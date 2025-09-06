Венеции много не бывает Главное на этой прогулке — не напрягаться! Нет, вот ноги напрячь как раз придется. И глаза. И уши. И вообще все органы чувств — ведь этот город только так и можно познавать, во всей его ошеломляющей многогранности, неустанно пытаясь обнаружить и раскрыть всё новые измерения и нюансы. А вот душой надо отдыхать. Так ли важно заранее строить подробные планы, загадывать наперёд? Лучше оставить побольше места для элемента неожиданности. Не переживайте, обязательно увидим всё, что требуется. И даже кое-что сверх того — Венеции слишком много не бывает! В ходе прогулки возможны краткие остановки в кафе, посещение магазинов, где представлены традиционные для Венеции ремёсла, осмотр внутреннего убранства некоторых церквей. Максимум гибкости и минимум забот! Что нас ждёт?

Площадь Святого Марка с её уникальным архитектурным ансамблем.

Мост Риальто.

Места, связанные с эпизодами из жизни Джакомо Казановы и Марко Поло.

Церковь Святой Богородицы Чудотворной, дарующей счастье в браке.

• Множество «тайных уголков», позволяющих лучше почувствовать атмосферу города. Важная информация:

Маршрут корректируется в индивидуальном порядке, исходя из удобства туристов.