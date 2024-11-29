Музей Мочениго - музей костюмов, тканей и духов

Посетители могут увидеть первые флаконы для духов из муранского стекла. Основной достопримечательностью палаццо является Музей Моды и Костюма.

Это единственный дворец с полной обстановкой, уникальной золочёной мебелью и внутри, кажется, будем в гостях у местных аристократов Мочениго.
Музей Мочениго - музей костюмов, тканей и духов
Музей Мочениго - музей костюмов, тканей и духов
Музей Мочениго - музей костюмов, тканей и духов
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии

Очарование муранского стекла

Посетители имеют возможность увидеть удивительные флаконы для духов, выполненные из муранского стекла. Эти произведения искусства поражают своим дизайном и мастерством исполнения, что делает их настоящими шедеврами.

Музей Моды и Костюма

Основной достопримечательностью палаццо является Музей Моды и Костюма. Здесь можно погрузиться в мир моды, который отражает культурные и исторические изменения, происходившие на протяжении веков. Экспозиции музея предлагают уникальную возможность увидеть, как развивалась мода и какие стили были популярны в разные эпохи.

Уникальная атмосфера

Этот дворец отличается не только своими коллекциями, но и атмосферой. Он является единственным дворцом с полной обстановкой, где можно увидеть уникальную золоченую мебель. Прогуливаясь по залам, создается ощущение, что вы находитесь в гостях у местных аристократов Мочениго. Это погружение в историю и культуру придаёт особую ценность вашему визиту.

Планируйте свой визит

Не упустите возможность посетить это замечательное место, где история и искусство соединяются в гармонии. Приезжайте и откройте для себя красоту муранского стекла и уникальные коллекции музея!

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Напротив Музея
Завершение: Внутри музея
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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