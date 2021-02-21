Лучшее время для посещения Лидо-ди-Венеция - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и солнечная. В это время также проходит Венецианский кинофестиваль. В апреле и октябре погода ещё комфортная, но может быть более ветреной. Зимой курорт менее загружен, что позволяет насладиться спокойствием и уединением.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Отель Aussonia Ungaria
Вилла Ева
Отель Des Bains
Казино и Отель Excelsior
Описание экскурсии
Элегантный морской курорт Лидо-ди-Венеция
Лидо-ди-Венеция — это не просто курорт, а настоящий уголок изысканности. Здесь живут местные венецианцы, и их повседневная жизнь переплетается с красотой этого места. Давайте подробнее рассмотрим, что предлагает Лидо-ди-Венеция, и как можно насладиться его великолепием.
Прогулка между виллами и отелями
Начнем наше путешествие на Бульваре Санта Мария Элизабетта. Это прекрасное место, где вы сможете насладиться этими удивительными зданиями:
Отель Aussonia Ungaria
Вилла Ева
Вилла Романелли
Здесь каждый уголок пропитан историей и атмосферой утонченности.
Пляж, который вдохновлял великих
Далее мы направимся к песчаному пляжу Адриатики, где когда-то любил отдыхать Эрнест Хемингуэй, Сергей Дягилев, Мария Каллас. Не упустите возможность увидеть место, где снимались сцены для фильма "Молодой Папа".
Культурное наследие
Обязательно загляните в отель Des Bains, где родилось знаменитое произведение "Смерть в Венеции" Томаса Манна. Это место наполнено духом литературы и искусства.
Завершение экскурсии
В завершение мы остановимся у Казино и Отеля Excelsior, где каждый сентябрь проходит Венецианский Кинофестиваль Золотой Лев. Возможно, именно здесь вам повстречается кто-то из знаменитых актёров!
Обратите внимание, для участия в экскурсии необходим минимальный состав группы — 2 человека. Присоединяйтесь к этому незабываемому приключению и откройте для себя все прелести Лидо-ди-Венеция!
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Вилла Арт Нуво Ева
Вилла Арт Нуво Раванелли
Отель Hotel des Bains
Казино, Excelsior и Кинофестиваль
Адриатическое Море
Что включено
Услуги гида
Что не входит в цену
Велосипед 5 евро по желанию
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Санта Мария Элизабетта на Лидо
Завершение: Отель Эксцелсиор
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Виталий
Очень интересная экскурсия по острову Лидо ди Венеция. Мы уже третий раз путешествуем с Кристиной и очень нам с ней нравится общаться. Ее милый акцент, живой, заинтерисованный рассказ об истории читать дальшеуменьшить
этих мест, интересные подробности жизни местных жителей, интересно разработанный маршрут - все нравится. Мы увидели очаровательные старинные сооружения и относительно современные постройки. Мы узнали не только о мировых знаменитостях, побывавших в этих местах, но и о наших соотечественниках, когда-то посетивших эти края. Надемся, что эта экскурсия была не последней. До свидания!
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В
Виталий
Очень интересная экскурсия по острову Лидо ди Венеция. Мы уже третий раз путешествуем с Кристиной и очень нам с ней нравится общаться. Ее милый акцент, живой, заинтерисованный рассказ об истории читать дальшеуменьшить
этих мест, интересные подробности жизни местных жителей, интересно разработанный маршрут - все нравится. Мы увидели очаровательные старинные сооружения и относительно современные постройки. Мы узнали не только о мировых знаменитостях, побывавших в этих местах, но и о наших соотечественниках, когда-то посетивших эти края. Надемся, что эта экскурсия была не последней. До свидания!
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М
Марина
Очень интересная экскурсия по острову Лидо ди Венеция. Мы уже третий раз путешествуем с Кристиной и очень нам с ней нравится общаться. Ее милый акцент, живой, заинтерисованный рассказ об истории читать дальшеуменьшить
этих мест, интересные подробности жизни местных жителей, интересно разработанный маршрут - все нравится. Мы увидели очаровательные старинные сооружения и относительно современные постройки. Мы узнали не только о мировых знаменитостях, побывавших в этих местах, но и о наших соотечественниках, когда-то посетивших эти края. Надемся, что эта экскурсия была не последней. До свидания!
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М
Маргарита
Обожаю экскурсии с Кристиной. Такая она милая, непосредственная. Ну просто прелесть. Ну и, конечно же, её отличные знания. Кристина обращает внимание на какие-то нюансы, на которые бы и не посмотрел, а как они украшают рассказ! И очень хочет побольше нам всего показать в своё любимом городе. Ждём следующих экскурсий. Без Кристины и без её Италии я уже скучаю😊
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М
Маргарита
Обожаю экскурсии с Кристиной. Такая она милая, непосредственная. Ну просто прелесть. Ну и, конечно же, её отличные знания. Кристина обращает внимание на какие-то нюансы, на которые бы и не посмотрел, а как они украшают рассказ! И очень хочет побольше нам всего показать в своё любимом городе. Ждём следующих экскурсий. Без Кристины и без её Италии я уже скучаю😊
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M
Maria
Интереснейшая Экскурсия!!! Это уже третья с Кристиной! Вы умничка! Все время узнаю что-то новое. Ждём новых экскурсий!!!
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