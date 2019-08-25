Представьте себе место, где искусство стеклоделия передается из поколения в поколение, а каждое изделие несет в себе часть истории.
Остров Мурано в Венеции - это не просто место производства венецианского стекла,
Остров Мурано в Венеции - это не просто место производства венецианского стекла,
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что вас ожидает:
- Остров Мурано
- Мастерскую стеклодувов
Описание экскурсии
Знаете ли вы, что… … стеклодув, покинувший остров, считался предателем и мог быть убит по приказу «Совета десяти» … венецианская полиция не имела права проводить аресты на Мурано … в эпоху Средневековья ходил слух, что венецианское стекло разобьется, если в него капнуть яда. Групповая пешеходная экскурсия по острову Мурано включает в себя: - поездку на вапоретто - знакомство с островом и посещение мастерской стеклодувов Наша экскурсия позволит вам познакомиться с производством муранского стекла, историей острова и его традициями. После экскурсии у вас будет возможность самостоятельно продолжить осмотр острова Мурано. Дополнительно оплачивается: вапоретто — 5 евро с человека в одну сторону и чаевые для стеклодувов.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Мурано
- Мастерскую стеклодувов
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Вапоретто - 5 евро с человека в одну сторону,
- Чаевые для стеклодувов.
Где начинаем и завершаем?
Начало: У станции Санта Лучия
Завершение: Остров Мурано
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дмитрий
25 авг 2019
Очень интересная экскурсия.
V
Volshteyn
18 авг 2019
Мы остались очень довольны
М
Марина
4 авг 2019
Понравилось всё. Очень интересно и познавательно. Не утомительно.
s
shedugov
22 июля 2019
Очень хорошая, информативная экскурсия
d
daralan
2 апр 2019
L
Lzaveta
30 ноя 2018
Было очень приятно посетить остров Мурано в сопровождении гида Юлии. Остались светлые ощущения от увиденных прекрасных изделий стеклодувов, от самого процесса изготовления. Групповая экскурсия (из-за непогоды- наверное) превратилась в индивидуальную. Спасибо за оперативную возможность связи с Вами и получение профессиональных услуг.
V
Vyacheslav
15 ноя 2018
Светлана - прекрасный гид, очень много знает, интересно рассказывает. Вместо 1,5 ч уделила нам 2,5,
К
Карпушина
9 окт 2018
Экскурсия для нас оказалась индивидуальной, т. к. других желающих участвовать не было. С нами была гид Кристина, которая рассказала нам много интересного. Благодаря раннему времени начала экскурсии, было мало народу
1
1
16 мар 2018
Представленные фотографии архитектуры сделаны на Бурано, а не Мурано
a
a.steine
18 апр 2017
Могло бы быть чуть длиннее.
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