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Прогулка по легендам Венеции

5
5 отзывов
Валерий
Валерий – Гид из Венеции
Неспешная прогулка 👣, увлекательная беседа, знакомство с историей 📖 и бытом жителей Венеции.

Мы побываем в самых знаковых местах, например, на мосту Риальто и на площадь Сан Марко.

Посетим мастерскую по изготовлению венецианских карнавальных и театральных масок.

Кроме того, я проведу вас на рыбный рынок Пескария, которому уже 600 лет.

По пути я расскажу подробнее об истории Венеции, и её легендах, бродящих по узким улочкам из уст в уста.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €185 за экскурсию

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Прогулка по легендам Венеции
Прогулка по легендам Венеции

Что вы увидите

  • Площадь и Базилика Святого Марка
  • Колокольня
  • Башня с Часами
  • Дворец Дожей
  • Соломенный Мост и Мост Вздохов
  • Сан Заккария
  • Санта Мария Формоза
  • Риальто и Рыбный рынок.
Описанию красот Венеции можно посвятить целые тома, но я расскажу о самых известных, таких как Площадь и Базилика Святого Марка, Колокольня, Башня с Часами, Дворец Дожей, Соломенный Мост и Мост Вздохов, Сан Заккария, Санта Мария Формоза, Риальто и Рыбный рынок.
Посетите мастерскую по изготовлению венецианских карнавальных и театральных масок. Расскажу вам историю 📖 возникновения Карнавала, историю масок. Узнаете какую маску носил Джакомо Казанова и что за маска La moretta.
Историю куртизанок, где они бывали, что надевали. Страшную тайну строительства моста Риальто и многое другое.
При посещении Венеции много интересного ускользает от взгляда гостей города. При встрече меня часто спрашивают: Как устроена и построена Венеция? Какой водопровод? Как строили и устроены колодцы, в лагуне ведь вода солёная? Как устроена канализация? Уходит ли Венеция под воду?
Если Вам интересна неспешная прогулка 👣, увлекательная беседа, знакомство с бытом и историей местных жителей, то приглашаю Вас познакомиться с Венецией!
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Проезд на водном транспорте 7
  • 5 евро (суточный проездной 20 евро)
Начало
🚩 По договоренности (холл отеля в Венеции, перрон жд вокзала, Площадь Рима)
Место завершения
🏁 По договоренности
Прогулка по легендам Венеции
Прогулка по легендам Венеции
Прогулка по легендам Венеции
Прогулка по легендам Венеции

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Валерий
Валерий
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5 отзывов оставили туристы

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