Описанию красот Венеции можно посвятить целые тома, но я расскажу о самых известных, таких как Площадь и Базилика Святого Марка, Колокольня, Башня с Часами, Дворец Дожей, Соломенный Мост и Мост Вздохов, Сан Заккария, Санта Мария Формоза, Риальто и Рыбный рынок.

Посетите мастерскую по изготовлению венецианских карнавальных и театральных масок. Расскажу вам историю 📖 возникновения Карнавала, историю масок. Узнаете какую маску носил Джакомо Казанова и что за маска La moretta.

Историю куртизанок, где они бывали, что надевали. Страшную тайну строительства моста Риальто и многое другое.

При посещении Венеции много интересного ускользает от взгляда гостей города. При встрече меня часто спрашивают: Как устроена и построена Венеция? Какой водопровод? Как строили и устроены колодцы, в лагуне ведь вода солёная? Как устроена канализация? Уходит ли Венеция под воду?

Если Вам интересна неспешная прогулка 👣, увлекательная беседа, знакомство с бытом и историей местных жителей, то приглашаю Вас познакомиться с Венецией!