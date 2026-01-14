Мои заказы

Для иностранцев – экскурсии в Венеции

Найдено 35 экскурсий в категории «Для иностранцев» в Венеции на русском языке, цены от €47, скидки до 15%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Бакаро-тур по Венеции: стать венецианцем на 3 часа
Пешая
3 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Бакаро-тур по Венеции: стать венецианцем на 3 часа
Погрузитесь в атмосферу Венеции, как местный житель. Посетите скрытые уголки города и насладитесь вкусом настоящих итальянских закусок
19 янв в 15:00
21 янв в 12:00
€130 за всё до 4 чел.
Запрятанные уголки Венеции
Пешая
2 часа
-
15%
135 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Запрятанные уголки Венеции
Погрузитесь в уникальную атмосферу Венеции, исследуя её скрытые уголки вместе с личным гидом
Завтра в 15:00
19 янв в 09:00
€166€195 за всё до 6 чел.
Ночная Венеция: пешком и по воде в компании венецианца
2.5 часа
-
5%
120 отзывов
Водная прогулка
Ночная Венеция: пешком и по воде в компании венецианца
Погрузиться в атмосферу древнего города, увидеть Риво Альто и дом Дездемоны
Сегодня в 18:30
Завтра в 16:30
€261€274 за всё до 7 чел.
Знакомство с Венецией в мини-группе
Пешая
2 часа
94 отзыва
Мини-группа
до 4 чел.
Знакомство с Венецией в мини-группе
Исследуйте Венецию в дружеской обстановке! Посетите площадь Сан-Марко, Дворец дожей, Гранд-канал и старинные мосты. Узнайте мифы и легенды о городе
Начало: У моста Конституции
Расписание: ежедневно в 08:30, 11:00, 15:00 и 17:30
Завтра в 08:30
19 янв в 08:30
€47 за человека
Первый день в Венеции
Пешая
2.5 часа
270 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Первый день в Венеции
Увидеть главные места города и узнать их тайны
28 янв в 08:00
29 янв в 08:00
€187 за всё до 6 чел.
Знакомство с Венецией
Пешая
3 часа
21 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомство с Венецией
Экскурсия по Венеции для тех, кто хочет узнать город глубже. Посетите знаковые места и узнайте их историю
Завтра в 09:00
21 янв в 09:00
€180 за всё до 10 чел.
Венецианское искусство в Скуолах Гранде
2.5 часа
-
10%
7 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Венецианское искусство в Скуолах Гранде
Индивидуальная экскурсия по трем красивейшим скуолам Венеции, где вы узнаете об их истории и насладитесь шедеврами великих художников
Завтра в 09:00
19 янв в 12:30
€243€269 за всё до 10 чел.
Влюбляю в Венецию через фото
Пешая
1.5 часа
12 отзывов
Фотопрогулка
до 8 чел.
Влюбляю в Венецию через фото
Погрузитесь в атмосферу Венеции, прогуливаясь по её живописным улицам и каналам. Узнайте о жизни города и получите сотни великолепных фотографий
Завтра в 08:00
19 янв в 08:00
€150 за всё до 8 чел.
Галерея Академии: шедевры венецианских художников
1.5 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Галерея Академии: шедевры венецианских художников
Погрузитесь в мир венецианской живописи, открывая шедевры Тициана, Веронезе и других мастеров в компании опытного гида
Начало: Напротив музея
19 янв в 10:30
20 янв в 10:30
€174 за всё до 5 чел.
Понять шедевры Тициана
Пешая
3 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Понять шедевры Тициана
Пройдите по трём районам Венеции, чтобы рассмотреть шедевры Тициана, узнать о его жизни и творчестве, а также найти скрытые смыслы на его полотнах
Завтра в 10:30
19 янв в 12:30
€329 за всё до 10 чел.
По следам Казановы
Пешая
1.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
По следам Казановы
Пройдите по улицам Венеции, где жил Казанова, узнайте его тайны и посетите знаковые места его жизни. Погружение в атмосферу 18 века гарантировано
Начало: На площади Сан-Марко
19 янв в 10:30
20 янв в 10:30
€160 за всё до 5 чел.
Прогулка по фотогеничной и аутентичной Венеции
Пешая
1.5 часа
79 отзывов
Индивидуальная
Прогулка по фотогеничной и аутентичной Венеции
Погрузитесь в атмосферу Венеции: секретные места, живописные уголки и уникальные истории ждут вас в этом индивидуальном туре
Начало: У моста Ponte delle Guglie
2 фев в 07:00
3 фев в 07:00
от €150 за человека
Из аэропорта Марко Поло в отель - на индивидуальном катере
На катере
1 час
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из аэропорта Марко Поло в отель - на индивидуальном катере
Приезжайте в Венецию с комфортом и стилем, избегая сложностей с переноской багажа по мостам. Ваш личный катер ждет
Начало: В зале прибытия аэропорта Марко Поло, Венеция
Завтра в 15:00
19 янв в 08:00
€395 за всё до 4 чел.
Детский квест по городу или Дворцу дожей
Пешая
1.5 часа
61 отзыв
Квест
до 5 чел.
Детский квест по городу или Дворцу дожей
Это было по-настоящему захватывающее приключение, которое мы никогда не забудем
Начало: На площади Сан-Марко
19 янв в 10:30
20 янв в 10:30
€150 за всё до 5 чел.
Дворец дожей и музеи площади Сан-Марко
3 часа
51 отзыв
Индивидуальная
до 8 чел.
Дворец дожей и музеи площади Сан-Марко
Исследуйте сокровища Венеции: от готической архитектуры Дворца дожей до величия музеев площади Сан-Марко
Сегодня в 18:30
Завтра в 10:00
€334 за всё до 8 чел.
Венеция: отражение 18 века
Пешая
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Венеция: отражение 18 века
Погрузитесь в атмосферу Венеции 18 века, пройдите по следам великих личностей и их историй
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:00
€160 за всё до 6 чел.
Поездка на острова Мурано и Бурано
4.5 часа
13 отзывов
Водная прогулка
Поездка на острова Мурано и Бурано
Посетите острова Мурано и Бурано в Венеции и узнайте об их уникальных традициях. Погрузитесь в атмосферу спокойствия и красоты
Начало: Piazzale Roma, перед магазином Coop
Завтра в 11:00
19 янв в 11:00
€334 за всё до 10 чел.
Фотосессия в Венеции
Пешая
2 часа
4 отзыва
Фотопрогулка
до 8 чел.
Фотосессия в Венеции
Венеция - идеальное место для фотосессии. Поймайте самые искренние моменты на фоне старинной архитектуры и уютных улочек. Уникальные фотографии на память
20 янв в 08:00
21 янв в 08:00
€400 за всё до 8 чел.
Венеция и острова венецианской лагуны
Пешая
3 часа
-
10%
128 отзывов
Водная прогулка
Венеция и острова венецианской лагуны
Увидели город таким, что захотелось стать местным жителем
19 янв в 10:00
20 янв в 10:00
€207€229 за всё до 8 чел.
По волнам величественного Гранд-канала
На катере
1 час
-
10%
19 отзывов
Водная прогулка
По волнам величественного Гранд-канала
Взглянуть на Венецию с воды и насладиться её изысканными дворцами
Сегодня в 18:30
Завтра в 15:00
€117€130 за всё до 4 чел.
Дворец Ка-Реццонико в Венеции
1.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Дворец Ка-Реццонико в Венеции
Побывать в музее быта 18 века и погрузиться в атмосферу итальянской роскоши
Начало: У музея
19 янв в 10:30
21 янв в 10:30
€160 за всё до 5 чел.
Дворцы, каналы и мосты Венеции - обзорная экскурсия
Пешая
2 часа
77 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Дворцы, каналы и мосты Венеции - обзорная экскурсия
Увидеть визитные карточки города и узнать историю города на воде
Начало: У вокзала
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:00
€200 за всё до 4 чел.
Необычная прогулка по Венеции с оперной певицей
Пешая
2.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Необычная прогулка по Венеции с оперной певицей
Погрузитесь в мир венецианских улочек и мостов в компании оперной певицы, которая откроет вам тайны и легенды этого волшебного города
19 янв в 14:30
20 янв в 15:30
€190 за всё до 4 чел.
Mузей костюма и парфюмерии в Палаццо Мочениго
1.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Mузей костюма и парфюмерии в Палаццо Мочениго
Осмотреть роскошные залы дворца, послушать ароматы эпохи и узнать, как одевалась венецианская знать
Начало: Возле Палаццо Мочениго
20 янв в 10:30
21 янв в 10:30
€200 за всё до 5 чел.
Другая Венеция
Пешая
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Другая Венеция
Из сердца Венеции, квартала Риальто, отправимся в район для местных - Каннареджо. Будет красиво, живо, ярко и познавательно
Начало: В райне Риальто или станции ж/д вокзала
Завтра в 09:00
19 янв в 09:00
от €209 за всё до 5 чел.
Венеция Бродского, Айвазовского и Вероники Франко
Пешая
2 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Венеция Бродского, Айвазовского и Вероники Франко
Увидеть город глазами архитекторов, художников, поэтов, куртизанок и императриц
Начало: У Галерея Академии
Сегодня в 18:30
Завтра в 10:00
€160 за всё до 4 чел.
Скрытая Венеция
Пешая
3 часа
-
5%
40 отзывов
Индивидуальная
до 9 чел.
Скрытая Венеция
Погулять по местам, где редко ступает нога туриста
Начало: Рядом с остановкой вапоретто Fondamente Nove
20 янв в 10:30
22 янв в 10:30
от €247€260 за всё до 9 чел.
Фотосессия: счастливые моменты в Венеции
Пешая
1.5 часа
9 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотосессия: счастливые моменты в Венеции
Прогулка по нетуристической Венеции с местным жителем. Узнайте секреты города и получите живые фото на память
Начало: На площади Сан-Марко
Завтра в 09:30
19 янв в 09:30
€80 за человека
Из Венеции в Мурано: стекло, традиции и реликвии
Пешая
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Венеции в Мурано: стекло, традиции и реликвии
Узнать историю ремесла и разгадать древние мозаики
Начало: На набережной Венеции Nove (Fondamente Nove)
2 фев в 09:30
3 фев в 09:30
от €208 за всё до 8 чел.
Завораживающее знакомство с Венецией
Пешая
3 часа
-
5%
39 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Завораживающее знакомство с Венецией
Пройти по знаковым местам и почувствовать городскую атмосферу
Начало: На площади Рома
20 янв в 09:30
21 янв в 09:00
от €247€260 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • E
    Evgeniia
    14 января 2026
    Первый день в Венеции
    Мы «влюбились» в Венецию благодаря Анне. Она настоящая местная жительница, прекрасно знакома с городом, рассказывает очень увлекательно, сочетая исторические факты
    читать дальше

    с интересными легендами. Анна знаток искусства и слушать её можно бесконечно. . Маршрут был продуман так, что мы увидели и главные «сокровища» Венеции, и уютные улочки,которые сохранили свой многовековой колорит и настоящий дух города. Экскурсия прошла в комфортном темпе — было достаточно времени, чтобы рассмотреть детали, сделать фотографии. Анна рассказала нам и о местной кухне, моде и обычаях венецианцев, посоветовала отличные рестораны и даже любимые блюда местных жителей, сориентировала где и как сэкономить и помогла нам заказать водное такси. В общем, благодаря Анне наша поездка в Венецию была очень интересной и комфортной. Мы очень ей благодарны за отлично проведенное время🌹

    Мы «влюбились» в Венецию благодаря Анне. Она настоящая местная жительница, прекрасно знакома с городом, рассказывает оченьМы «влюбились» в Венецию благодаря Анне. Она настоящая местная жительница, прекрасно знакома с городом, рассказывает очень
  • А
    Алексей
    14 января 2026
    Запрятанные уголки Венеции
    Экскурсия очень понравилась, спасибо. Маршрут очень интересный, много не туристических мест, нет толп туристов, при этом посетили очень интересные места.
  • М
    Мария
    13 января 2026
    Венеция Бродского, Айвазовского и Вероники Франко
    С Ольгой получилась очень душевная прогулка по красотам Венеции. Экскурсия была обзорная, но с авторскими дополнениями.
    Я узнала много интересного про
    читать дальше

    известных писателях и культурных деятелях, которые посещали Венецию.
    Гид подходит к организации экскурсии индивидуально, подстраивается под интересы туриста.
    Ольга посоветовала хорошие ракурсы для фотографий и бар, где подают самый лучший Беллини в Венеции.

    Спасибо за экскурсию!

    С Ольгой получилась очень душевная прогулка по красотам Венеции. Экскурсия была обзорная, но с авторскими дополнениямиС Ольгой получилась очень душевная прогулка по красотам Венеции. Экскурсия была обзорная, но с авторскими дополнениямиС Ольгой получилась очень душевная прогулка по красотам Венеции. Экскурсия была обзорная, но с авторскими дополнениямиС Ольгой получилась очень душевная прогулка по красотам Венеции. Экскурсия была обзорная, но с авторскими дополнениями
  • D
    Daria
    12 января 2026
    Первый день в Венеции
    Мы были в Венеции в конце декабря, сразу после католического Рождества. Это была моя первая поездка в Венецию, но не
    читать дальше

    первая для моего молодого человека. По дороге в Венецию мы решили, что нам нужна экскурсия! Конечно, можно сколь угодно гулять по улицам, заходить в музеи, но не зная истории, интересных подробностей и деталей, которые знают только эксперты - получить full experience сложно! Мы были очень рады, что Анна нам открыла Венецию, такую, которую она знает, любит и чувствует! Наша экскурсия пролетела незаметно, мы посвятили время истории, Анна рассказала нам много интересных деталей про религию, становление Венеции, строительство, музеи, истории, которые связаны с теми или иными местами, мы так же получили рекомендации по местам, куда стоит заглянуть, чтобы насладиться Венецианскими блюдами.
    Счастливые и довольные после экскурсии мы покатались на гондоле и посмотрели на многие места на маршруте нашей экскурсии с воды.
    От души благодарим за прекрасную экскурсию и рекомендацию мест! Мы не прощаемся и говорим до следующей встречи!

  • Е
    Елена
    11 января 2026
    Первый день в Венеции
    Анна - лучший в мире гид! Мы никогда еще не встречали настолько структурированной, динамичной, безумного интересной и увлекательной экскурсии! Время
    читать дальше

    пролетело незаметно, теперь мечтаем снова вернуться в Венецию и продолжить изучать ее вместе с Анной! Потрясающая подача, юмор и безумно доброжелательное отношение! Анна, спасибо Вам! Успехов и до новых встреч!

  • И
    Ирина
    8 января 2026
    Первый день в Венеции
    Экскурсия с Анной прошла на одном дыхании. Понравилось абсолютно все: подача материала, предложенные для просмотра локации. И главное - Анна прекрасный рассказчик, влюбленный в Венецию и очень позитивный человек! Было интересно!!!
    Очень советую экскурсию с Анной!
  • А
    Алеся
    7 января 2026
    Запрятанные уголки Венеции
    Наташа, благодарю!

    Для меня важно в новом месте иметь проводника. Наталья — именно такой человек. Город знает, любит, живет в нем,
    читать дальше

    а, значит, понимает, как живет он.
    С легкостью делится информацией куда и когда сходить, вкусными местами и тп.

    Прошлись по туристической и тихой Венеции, зашли на кофе в модные места. Я получила рекомендации по «вкусным» местам и помощь в интересной организации времени в городе.

    Я рада, что выбрала Наталью

  • К
    Ксения
    6 января 2026
    Фотосессия: счастливые моменты в Венеции
    Ольга,очень приятный собеседник и располагающая к себе девушка!
    Сделал очень хорошие фото,оперативно прислала готовые варианты (на память о Прекрасном городе)
    Подсказала по локальной кухне и интересующимся вопросам. Однозначно рекомендую.
  • А
    Анна
    3 января 2026
    Бакаро-тур по Венеции: стать венецианцем на 3 часа
    Отлично продуманная экскурсия, увидели много интересных локаций, при этом маршрут продуман так, чтобы избежать скоплений туристов и посмотреть город глазами
    читать дальше

    местного жителя. Светлана очень увлеченно рассказывает о Венеции, местных жителях и особенностях. Попробовали вкусные необычные чикетти и коктейли. Приятный бонус - съемка на хорошую камеру и фото из живописных локаций.
    Большое спасибо!

  • В
    Валерия
    2 января 2026
    Бакаро-тур по Венеции: стать венецианцем на 3 часа
    Я третий раз в Венеции, но благодаря Свете город мне открылся с новой стороны! Хоть 1 января мало что работало
    читать дальше

    - Света все равно нашла очень вкусные и атмосферные местечки с чиккети и напитками- теперь я знаю, что пьют настоящие венецианцы и где они обитают (и это не Сан Марко)! Прогулка была насыщенной интересными фактами и отличными фотографиями на память! Спасибо!!!

    Я третий раз в Венеции, но благодаря Свете город мне открылся с новой стороны! Хоть 1Я третий раз в Венеции, но благодаря Свете город мне открылся с новой стороны! Хоть 1Я третий раз в Венеции, но благодаря Свете город мне открылся с новой стороны! Хоть 1

Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Для иностранцев»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Венеции
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. Бакаро-тур по Венеции: стать венецианцем на 3 часа;
  2. Запрятанные уголки Венеции;
  3. Ночная Венеция: пешком и по воде в компании венецианца;
  4. Знакомство с Венецией в мини-группе;
  5. Первый день в Венеции.
Какие места ещё посмотреть в Венеции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Дворец Дожей;
  2. Мост Риальто;
  3. Гранд-канал;
  4. Самое главное;
  5. Сан-Марко;
  6. Мост Вздохов;
  7. Рынок Риальто;
  8. Площадь Сан-Марко;
  9. Собор Святого Марка;
  10. Остров Мурано.
Сколько стоит экскурсия по Венеции в январе 2026
Сейчас в Венеции в категории "Для иностранцев" можно забронировать 35 экскурсий и билетов от 47 до 400 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 1255 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Венеции (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 35 экскурсий на 2026 год для иностранцев, 1255 ⭐ отзывов, цены от €47. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март