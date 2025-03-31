Лидо – экскурсии в Венеции

Найдено 3 экскурсии в категории «Лидо» в Венеции на русском языке, цены от €170. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Острова венецианской лагуны: Мурано и Бурано
Пешая
2.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Острова венецианской лагуны: Мурано и Бурано
Начало: P. za San Marco, Venezia
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от €170 за всё до 6 чел.
Острова Венецианской лагуны Мурано, Бурано и Торчелло
Пешая
На катере
5 часов
1 отзыв
Водная прогулка
Острова Венецианской лагуны Мурано, Бурано и Торчелло
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности с туристом
Завтра в 15:00
2 апр в 09:00
€250 за всё до 5 чел.
День на парусной яхте с закусками и вином
На яхте
6 часов
Водная прогулка
День на парусной яхте с закусками и вином
Начало: Джудекка
Расписание: По договоренности с туристом
Завтра в 09:00
2 апр в 09:00
€390 за всё до 5 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Лидо»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Венеции
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Острова венецианской лагуны: Мурано и Бурано
  2. Острова Венецианской лагуны Мурано, Бурано и Торчелло
  3. День на парусной яхте с закусками и вином
Какие места ещё посмотреть в Венеции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Дворец Дожей
  2. Самое главное
  3. Мост Риальто
  4. Сан-Марко
  5. Мост Вздохов
  6. Гранд-канал
  7. Собор Святого Марка
  8. Набережная
  9. Площадь Сан-Марко
  10. Мурано
Сколько стоит экскурсия по Венеции в марте 2025
Сейчас в Венеции в категории "Лидо" можно забронировать 3 экскурсии от 170 до 390. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Венеции (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Лидо», 2 ⭐ отзыва, цены от €170. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май