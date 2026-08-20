Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Если вы хотите окунуться в настоящую популярную венецианскую атмосферу, вам обязательно стоит посетить рынок Риальто (Mercati di Rialto), один из старейших рынков Венеции.

Кристина Ваш гид в Венеции Задать вопрос Индивидуальная экскурсия €75 за экскурсию Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 🇷🇺 русский 1 час 1-3 человека Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Что вас ожидает: Примечательная и незаурядная достопримечательность Венеции Рынок Риальто расположен недалеко от одноименного моста Риальто, в самом сердце исторического центра Венеции, и простирается между Кампо-де-ла-Пескария и прекрасной Кампо-Сан-Джакомето. Рядом с рынком, в дополнение к водам Гранд-канала, есть также многочисленные венецианские лавки и бакари, где вы можете попробовать классические венецианские чикетти. На рынке Риальто расположены традиционный рыбный рынок и рынок фруктов и овощей. Мы посетим рыбный, овощной и исторические сырные лавки. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

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