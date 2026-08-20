Если вы хотите окунуться в настоящую популярную венецианскую атмосферу, вам обязательно стоит посетить рынок Риальто (Mercati di Rialto), один из старейших рынков Венеции.
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Примечательная и незаурядная достопримечательность Венеции Рынок Риальто расположен недалеко от одноименного моста Риальто, в самом сердце исторического центра Венеции, и простирается между Кампо-де-ла-Пескария и прекрасной Кампо-Сан-Джакомето. Рядом с рынком, в дополнение к водам Гранд-канала, есть также многочисленные венецианские лавки и бакари, где вы можете попробовать классические венецианские чикетти. На рынке Риальто расположены традиционный рыбный рынок и рынок фруктов и овощей. Мы посетим рыбный, овощной и исторические сырные лавки. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Каждый четверг в 14:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гран Канал
- Мост Риальто
- Рынок Риальто
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Личные расходы (напитки, покупки, дегустация)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Напротив отеля Риальто Хотел Риальто
Завершение: Рынок Риальто
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый четверг в 14:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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