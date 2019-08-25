Представьте себе место, где искусство стеклоделия передается из поколения в поколение, а каждое изделие несет в себе часть истории.Остров Мурано в Венеции - это не просто место производства венецианского стекла,

это целый мир, где каждый уголок хранит секреты мастеров стеклодувов. Вас ждет не только знакомство с уникальными техниками создания стекла, но и погружение в историю острова, где каждый камень говорит о вековых традициях. Посещение мастерской позволит наблюдать за процессом создания стеклянных шедевров. Эта экскурсия - идеальная возможность увидеть, как оживает венецианское стекло, и узнать его историю, которая уходит корнями в глубину веков

Описание экскурсии

Знаете ли вы, что… … стеклодув, покинувший остров, считался предателем и мог быть убит по приказу «Совета десяти» … венецианская полиция не имела права проводить аресты на Мурано … в эпоху Средневековья ходил слух, что венецианское стекло разобьется, если в него капнуть яда. Групповая пешеходная экскурсия по острову Мурано включает в себя: - поездку на вапоретто - знакомство с островом и посещение мастерской стеклодувов Наша экскурсия позволит вам познакомиться с производством муранского стекла, историей острова и его традициями. После экскурсии у вас будет возможность самостоятельно продолжить осмотр острова Мурано. Дополнительно оплачивается: вапоретто — 5 евро с человека в одну сторону и чаевые для стеклодувов.