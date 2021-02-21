Сейчас август — это идеальное время.

Лучшее время для посещения Лидо-ди-Венеция - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и солнечная. В это время также проходит Венецианский кинофестиваль. В апреле и октябре погода ещё комфортная, но может быть более ветреной. Зимой курорт менее загружен, что позволяет насладиться спокойствием и уединением.

Лидо-ди-Венеция - элегантный курорт, где сочетаются природа и архитектура. Прогулка начинается на Бульваре Санта Мария Элизабетта, где можно увидеть фасады отеля Aussonia Ungaria и виллы Ева. Маршрут продолжается к песчаным пляжам Адриатики, где бывали Хемингуэй и Дягилев. Посетители узнают о создании «Смерти в Венеции» в отеле Des Bains и увидят место проведения Венецианского кинофестиваля

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Элегантный морской курорт Лидо-ди-Венеция

Лидо-ди-Венеция — это не просто курорт, а настоящий уголок изысканности. Здесь живут местные венецианцы, и их повседневная жизнь переплетается с красотой этого места. Давайте подробнее рассмотрим, что предлагает Лидо-ди-Венеция, и как можно насладиться его великолепием.

Прогулка между виллами и отелями

Начнем наше путешествие на Бульваре Санта Мария Элизабетта. Это прекрасное место, где вы сможете насладиться этими удивительными зданиями:

Отель Aussonia Ungaria

Вилла Ева

Вилла Романелли

Здесь каждый уголок пропитан историей и атмосферой утонченности.

Пляж, который вдохновлял великих

Далее мы направимся к песчаному пляжу Адриатики, где когда-то любил отдыхать Эрнест Хемингуэй, Сергей Дягилев, Мария Каллас. Не упустите возможность увидеть место, где снимались сцены для фильма "Молодой Папа".

Культурное наследие

Обязательно загляните в отель Des Bains, где родилось знаменитое произведение "Смерть в Венеции" Томаса Манна. Это место наполнено духом литературы и искусства.

Завершение экскурсии

В завершение мы остановимся у Казино и Отеля Excelsior, где каждый сентябрь проходит Венецианский Кинофестиваль Золотой Лев. Возможно, именно здесь вам повстречается кто-то из знаменитых актёров!

Обратите внимание, для участия в экскурсии необходим минимальный состав группы — 2 человека. Присоединяйтесь к этому незабываемому приключению и откройте для себя все прелести Лидо-ди-Венеция!