Индивидуальная
до 4 чел.
Бакаро-тур по Венеции: стать венецианцем на 3 часа
Погрузитесь в атмосферу Венеции, как местный житель. Посетите скрытые уголки города и насладитесь вкусом настоящих итальянских закусок
19 янв в 15:00
21 янв в 12:00
€130 за всё до 4 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 6 чел.
Запрятанные уголки Венеции
Погрузитесь в уникальную атмосферу Венеции, исследуя её скрытые уголки вместе с личным гидом
Завтра в 15:00
19 янв в 09:00
€166
€195 за всё до 6 чел.
-
5%
Водная прогулка
Ночная Венеция: пешком и по воде в компании венецианца
Погрузиться в атмосферу древнего города, увидеть Риво Альто и дом Дездемоны
Сегодня в 18:30
Завтра в 16:30
€261
€274 за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Знакомство с Венецией в мини-группе
Исследуйте Венецию в дружеской обстановке! Посетите площадь Сан-Марко, Дворец дожей, Гранд-канал и старинные мосты. Узнайте мифы и легенды о городе
Начало: У моста Конституции
Расписание: ежедневно в 08:30, 11:00, 15:00 и 17:30
Завтра в 08:30
19 янв в 08:30
€47 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Первый день в Венеции
Увидеть главные места города и узнать их тайны
28 янв в 08:00
29 янв в 08:00
€187 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомство с Венецией
Экскурсия по Венеции для тех, кто хочет узнать город глубже. Посетите знаковые места и узнайте их историю
Завтра в 09:00
21 янв в 09:00
€180 за всё до 10 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 10 чел.
Венецианское искусство в Скуолах Гранде
Индивидуальная экскурсия по трем красивейшим скуолам Венеции, где вы узнаете об их истории и насладитесь шедеврами великих художников
Завтра в 09:00
19 янв в 12:30
€243
€269 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
до 8 чел.
Влюбляю в Венецию через фото
Погрузитесь в атмосферу Венеции, прогуливаясь по её живописным улицам и каналам. Узнайте о жизни города и получите сотни великолепных фотографий
Завтра в 08:00
19 янв в 08:00
€150 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Галерея Академии: шедевры венецианских художников
Погрузитесь в мир венецианской живописи, открывая шедевры Тициана, Веронезе и других мастеров в компании опытного гида
Начало: Напротив музея
19 янв в 10:30
20 янв в 10:30
€174 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Понять шедевры Тициана
Пройдите по трём районам Венеции, чтобы рассмотреть шедевры Тициана, узнать о его жизни и творчестве, а также найти скрытые смыслы на его полотнах
Завтра в 10:30
19 янв в 12:30
€329 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
По следам Казановы
Пройдите по улицам Венеции, где жил Казанова, узнайте его тайны и посетите знаковые места его жизни. Погружение в атмосферу 18 века гарантировано
Начало: На площади Сан-Марко
19 янв в 10:30
20 янв в 10:30
€160 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Прогулка по фотогеничной и аутентичной Венеции
Погрузитесь в атмосферу Венеции: секретные места, живописные уголки и уникальные истории ждут вас в этом индивидуальном туре
Начало: У моста Ponte delle Guglie
2 фев в 07:00
3 фев в 07:00
от €150 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из аэропорта Марко Поло в отель - на индивидуальном катере
Приезжайте в Венецию с комфортом и стилем, избегая сложностей с переноской багажа по мостам. Ваш личный катер ждет
Начало: В зале прибытия аэропорта Марко Поло, Венеция
Завтра в 15:00
19 янв в 08:00
€395 за всё до 4 чел.
Квест
до 5 чел.
Детский квест по городу или Дворцу дожей
Это было по-настоящему захватывающее приключение, которое мы никогда не забудем
Начало: На площади Сан-Марко
19 янв в 10:30
20 янв в 10:30
€150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Дворец дожей и музеи площади Сан-Марко
Исследуйте сокровища Венеции: от готической архитектуры Дворца дожей до величия музеев площади Сан-Марко
Сегодня в 18:30
Завтра в 10:00
€334 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Венеция: отражение 18 века
Погрузитесь в атмосферу Венеции 18 века, пройдите по следам великих личностей и их историй
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:00
€160 за всё до 6 чел.
Водная прогулка
Поездка на острова Мурано и Бурано
Посетите острова Мурано и Бурано в Венеции и узнайте об их уникальных традициях. Погрузитесь в атмосферу спокойствия и красоты
Начало: Piazzale Roma, перед магазином Coop
Завтра в 11:00
19 янв в 11:00
€334 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
до 8 чел.
Фотосессия в Венеции
Венеция - идеальное место для фотосессии. Поймайте самые искренние моменты на фоне старинной архитектуры и уютных улочек. Уникальные фотографии на память
20 янв в 08:00
21 янв в 08:00
€400 за всё до 8 чел.
-
10%
Водная прогулка
Венеция и острова венецианской лагуны
Увидели город таким, что захотелось стать местным жителем
19 янв в 10:00
20 янв в 10:00
€207
€229 за всё до 8 чел.
-
10%
Водная прогулка
По волнам величественного Гранд-канала
Взглянуть на Венецию с воды и насладиться её изысканными дворцами
Сегодня в 18:30
Завтра в 15:00
€117
€130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Дворец Ка-Реццонико в Венеции
Побывать в музее быта 18 века и погрузиться в атмосферу итальянской роскоши
Начало: У музея
19 янв в 10:30
21 янв в 10:30
€160 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Дворцы, каналы и мосты Венеции - обзорная экскурсия
Увидеть визитные карточки города и узнать историю города на воде
Начало: У вокзала
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Необычная прогулка по Венеции с оперной певицей
Погрузитесь в мир венецианских улочек и мостов в компании оперной певицы, которая откроет вам тайны и легенды этого волшебного города
19 янв в 14:30
20 янв в 15:30
€190 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Mузей костюма и парфюмерии в Палаццо Мочениго
Осмотреть роскошные залы дворца, послушать ароматы эпохи и узнать, как одевалась венецианская знать
Начало: Возле Палаццо Мочениго
20 янв в 10:30
21 янв в 10:30
€200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Другая Венеция
Из сердца Венеции, квартала Риальто, отправимся в район для местных - Каннареджо. Будет красиво, живо, ярко и познавательно
Начало: В райне Риальто или станции ж/д вокзала
Завтра в 09:00
19 янв в 09:00
от €209 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Венеция Бродского, Айвазовского и Вероники Франко
Увидеть город глазами архитекторов, художников, поэтов, куртизанок и императриц
Начало: У Галерея Академии
Сегодня в 18:30
Завтра в 10:00
€160 за всё до 4 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 9 чел.
Скрытая Венеция
Погулять по местам, где редко ступает нога туриста
Начало: Рядом с остановкой вапоретто Fondamente Nove
20 янв в 10:30
22 янв в 10:30
от €247
€260 за всё до 9 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотосессия: счастливые моменты в Венеции
Прогулка по нетуристической Венеции с местным жителем. Узнайте секреты города и получите живые фото на память
Начало: На площади Сан-Марко
Завтра в 09:30
19 янв в 09:30
€80 за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Венеции в Мурано: стекло, традиции и реликвии
Узнать историю ремесла и разгадать древние мозаики
Начало: На набережной Венеции Nove (Fondamente Nove)
2 фев в 09:30
3 фев в 09:30
от €208 за всё до 8 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 7 чел.
Завораживающее знакомство с Венецией
Пройти по знаковым местам и почувствовать городскую атмосферу
Начало: На площади Рома
20 янв в 09:30
21 янв в 09:00
от €247
€260 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- EEvgeniia14 января 2026Мы «влюбились» в Венецию благодаря Анне. Она настоящая местная жительница, прекрасно знакома с городом, рассказывает очень увлекательно, сочетая исторические факты
- ААлексей14 января 2026Экскурсия очень понравилась, спасибо. Маршрут очень интересный, много не туристических мест, нет толп туристов, при этом посетили очень интересные места.
- ММария13 января 2026С Ольгой получилась очень душевная прогулка по красотам Венеции. Экскурсия была обзорная, но с авторскими дополнениями.
Я узнала много интересного про
- DDaria12 января 2026Мы были в Венеции в конце декабря, сразу после католического Рождества. Это была моя первая поездка в Венецию, но не
- ЕЕлена11 января 2026Анна - лучший в мире гид! Мы никогда еще не встречали настолько структурированной, динамичной, безумного интересной и увлекательной экскурсии! Время
- ИИрина8 января 2026Экскурсия с Анной прошла на одном дыхании. Понравилось абсолютно все: подача материала, предложенные для просмотра локации. И главное - Анна прекрасный рассказчик, влюбленный в Венецию и очень позитивный человек! Было интересно!!!
Очень советую экскурсию с Анной!
- ААлеся7 января 2026Наташа, благодарю!
Для меня важно в новом месте иметь проводника. Наталья — именно такой человек. Город знает, любит, живет в нем,
- ККсения6 января 2026Ольга,очень приятный собеседник и располагающая к себе девушка!
Сделал очень хорошие фото,оперативно прислала готовые варианты (на память о Прекрасном городе)
Подсказала по локальной кухне и интересующимся вопросам. Однозначно рекомендую.
- ААнна3 января 2026Отлично продуманная экскурсия, увидели много интересных локаций, при этом маршрут продуман так, чтобы избежать скоплений туристов и посмотреть город глазами
- ВВалерия2 января 2026Я третий раз в Венеции, но благодаря Свете город мне открылся с новой стороны! Хоть 1 января мало что работало
