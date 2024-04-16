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незаметно, мы получили море удовольствия, было так легко и интересно! Ницше и Бродский как будто гуляли рядом с нами. Мы далеко не все успели посмотреть, попробовать и узнать, поэтому обязательно вернемся в Венецию и надеемся снова встретиться с Еленой и посетить все её экскурсии (и, конечно, поплавать на каяках по Мурано). Спасибо от Лады и Виктории!