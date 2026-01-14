читать дальше

первая для моего молодого человека. По дороге в Венецию мы решили, что нам нужна экскурсия! Конечно, можно сколь угодно гулять по улицам, заходить в музеи, но не зная истории, интересных подробностей и деталей, которые знают только эксперты - получить full experience сложно! Мы были очень рады, что Анна нам открыла Венецию, такую, которую она знает, любит и чувствует! Наша экскурсия пролетела незаметно, мы посвятили время истории, Анна рассказала нам много интересных деталей про религию, становление Венеции, строительство, музеи, истории, которые связаны с теми или иными местами, мы так же получили рекомендации по местам, куда стоит заглянуть, чтобы насладиться Венецианскими блюдами.

Счастливые и довольные после экскурсии мы покатались на гондоле и посмотрели на многие места на маршруте нашей экскурсии с воды.

От души благодарим за прекрасную экскурсию и рекомендацию мест! Мы не прощаемся и говорим до следующей встречи!