным сувениром на память о Венеции.

Истинное мастерство

Престижные ремесленные мастерские дают нам подлинное значение венецианского стекла: древнее искусство с его ревностно охраняемыми секретами, уникальное в своём совершенстве и способное преодолеть века.

Однако за этой неземной красотой стоит тяжелая работа тех, кто моделирует стекло в формы, размеры и предметы, используя различные техники, получая цвета, гравюры, атласную отделку, руки мастера вкладывают часть магии в свои стеклянные творения. Традиции, умение, искусность мастеров и ручной труд — сочетание, которое на протяжении веков характеризирует и возвысило венецианскую традицию производства стекла сделав его не просто изделием, а искусством, символом достатка и утонченного вкуса.

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