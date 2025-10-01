Невообразимая Венеция После завтрака мы отправимся на остров разноцветного стекла — Мурано. Посмотрим, как поразительные стеклянные мастерские, работающие со средневековья, создают свои очаровательные творения. Насладимся видами ярких домиков и местной архитектуры. Ах, да, здесь практически нет туристов, поэтому можно не торопясь насладиться видами и пополнить ленту друзей необычными снимками! Затем окунёмся в самые ключевые и секретные места Венеции, о которых знают лишь местные. Прогуляемся по узким улочкам на площадь Сан-Марко. Увидим мост Риальто, рыбный рынок, местные церквушки и осмотрим город с высоты итальянских крыш. Посетим ресторан с настоящей итальянской кухней, скрытый от глаз туристов, который посещают в основном местные — там вкусно и недорого. Вечером прибываем обратно в апартаменты. По желанию я подскажу, какие места обязательно стоит посетить вечером. Ведь прогулки по ночной Венеции — совершенно другая атмосфера! Эта ночь надолго сохранится в памяти, а впечатления ещё не раз захочется пересказывать близким. Падова (по желанию) Исследуем прекрасную Падову! Погружаясь в романтику с головой, добираемся на местном поезде в окружении итальянцев. По вашему желанию я покажу вам самые привлекательные бутики, сторгуюсь с продавцами за лучшую для вас цену! Падова практически не знакома туристам, что не мешает ей покорить ваше сердце, поэтому здесь максимально сохранился колорит и дух Италии. Это чувствуется не только в старинных домах, но и в прохожих — чего стоят настоящие итальянские мужчины! А так ли правдивы легенды и мифы, витающие вокруг этого народа, я с удовольствием расскажу. Виченцо (по желанию) Отправляемся открывать для себя красивейший город Виченцо! День дополнит посещение таких мест, как Базилика Палладиана, Палаццо Кьерикати, Вилла «Ла-Ротонда», Палаццо Барбаран, театр «Олимпико». А во время обеда узнаем, насколько местные традиции и привычки отличаются от наших. Так ли верны стереотипы? И как же всё-таки живётся нашим людям в Италии? Искренние рассказы о быте, приключениях и впечатлениях надолго запомнятся вам. Важная информация:

Возможны экскурсии в городах: Венеция, Виченца, Падова.