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Онлайн-экскурсия «Остров Лидо ди Венеция и Венецианский Кинофестиваль»

Кристина К.
Кристина К. – Гид из Венеции
Лидо-ди-Венеция — это элегантный и изысканный морской курорт, где живут и местные венецианцы.

На экскурсии 🧭 мы в онлайн-режиме прогуляемся по его старинным улочкам.

Насладимся красотой ландшафта и природы, пройдемся между элегантными виллами в стиле Либерти и знаменитыми отелями.

И познакомимся с местом, где каждый год проходит Венецианский кинофестиваль.

Вас ждут очаровательные пейзажи и интереснейшие истории 📖.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🧑‍💻Онлайн
  • 👣Пешеходная
  • 🖥Познавай – не выходя из дома
  • 🕐Длительность 1.25 часа
  • 👫 Группа не более 100 человек

  • €5.99 за человека

    Онлайн-экскурсия
Онлайн-экскурсия «Остров Лидо ди Венеция и Венецианский Кинофестиваль»
Онлайн-экскурсия «Остров Лидо ди Венеция и Венецианский Кинофестиваль»

Что вы увидите

  • Вилла Арт Нуво Ева
  • Вилла Арт Нуво Раванелли
  • Отель Hotel des Bains
  • Казино, Excelsior и Кинофестиваль
  • Адриатическое Море
Лидо-ди-Венеция — это элегантный и изысканный морской курорт, где живут и местные венецианцы.
Будем насладиться красотой ландшафта и природы, прогуляться 👣 между элегантными виллами в стиле Либерти и знаменитыми отелями.
Начинаем маршрут на Бульваре Санта Мария Элизабетта где посмотрим фасады Либерти отеля Aussonia Ungaria, Виллы Ева, вилла Романелли итд. Доходим до песочного пляжа Адриатики где любил побывать Хемингуэй, Дягилев, Мария Каллас, а недавно снимали фильм 🎥 "Молодой Папа".
Покажу где родилась произведение "Смерти в Венеции" Томаса Манна - отель 🏨 Des Bains. В конце остановимся у Казино и Отеля Еxcelsior где каждый год в сентябре проходит Венецианский Кинофестиваль Золотой Лев и надеемся увидеть какого-то актёра!
Что входит
  • Услуги гида (онлайн)
Начало
🚩 Экскурсия пройдет онлайн (время указано по Москве)
Место завершения
🏁 Экскурсия пройдет онлайн
Онлайн-экскурсия «Остров Лидо ди Венеция и Венецианский Кинофестиваль»
Онлайн-экскурсия «Остров Лидо ди Венеция и Венецианский Кинофестиваль»
Онлайн-экскурсия «Остров Лидо ди Венеция и Венецианский Кинофестиваль»

Выберите дату начала онлайн-встречи

  • Это групповая онлайн-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 100 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопрос до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Кристина К.
Кристина К.
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