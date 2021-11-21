Почувствовать город и разглядеть интересные детали на культурно-гастрономической прогулке

4.6
29 отзывов
Для большинства путешественников Венеция представляется исключительно туристической меккой, декорацией, где словно невозможна реальная жизнь.

Но Венеция живёт! На экскурсии вы почувствуете её размеренную, не заметную невооружённым глазом жизнь.

Прогуляетесь по тихим улочкам и заглянете во дворики, узнаете секретные места, где не бывает туристов, насладитесь атмосферой островной вселенной и попробуете венецианские «чикетти».

И без истории, конечно, не обойдётся: самые интересные факты о городе я перенесу на реальный уклад местной жизни.
Венеция на самом деле
Венеция на самом деле
Венеция на самом деле
Венеция на самом деле
Венеция на самом деле
Венеция на самом деле
Венеция на самом деле
Венеция на самом деле
Венеция на самом деле
Венеция на самом деле
Венеция на самом деле
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Нетуристические тропы

Во время экскурсии вы увидите все шесть сестьери (районов) Венеции. И ни разу не столкнётесь со спешащим туристическим потоком! По пути вы будете заглядывать в знаковые дворики и узнавать их легенды, а я обращу ваше внимание на интересные детали мостов и улочек. Вы посетите не самые известные, но оставившие след в истории города достопримечательности. Пройдёте по местам Тинторетто и Тициана, найдёте красивейшую венецианскую церковь и первый кафедральный собор. А поклонникам Бродского я обязательно покажу места, связанные с поэтом.

Венеция как город для жизни

Я помогу вам увидеть город в полной синтонии с местной жизнью. Вы узнаете, кого больше всего ненавидят и любят венецианцы, где именно они пьют аперитив и неспешно прогуливаются до ужина по выходным. Я раскрою вам секретные места, покажу улочки, где играют музыканты, и помогу понять, почему Венеция не в путеводителях, а на самом деле является городом мечтателей и художников.

Радости гедониста

Гастрономическая часть экскурсии порадует вас секретными местами, куда ходят сами венецианцы. Вы узнаете, в чём особенности венецианского «спритца» и закусок, услышите кулинарную историю города и попробуете знаменитые «чикетти» — небольшие порционные закуски (не путайте с испанскими «тапас», венецианцы сильно обижаются). А в конце прогулки я предлагаю вам заглянуть на проходящее в день нашей встречи мероприятие: концерт, выставку или перформанс. В том числе, можно поучаствовать в «закрытой» дегустации в одном из палаццо или скуоле.

Организационные детали

  • Угощения и напитки не входят в стоимость экскурсии (ориентировочно — 20€)
  • Маршрут пролегает вдали от туристических троп, но, по желанию, мы можем посетить и основные достопримечательности.
  • Эта прогулка для публики 18+, но детям на ней тоже скучно не бывает, а в «неудобные» моменты повествования всегда помогает мороженое и различные «отвлекалки».

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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