Индивидуальная
до 6 чел.
Острова венецианской лагуны: Мурано и Бурано
Начало: P. za San Marco, Venezia
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от €170 за всё до 6 чел.
Водная прогулка
Острова Венецианской лагуны Мурано, Бурано и Торчелло
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности с туристом
Завтра в 15:00
2 апр в 09:00
€250 за всё до 5 чел.
Водная прогулка
День на парусной яхте с закусками и вином
Начало: Джудекка
Расписание: По договоренности с туристом
Завтра в 09:00
2 апр в 09:00
€390 за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Лидо»
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Сейчас в Венеции в категории "Лидо" можно забронировать 3 экскурсии от 170 до 390. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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