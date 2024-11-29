Посетители могут увидеть первые флаконы для духов из муранского стекла. Основной достопримечательностью палаццо является Музей Моды и Костюма.
Это единственный дворец с полной обстановкой, уникальной золочёной мебелью и внутри, кажется, будем в гостях у местных аристократов Мочениго.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Очарование муранского стекла
Посетители имеют возможность увидеть удивительные флаконы для духов, выполненные из муранского стекла. Эти произведения искусства поражают своим дизайном и мастерством исполнения, что делает их настоящими шедеврами.
Музей Моды и Костюма
Основной достопримечательностью палаццо является Музей Моды и Костюма. Здесь можно погрузиться в мир моды, который отражает культурные и исторические изменения, происходившие на протяжении веков. Экспозиции музея предлагают уникальную возможность увидеть, как развивалась мода и какие стили были популярны в разные эпохи.
Уникальная атмосфера
Этот дворец отличается не только своими коллекциями, но и атмосферой. Он является единственным дворцом с полной обстановкой, где можно увидеть уникальную золоченую мебель. Прогуливаясь по залам, создается ощущение, что вы находитесь в гостях у местных аристократов Мочениго. Это погружение в историю и культуру придаёт особую ценность вашему визиту.
Планируйте свой визит
Не упустите возможность посетить это замечательное место, где история и искусство соединяются в гармонии. Приезжайте и откройте для себя красоту муранского стекла и уникальные коллекции музея!
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.