Исследуйте острова Мурано, Бурано и Торчелло с воды. Насладитесь потрясающим видом на Венецианскую лагуну с моторной лодки. Посетите первый остров устья, который был основан в V веке.
Описание водной прогулкиЧто вас ожидает: Незабываемый круиз на Мурано, Бурано и Торчелло Откройте для себя художественное сердце Венеции в незабываемом круизе на моторной лодке. Полюбуйтесь потрясающим видом на лагуну с панорамной лодки во время круиза к островам Мурано, Бурано и Торчелло. Наслаждайтесь аудиогидом с цифровой картой, чтобы самостоятельно открыть для себя историю и легенды трех островов, а также сделать чудесные снимки Венеции и ее лагуны. Посмотрите бенедиктинский монастырь 16-го века на Сан-Джорджо-Маджоре и пройдите через знаменитое Венецианское Лидо, прежде чем прибыть на Мурано. Посетите один из стеклодувных заводов своей стекольной промышленности, известный во всем мире своими изысканными технологиями и использованием цвета. Продолжите путь к соседнему острову Бурано и полюбуйтесь ярко раскрашенными рыбацкими домами. Посмотрите на некоторые из кружевных изделий, изготовленных на острове, а затем отправьтесь на малонаселенный остров Торчелло, где в 452 году нашей эры впервые был основан лиман. Полюбуйтесь мозаикой собора Санта-Мария-Ассунта и посмотрите на прилегающую церковь Санта-Фоска как единственное напоминание о славном прошлом острова. Важная информация:
- Не подходит для людей на инвалидных креслах и людей с ограниченными возможностями передвижения • Запрещено: крупногабаритный багаж, детские коляски, домашние животные • Лодки полностью закрытые, и тур состоится даже в случае дождя или снега • Если погода будет исключительно плохой, поездку могут перенести на более поздний срок • Поездка будет разделена с другими гостями и может быть многоязычной • Во второй половине дня регаты Бурано 16 сентября поездка не остановится в Торчелло • Вы получите аудиогид по электронной почте. Затем аудиогид необходимо загрузить на свой мобильный телефон. Меры по борьбе с Covid-19:.
- Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесете с собой • Вы должны использовать собственные наушники • Все участники в возрасте от 12 лет должны предъявить Reinforced Green Pass, который действителен в ЕС и имеет поддающийся проверке QR-код. Reinforced Green Pass можно получить, только загрузив в приложение Green Pass или Covid Certificate доказательство полной вакцинации, либо доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19.
- Все участники также должны иметь при себе действительное удостоверение личности государственного образца с фотографией (например, паспорт, водительские права и т. п.).
Ежедневно в 10:30 и в 14:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мурано
- Бурано
- Торчелло
Что включено
- Комментарии на борту от гида (английский, итальянский)
- Лодка с панорамным видом и туалетом
- Аудиогид с цифровой картой, чтобы познакомиться с историей островов (можно загрузить на свой мобильный телефон)
Что не входит в цену
- Еда и напитки
- Входные билеты в тур. места на Торчелло
- Туристический гид
Место начала и завершения?
Calle Seconda de la Fava, 4562, 30122 Venezia
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:30 и в 14:00.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
