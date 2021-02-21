Остров Лидо ди Венеция, Адриатическое море

Прогулка по Лидо-ди-Венеция: старинные улочки, стильные виллы и знаменитый кинофестиваль ждут вас на этом уникальном курорте
Лидо-ди-Венеция - элегантный курорт, где сочетаются природа и архитектура.

Прогулка начинается на Бульваре Санта Мария Элизабетта, где можно увидеть фасады отеля Aussonia Ungaria и виллы Ева. Маршрут продолжается к песчаным пляжам Адриатики, где бывали Хемингуэй и Дягилев.

Посетители узнают о создании «Смерти в Венеции» в отеле Des Bains и увидят место проведения Венецианского кинофестиваля
4.9
16 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏖️ Элегантные пляжи
  • 🎥 Знаменитый кинофестиваль
  • 🏛️ Архитектура в стиле Либерти
  • 🚴‍♂️ Велосипедные прогулки
  • 📚 Литературные истории

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Лидо-ди-Венеция - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и солнечная. В это время также проходит Венецианский кинофестиваль. В апреле и октябре погода ещё комфортная, но может быть более ветреной. Зимой курорт менее загружен, что позволяет насладиться спокойствием и уединением.
Сейчас август — это идеальное время.
Остров Лидо ди Венеция, Адриатическое море
Остров Лидо ди Венеция, Адриатическое море
Остров Лидо ди Венеция, Адриатическое море

Что можно увидеть

  • Отель Aussonia Ungaria
  • Вилла Ева
  • Отель Des Bains
  • Казино и Отель Excelsior

Описание экскурсии

Элегантный морской курорт Лидо-ди-Венеция

Лидо-ди-Венеция — это не просто курорт, а настоящий уголок изысканности. Здесь живут местные венецианцы, и их повседневная жизнь переплетается с красотой этого места. Давайте подробнее рассмотрим, что предлагает Лидо-ди-Венеция, и как можно насладиться его великолепием.

Прогулка между виллами и отелями

Начнем наше путешествие на Бульваре Санта Мария Элизабетта. Это прекрасное место, где вы сможете насладиться этими удивительными зданиями:

  • Отель Aussonia Ungaria
  • Вилла Ева
  • Вилла Романелли

Здесь каждый уголок пропитан историей и атмосферой утонченности.

Пляж, который вдохновлял великих

Далее мы направимся к песчаному пляжу Адриатики, где когда-то любил отдыхать Эрнест Хемингуэй, Сергей Дягилев, Мария Каллас. Не упустите возможность увидеть место, где снимались сцены для фильма "Молодой Папа".

Культурное наследие

Обязательно загляните в отель Des Bains, где родилось знаменитое произведение "Смерть в Венеции" Томаса Манна. Это место наполнено духом литературы и искусства.

Завершение экскурсии

В завершение мы остановимся у Казино и Отеля Excelsior, где каждый сентябрь проходит Венецианский Кинофестиваль Золотой Лев. Возможно, именно здесь вам повстречается кто-то из знаменитых актёров!

Обратите внимание, для участия в экскурсии необходим минимальный состав группы — 2 человека. Присоединяйтесь к этому незабываемому приключению и откройте для себя все прелести Лидо-ди-Венеция!

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Вилла Арт Нуво Ева
  • Вилла Арт Нуво Раванелли
  • Отель Hotel des Bains
  • Казино, Excelsior и Кинофестиваль
  • Адриатическое Море
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Велосипед 5 евро по желанию
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Санта Мария Элизабетта на Лидо
Завершение: Отель Эксцелсиор
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
4
2
3
2
1
В
Очень интересная экскурсия по острову Лидо ди Венеция. Мы уже третий раз путешествуем с Кристиной и очень нам с ней нравится общаться. Ее милый акцент, живой, заинтерисованный рассказ об истории
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этих мест, интересные подробности жизни местных жителей, интересно разработанный маршрут - все нравится. Мы увидели очаровательные старинные сооружения и относительно современные постройки. Мы узнали не только о мировых знаменитостях, побывавших в этих местах, но и о наших соотечественниках, когда-то посетивших эти края. Надемся, что эта экскурсия была не последней. До свидания!

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В
Очень интересная экскурсия по острову Лидо ди Венеция. Мы уже третий раз путешествуем с Кристиной и очень нам с ней нравится общаться. Ее милый акцент, живой, заинтерисованный рассказ об истории
читать дальшеуменьшить

этих мест, интересные подробности жизни местных жителей, интересно разработанный маршрут - все нравится. Мы увидели очаровательные старинные сооружения и относительно современные постройки. Мы узнали не только о мировых знаменитостях, побывавших в этих местах, но и о наших соотечественниках, когда-то посетивших эти края. Надемся, что эта экскурсия была не последней. До свидания!

Вам был полезен этот отзыв?
М
Очень интересная экскурсия по острову Лидо ди Венеция. Мы уже третий раз путешествуем с Кристиной и очень нам с ней нравится общаться. Ее милый акцент, живой, заинтерисованный рассказ об истории
читать дальшеуменьшить

этих мест, интересные подробности жизни местных жителей, интересно разработанный маршрут - все нравится. Мы увидели очаровательные старинные сооружения и относительно современные постройки. Мы узнали не только о мировых знаменитостях, побывавших в этих местах, но и о наших соотечественниках, когда-то посетивших эти края. Надемся, что эта экскурсия была не последней. До свидания!

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М
Обожаю экскурсии с Кристиной. Такая она милая, непосредственная. Ну просто прелесть. Ну и, конечно же, её отличные знания. Кристина обращает внимание на какие-то нюансы, на которые бы и не посмотрел, а как они украшают рассказ! И очень хочет побольше нам всего показать в своё любимом городе. Ждём следующих экскурсий. Без Кристины и без её Италии я уже скучаю😊
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М
Обожаю экскурсии с Кристиной. Такая она милая, непосредственная. Ну просто прелесть. Ну и, конечно же, её отличные знания. Кристина обращает внимание на какие-то нюансы, на которые бы и не посмотрел, а как они украшают рассказ! И очень хочет побольше нам всего показать в своё любимом городе. Ждём следующих экскурсий. Без Кристины и без её Италии я уже скучаю😊
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M
Интереснейшая Экскурсия!!! Это уже третья с Кристиной! Вы умничка! Все время узнаю что-то новое. Ждём новых экскурсий!!!
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