Что такое Венеция? Как и почему она возникла? В чем секрет её неувядающего очарования? Как она живет теперь, спустя более чем полторы тысячи лет с момента своего рождения? Ответы на эти и многие другие вопросы ждут вас на улочках и набережных этого поистине волшебного города. И чем больше вопросов вы задаёте, гуляя по Венеции, тем лучше.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
Описание экскурсии
Венеции много не бывает Главное на этой прогулке — не напрягаться! Нет, вот ноги напрячь как раз придется. И глаза. И уши. И вообще все органы чувств — ведь этот город только так и можно познавать, во всей его ошеломляющей многогранности, неустанно пытаясь обнаружить и раскрыть всё новые измерения и нюансы. А вот душой надо отдыхать. Так ли важно заранее строить подробные планы, загадывать наперёд? Лучше оставить побольше места для элемента неожиданности. Не переживайте, обязательно увидим всё, что требуется. И даже кое-что сверх того — Венеции слишком много не бывает! В ходе прогулки возможны краткие остановки в кафе, посещение магазинов, где представлены традиционные для Венеции ремёсла, осмотр внутреннего убранства некоторых церквей. Максимум гибкости и минимум забот! Что нас ждёт?
- Площадь Святого Марка с её уникальным архитектурным ансамблем.
- Мост Риальто.
- Места, связанные с эпизодами из жизни Джакомо Казановы и Марко Поло.
- Церковь Святой Богородицы Чудотворной, дарующей счастье в браке.
• Множество «тайных уголков», позволяющих лучше почувствовать атмосферу города. Важная информация:
Маршрут корректируется в индивидуальном порядке, исходя из удобства туристов.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты для посещения церквей (там, где они предусмотрены): вход в церкви - по желанию
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договорённости с туристами
Завершение: Обычно - площадь Св. Марка, но возможны варианты по договорённости с туристами
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Важная информация
