Лидо-ди-Венеция — это элегантный и изысканный морской курорт, где живут и местные венецианцы.

Будем насладиться красотой ландшафта и природы, прогуляться 👣 между элегантными виллами в стиле Либерти и знаменитыми отелями.

Начинаем маршрут на Бульваре Санта Мария Элизабетта где посмотрим фасады Либерти отеля Aussonia Ungaria, Виллы Ева, вилла Романелли итд. Доходим до песочного пляжа Адриатики где любил побывать Хемингуэй, Дягилев, Мария Каллас, а недавно снимали фильм 🎥 "Молодой Папа".

Покажу где родилась произведение "Смерти в Венеции" Томаса Манна - отель 🏨 Des Bains. В конце остановимся у Казино и Отеля Еxcelsior где каждый год в сентябре проходит Венецианский Кинофестиваль Золотой Лев и надеемся увидеть какого-то актёра!