Что вас ожидает

Нетуристические тропы

Во время экскурсии вы увидите все шесть сестьери (районов) Венеции. И ни разу не столкнётесь со спешащим туристическим потоком! По пути вы будете заглядывать в знаковые дворики и узнавать их легенды, а я обращу ваше внимание на интересные детали мостов и улочек. Вы посетите не самые известные, но оставившие след в истории города достопримечательности. Пройдёте по местам Тинторетто и Тициана, найдёте красивейшую венецианскую церковь и первый кафедральный собор. А поклонникам Бродского я обязательно покажу места, связанные с поэтом.

Венеция как город для жизни

Я помогу вам увидеть город в полной синтонии с местной жизнью. Вы узнаете, кого больше всего ненавидят и любят венецианцы, где именно они пьют аперитив и неспешно прогуливаются до ужина по выходным. Я раскрою вам секретные места, покажу улочки, где играют музыканты, и помогу понять, почему Венеция не в путеводителях, а на самом деле является городом мечтателей и художников.

Радости гедониста

Гастрономическая часть экскурсии порадует вас секретными местами, куда ходят сами венецианцы. Вы узнаете, в чём особенности венецианского «спритца» и закусок, услышите кулинарную историю города и попробуете знаменитые «чикетти» — небольшие порционные закуски (не путайте с испанскими «тапас», венецианцы сильно обижаются). А в конце прогулки я предлагаю вам заглянуть на проходящее в день нашей встречи мероприятие: концерт, выставку или перформанс. В том числе, можно поучаствовать в «закрытой» дегустации в одном из палаццо или скуоле.

Организационные детали